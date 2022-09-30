山姆回应卖399元山寨迪奥产品：涉事商品已下架

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:近日，山姆会员商店上架的一款标注为“Dior”联名的儿童玩具被曝出是山寨产品。这款售价399元的玩具上标注着“Dior珠宝设计师”“Dior授权 山姆限定首发”的字样。

这些玩具的制造商称自己拿了Dior玩具方面的商标授权，授权自Dior潮玩所属公司为高德乐（法国）商业有限公司(以下简称高德乐)。

对此，山姆会员店回应称已在第一时间下架了该商品。上述商品在山姆会员店线上及线下渠道已全部下架。

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