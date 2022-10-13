菜鸟回应双11成立自营物流公司：消息不实

站长之家 10 月 13 日讯：据北京商报报道，针对菜鸟将“以1. 5 亿元成立菜鸟直送科技有限公司”一事，菜鸟相关负责人回应称消息不实。
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近日网传菜鸟要在双11成立“菜鸟直送科技有限公司”，专门做快递送货上门，还要统一三轮车和工服...对此，菜鸟内部人士向凤凰网科技表示，菜鸟确实在加大送货上门，但成立“菜鸟直送科技有限公司”等传言为不实消息...
标题1：天猫双 11 物流计划曝光：菜鸟新增 10 万短期用工，加大双 11 送货上门...据菜鸟双 11 项目总指挥李武昌介绍，今年双 11 物流的特点是品质感大幅提升，从过去的送得多、送得快，到了送上门的阶段...据菜鸟方面介绍，为了加大双 11 送货上门，已经对多地分拨中心进行升级，提升自动化水平，自营物流菜鸟直送成为菜鸟送货上门的主要力量...这个双 11 为了保障送货上门，菜鸟将在分拨中心、配送站和菜鸟驿站增加 10 万短期用工人员......
凤凰网科技讯 10月10日消息从菜鸟了解到2022年天猫双11物流保障工作已经启动备战目前菜鸟已经提前对全国多地自营分拨中心进行自动化升级并首次大力度增加一线人员在自营的菜鸟直送分拣环节配送环节和末端菜鸟驿站预计增加10万用工绿色物流是天猫双11的另一个重点菜鸟负责人透露将推动全国近10万家菜鸟驿站持续开展快递包装回收换鸡蛋利用旧包装寄快递行动为了助力社区减碳菜鸟为菜鸟驿站的站长开发了碳账户可以实时同步每个站点的绿色回箱情况
站长之家 9月 26日讯：针对“ 800 块即可删除DR购买记录”的传闻，DR官方回应称，声称「 800 块即可删除DR购买记录」的淘宝店铺，发布不实消息已被淘宝官方处理下架...
为帮助义乌商家赶上发往中东的“末班车”，今天菜鸟在义乌宣布开通“世界杯”海运专线，让商家能够在开赛前把货运到卡塔尔乃至世界各地的球迷手中...为了给“义乌制造”物流大提速，菜鸟为义乌商家开通舱位预定的“绿色通道”，提前10天预定，保舱保柜，无甩柜风险...事实上，菜鸟高效的跨境物流让全球球迷享受世界杯比赛的氛围，周边产品从义乌出发源源不断发往世界各地......
今年天猫双 11 菜鸟供应链继续推动预售极速达，覆盖城市超 300 个，覆盖包裹量同比去年双 11 预计将增长50%...比如升级后的“智慧眼”，不仅将管理维度从四级地址（省、市、区、街道）提升至五级地址（社区），更加精准地识别受疫情影响区域，同时做到了实时掌握各个社区的疫情政策和可配送情况，自动识别快速下发，及时切换配送资源，实现全链路常态化运营闭环...
还有一个月的时间就双十一了，为了增加天猫双11物流保障，菜鸟将在分拨中心、配送站和菜鸟驿站增加10万短期用工人员...菜鸟方面介绍，为了加大双11送货上门，其已经对多地分拨中心进行升级，提升自动化水平，自营物流菜鸟直送成为菜鸟送货上门的主要力量...
今天，菜鸟发布2022年天猫双11进口商家备货指南，围绕“仓、关、干、配”等跨境物流核心节点，推出五大举措帮助跨境商家备货...开通400多条航线，海陆空铁多程联运覆盖欧美、日韩、澳新、东南亚等国家和地区，和去年相比，今年菜鸟进口的国际干线链路增加了20%...大促期间，清关数据申报双通道备份，异常实时监控与切换;超80%卡口全年7/24无休，驻点口岸关务运营力量全力保障进出区时效，整个双11期间菜鸟保税仓将持续收货，跨境商家可以在大促期间持续在保税仓内进行备货和补货......
据财联社消息，针对“国产Model3/Y将降价”的传闻，特斯拉方面回应称，消息不实...Model Y 的降价幅度最高有望达到4万元，Model Y 后轮驱动型可能会降至27~29万元...特斯拉Model3后轮驱动版的预计交付时间已缩短为1-8周...
菜鸟今日发布2022年天猫双11进口商家备货指南，围绕“仓、关、干、配”等跨境物流核心节点，推出五大举措帮助跨境商家备货...整个双11期间菜鸟保税仓将持续收货，跨境商家可以在大促期间持续在保税仓内进行备货和补货...为进一步帮助商家拉动销售，菜鸟保税仓还将为商家匹配合适的淘宝主播，继续在菜鸟保税仓内进行现场仓库直播，随买即发，全球溯源...
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。