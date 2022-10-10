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小红书公布时尚主播成长计划以及双11直播间激励政策

2022-10-10 17:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:近日，小红书直播组发布《时尚主播成长SOP》，将主播的成长过程分成冷启期、成长期、稳定期三个阶段。

具体来看，冷启期即主播主要任务是熟悉直播间的操作流程和规则，同时，完成至少3场直播，且每场直播时长不低于4小时;直播卡点击率3%以上;单场成交额突破1万元这三项数据指标。成长期主播需要完成以下三点指标:5秒停留人数占比超过50%;人均观看时长超过1分钟;每小时成交额超过1万元。稳定期主播基本已经做到拥有稳定的合作资源、开播流量和开播频次，处于稳定期的主播，每小时成交额应能稳定超过10万元。

另外，小红书公布了平台双11期间针对直播间的流量扶持、优惠政策和玩法。据悉，今年小红书双11活动期为10月24日至11月13日，共持续三周。

小红书直播团队时尚主播运营负责人羽仙表示，本次双11小红书针对时尚主播和直播间的扶持政策和玩法主要分为活动资源、主播侧激励和观众侧激励三大部分。

活动资源方面，双11期间平台开屏页、全站热搜、搜索结果页以及商城页都会设置不同的资源点位，引导用户到直播会场。而在直播会场中，所有在双11期间开播的主播都会根据直播时间进行排列展示。同时，双11期间，直播过程中主播的笔记将会得到高曝光的推流，而主播的直播间也将会得到发现页的推流，实现至少20万的流量曝光。

激励政策方面，今年针对时尚主播的奖励政策力度将会与主播的直播市场直接挂钩，开播时间越长、场次越多的主播得到的薯条券和满减券越丰富。其中，薯条券主要针对引流，可以用于笔记曝光量的投放;满减劵则主要针对直播期间的转化，可在直播间向用户发放，刺激成交。羽仙表示，目前双11期间针对时尚主播激励政策的具体额度还未公布。

此外，针对TOP类的时尚主播，日榜TOP1-3名的主播预计将会得到30万的流量曝光，TOP4-10名的主播预计将得到10万的流量曝光，以此类推。而总榜排名前三的主播，将会得到3000万的流量曝光和1000万张宠粉补贴券。同时，直播间成交量超过500万的主播，将会得到500万的笔记曝光。

小红书还推出了针对新主播的扶持政策，集中在品牌合作对接、满减券补贴、流量支持和官方指导四个层面。其中，包含单场直播200张平台满减券，以及单篇优质笔记至少20万曝光奖励、直播间保底单场10万曝光奖励等针对新主播的实质激励。针对观众侧的激励，将以直播间红包雨和商城满300-50的优惠政策为主。

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    89.6GB/秒。i5-13600K最大内存带宽是89.6GB/秒，最大内存带宽是处理器可以从半导体内存中读取或存储数据的最大速率（以 GB/s 为单位），并且支持ECC内存。

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    没有荣耀X40 GT没有无线充电功能，它可以支持66W的有线快充。作为一款定价在2000元档位的中端手机，荣耀X40 GT的快充速度也算是比较快的，当然这个价格不太有可能配备无线充电和反向无线充电功能，同时无线充电的速度也不会太快。

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    10月20日。i5-13600K是9月27日公布的，正式的发售日期是2022年10月20日，英特尔酷睿 i5-13600K是一款14核的桌面处理器，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，使用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600K 具有24MB 的三级缓存，默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz。

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    三年。i5-13600K商品质保周期为3年质保，在此时间范围内可提交维修申请，具体请以厂家服务为准。英特尔有限公司（Intel SemiconductorLtd.）(下称“英特尔")向原始包装产品(指盒装英特尔R处理器和附带之散热装置)之购买者(原始购买者)以及包含本产品并由原始购买者组装的计算机系统的购买者(原始系统购买者)担保:本产品如正确安装和使用，三(3)年(下称“质保期”)内将不存在材料和工艺上之缺陷，且实质性符合英特尔公并的产品规格。对于原始购买者来说，该质保期起始于原始包装产品购买日，对于原始系统购买者来说，该质保期起始于包含该产品的计算机系统的购买日，以原始正式销售发票为据(不论该产品是作为组件而单独购买，或是作为计算机系统的一部分购买)，并包括任何及所有更换产品的质保期。在任何情况下，产品及其更换产品的质保期总计不超过三(3)年。

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