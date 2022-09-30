山姆回应卖399元山寨迪奥产品：涉事商品已下架

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:近日，山姆会员商店上架的一款标注为“Dior”联名的儿童玩具被曝出是山寨产品。这款售价399元的玩具上标注着“Dior珠宝设计师”“Dior授权 山姆限定首发”的字样。
这些玩具的制造商称自己拿了Dior玩具方面的商标授权，授权自Dior潮玩所属公司为高德乐（法国）商业有限公司(以下简称高德乐)。
对此，山姆会员店回应称已在第一时间下架了该商品。上述商品在山姆会员店线上及线下渠道已全部下架。
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全新的小米Civi2已经在27日下午15点全渠道正式开售，8GB+128GB2399元，8GB+256GB2499元，12GB+256GB2799元...作为“轻薄”手机的代表，小米Civi2机身重量为171.8g，厚度也仅为7.23mm...
续航方面也完全不必担心，虽然小米Civi 2非常轻薄，但是却塞下了一块小米12S同款的4500mAh 4.48V高压钴酸锂化学体系电池，辅以67W有线秒充，40分钟即可充至100%...价格方面，小米Civi 2共提供了三个版本，8+128GB 2399元、8+256GB 2499元、12+256GB 2799元......
今天下午小米发布了一款新机：小米Civi2，配备前置双主摄，官方号称小米史上最强前置影像...搭载6.55英寸2400×1080OLED双曲58°柔性屏，具有120Hz高刷新率，搭载骁龙7Gen1处理器，定制不锈钢VC液冷散热，配备4500mAh高密度钴酸锂电池，67W快充，40分钟完全充满...
小米有品上架了新款全自动智能门锁，支持多达7种开锁方式，预售到手价1399元...小米全自动智能门锁采用高强度合金材质打造，精密CNC工艺切割，边角做了圆润处理，一体黑色面板，电泳喷涂不易掉漆...该门锁支持七大开锁方式，包括指纹开锁、密码开锁、临时密码、NFC开锁、手机蓝牙开锁、Homekit开锁、应急钥匙开锁，种类多样，适合不同场景...智能互联方面，这款门锁支持小米IoT和Homekit智能联动，实现开门即开灯、开门关窗帘、家人到家后小爱音箱自动语音欢迎等智能场景...
新机发布后，苹果中国官网正式上架多款iPhone 14系列手机保护壳，涵盖iPhone 14系列所有在售机型...产品信息显示，手机壳提供MagSafe透明版、MagSafe硅胶版以及MagSafe皮革版，前两款售价399元、皮革保护壳售价479元...需要注意的是，虽然iPhone 14系列整机尺寸外观与iPhone 13系列并无明显差别，但以上手机壳均只兼容iPhone 14系列......
昨晚，小米在发布会上正式推出了新款时尚手机小米Civi2，售价2399元起，2799元封顶，有三个存储版本可选：8+128G、8+256G、12+256G，提供有4款配色：朦朦黑、冰冰蓝、怦怦粉、小白裙（HelloKitty联名款）...小米Civi2还与HelloKitty联名，推出了仙气飘飘的“小白裙”款，机身背面采用了类似白色裙摆、又似水纹波澜的动感线条设计，视觉上比较灵动，该机型拥有8+256G、12+256G两个存储配置可选，分别售价2499元、2799元...
9月27日，小米公司于小米Civi系列推出一周年之际发布小米Civi 2新品。小米Civi 2拥有小米史上最强大的前置影像系统，双3200万像素同Sensor居中主摄，同时配备前置多色温四柔光灯，让前置相机，成为你另一双眼睛记录这个世界。后置相机则采用IMX766主摄，并辅以小米影像大脑，让每次快门都能记录下你想要的瞬间。小米Civi2将于9月27日开售2399元起。
昨天下午，小米召开新品发布会，正式发布了预热已久的小米Civi2，这是一款主打轻薄设计和影像功能的一款手机...最该机的前置影像，搭载了一颗32MP超清专业主摄和一颗32MP超清超广角主摄，能做到单反机的人像虚化，带给用户更完美的自拍体验...价格方面，小米Civi2共有三个存储版本，分别为8+128GB2399元、8+256GB2499元、12+256GB2799元...
小米Civi2主打自拍，搭载骁龙7Gen1，前置双3200万主摄四柔光灯，联名HelloKitty...小米Civi2售价：8GB+128GB版本2399元，8GB+256GB版本2499元，12GB+256GB版本2799元...-小米史上最强前置影像，32MPf/2.0主摄，32MP100°超广角双前摄，多色温四柔光灯...-50MP主摄（索尼IMX766），20MP超广角（索尼IMX376K），2MP（格科微GC02M1）微距......
华为Mate50系列及全场景秋季新品发布会正式揭幕，华为公布了Mate50的售价信息，华为Mate50E售价3999元起，华为Mate50售价4999元起，华为Mate50Pro售价6799元起，华为Mate50RS保时捷设计版售价12999元...华为Mate50系列新品采用了昆仑玻璃面板提供更强的抗摔能力，支持北斗卫星通信，华为影像XMAGE，再加上鸿蒙3.0系统，可以打造更好的体验...
5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。
可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。
13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。
可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。
30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。
稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。
10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。
可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。
不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。
没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。
有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。
2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。
有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。
Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。
是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。
可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。
可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。
125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。
有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。