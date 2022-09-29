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国家烟草专卖局：未取得烟草专卖许可证不得生产经营电子烟

2022-09-29 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:今日，国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》称，2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》及《电子烟管理办法》、《电子烟》强制性国家标准、国家烟草专卖局各项配套政策规定等开展生产经营活动。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售主体等应当通过电子烟交易管理平台进行交易。电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等的运输，应当接受烟草专卖局监管，并根据相关规定制作、随附物流单证。

同时，境内销售的电子烟产品应当符合《电子烟》强制性国家标准和《电子烟警语标识规定》。不在中国境内销售、仅用于出口的电子烟产品，应当符合目的地国家或地区的法律法规和标准要求;目的地国家或地区没有相关法律法规和标准要求的，应当符合我国的法律法规和标准相关要求，确保出口产品的质量和安全。取得烟草专卖生产企业许可证的电子烟相关生产企业，从事出口业务的，应当在电子烟交易管理平台进行出口备案。

QQ截图20220929110708.jpg

此外，通知还明确:

（一）未取得烟草专卖许可证的个人、法人或者其他组织一律不得开展电子烟相关生产经营业务，获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。

（二）任何个人、法人或者其他组织不得通过《电子烟管理办法》规定的电子烟交易管理平台以外的信息网络销售电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱等。

（三）不符合《电子烟》强制性国家标准即没有通过技术审评的产品不得在境内市场销售。上市销售的电子烟产品与通过技术审评的产品信息必须保持一致。

（四）禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布电子烟广告。禁止向未成年人发送任何形式的电子烟广告。禁止利用其他商品或者服务的广告、公益广告，宣传电子烟名称、商标、包装、装潢以及类似内容。电子烟生产者或者销售者发布的迁址、更名、招聘等启事中，不得含有电子烟名称、商标、包装、装潢以及类似内容。禁止举办各种形式推介电子烟产品的展会、论坛、博览会等。

（五）普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校、幼儿园周边不得设置电子烟销售网点。电子烟零售主体必须从当地电子烟批发企业购进电子烟产品，不得排他性经营上市销售的电子烟产品，不得向未成年人销售电子烟产品;应当在经营场所设置警示标志，不得利用自助售卖方式销售或变相销售电子烟产品。

（六）寄递、异地携带电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱及入境携带电子烟产品实行限量管理，不得超过国务院有关主管部门规定的限量。

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  • i5-13600KF能用几年？

    5年以上。其实现在电脑配置如果需求不是很高的话，5年以上是完全可以用到的，就像显卡，很多年前的1060到2022年依然是主流配置，所以并不是电脑买了2,3年就需要更换一些配件，其实大部分普通玩家对游戏要求不是特别高，只要能流畅运行就好了，所以普通玩家是可以用到5年以上的。

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  • Redmi Note 12可以设置门禁吗？

    可以Redmi Note 12可以设置门禁，因为它支持NFC功能，可以配对门禁卡之后替代门禁的效果。具体的设置方法：打开钱包app，点击【门卡】。选择门卡的类型，点击【添加】。将门卡贴于手机背面NFC区域检测写入卡数据即可。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF是第几代？

    13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以分屏吗？

    可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。

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  • i5-13600KF配什么显卡好？

    30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。

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  • Redmi Note 12和平精英可以开多少帧？

    稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。

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  • i5-13600KF什么时候正式发售？

    10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。

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  • Redmi Note 12可以插内存卡吗？

    可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。

    Redmi Note 12

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    不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。

    i5-13600KF

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    没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。

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    有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。

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  • i5-13600KF是什么架构？

    Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是双卡双待吗？

    是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。

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    可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12能玩原神吗？

    可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF功耗是多少？

    125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是什么防水级别？

    预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。

    Redmi Note 12

  • Redmi Note 12有红外线功能吗？

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    Redmi Note 12

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