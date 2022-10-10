小红书公布时尚主播成长计划以及双11直播间激励政策

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:近日，小红书直播组发布《时尚主播成长SOP》，将主播的成长过程分成冷启期、成长期、稳定期三个阶段。

具体来看，冷启期即主播主要任务是熟悉直播间的操作流程和规则，同时，完成至少3场直播，且每场直播时长不低于4小时;直播卡点击率3%以上;单场成交额突破1万元这三项数据指标。成长期主播需要完成以下三点指标:5秒停留人数占比超过50%;人均观看时长超过1分钟;每小时成交额超过1万元。稳定期主播基本已经做到拥有稳定的合作资源、开播流量和开播频次，处于稳定期的主播，每小时成交额应能稳定超过10万元。

另外，小红书公布了平台双11期间针对直播间的流量扶持、优惠政策和玩法。据悉，今年小红书双11活动期为10月24日至11月13日，共持续三周。

小红书直播团队时尚主播运营负责人羽仙表示，本次双11小红书针对时尚主播和直播间的扶持政策和玩法主要分为活动资源、主播侧激励和观众侧激励三大部分。

活动资源方面，双11期间平台开屏页、全站热搜、搜索结果页以及商城页都会设置不同的资源点位，引导用户到直播会场。而在直播会场中，所有在双11期间开播的主播都会根据直播时间进行排列展示。同时，双11期间，直播过程中主播的笔记将会得到高曝光的推流，而主播的直播间也将会得到发现页的推流，实现至少20万的流量曝光。

激励政策方面，今年针对时尚主播的奖励政策力度将会与主播的直播市场直接挂钩，开播时间越长、场次越多的主播得到的薯条券和满减券越丰富。其中，薯条券主要针对引流，可以用于笔记曝光量的投放;满减劵则主要针对直播期间的转化，可在直播间向用户发放，刺激成交。羽仙表示，目前双11期间针对时尚主播激励政策的具体额度还未公布。

此外，针对TOP类的时尚主播，日榜TOP1-3名的主播预计将会得到30万的流量曝光，TOP4-10名的主播预计将得到10万的流量曝光，以此类推。而总榜排名前三的主播，将会得到3000万的流量曝光和1000万张宠粉补贴券。同时，直播间成交量超过500万的主播，将会得到500万的笔记曝光。

小红书还推出了针对新主播的扶持政策，集中在品牌合作对接、满减券补贴、流量支持和官方指导四个层面。其中，包含单场直播200张平台满减券，以及单篇优质笔记至少20万曝光奖励、直播间保底单场10万曝光奖励等针对新主播的实质激励。针对观众侧的激励，将以直播间红包雨和商城满300-50的优惠政策为主。

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