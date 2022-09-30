苹果采购副总裁因在 TikTok 发表低俗言论而离职

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日消息:据彭博社报道，苹果公司的采购副总裁Tony Blevins在最近的TikTok视频中对自己的职业发表了粗俗的评论，因此他将离开公司。

Blevins出现在TikTok创作者Daniel Mac的视频中，在看到Blevins开着一辆昂贵的梅赛德斯-奔驰SLR McLaren后，Mac问Blevins他是做什么工作的，Blevins则回答了粗俗的言论。

Blevins实际上是苹果公司的一名高管，作为苹果公司的采购副总裁，他的工作是与供应商和苹果合作伙伴合作。他是与Globalstar签订苹果iPhone14卫星功能协议的团队成员之一，而且他在与苹果供应商积极谈判以降低苹果成本方面享有盛名。

在得知TikTok视频后，苹果公司进行了内部调查，之后，他被从由十几名直接下属和几百名员工组成的团队中除名。Blevins告诉彭博社，他对自己所说的话感到抱歉。他说：「我想借此机会向那些被我错误的幽默尝试冒犯的人道歉。」

苹果公司的一位发言人也证实，Blevins将离开公司，这一决定是由苹果公司负责运营的高级副总裁Jeff Williams作出的。

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