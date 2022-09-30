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苹果采购副总裁因在 TikTok 发表低俗言论而离职

2022-09-30 13:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日消息:据彭博社报道，苹果公司的采购副总裁Tony Blevins在最近的TikTok视频中对自己的职业发表了粗俗的评论，因此他将离开公司。

苹果5

Blevins出现在TikTok创作者Daniel Mac的视频中，在看到Blevins开着一辆昂贵的梅赛德斯-奔驰SLR McLaren后，Mac问Blevins他是做什么工作的，Blevins则回答了粗俗的言论。

Blevins实际上是苹果公司的一名高管，作为苹果公司的采购副总裁，他的工作是与供应商和苹果合作伙伴合作。他是与Globalstar签订苹果iPhone14卫星功能协议的团队成员之一，而且他在与苹果供应商积极谈判以降低苹果成本方面享有盛名。

在得知TikTok视频后，苹果公司进行了内部调查，之后，他被从由十几名直接下属和几百名员工组成的团队中除名。Blevins告诉彭博社，他对自己所说的话感到抱歉。他说：「我想借此机会向那些被我错误的幽默尝试冒犯的人道歉。」

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苹果公司的一位发言人也证实，Blevins将离开公司，这一决定是由苹果公司负责运营的高级副总裁Jeff Williams作出的。

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  • i5-13600KF能用几年？

    5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以设置门禁吗？

    可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。

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  • i5-13600KF是第几代？

    13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。

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  • Redmi Note 12可以分屏吗？

    可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。

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  • i5-13600KF配什么显卡好？

    30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。

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  • Redmi Note 12和平精英可以开多少帧？

    稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。

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    10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。

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    125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

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