国家烟草专卖局：未取得烟草专卖许可证不得生产经营电子烟

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:今日，国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》称，2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》及《电子烟管理办法》、《电子烟》强制性国家标准、国家烟草专卖局各项配套政策规定等开展生产经营活动。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售主体等应当通过电子烟交易管理平台进行交易。电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等的运输，应当接受烟草专卖局监管，并根据相关规定制作、随附物流单证。

同时，境内销售的电子烟产品应当符合《电子烟》强制性国家标准和《电子烟警语标识规定》。不在中国境内销售、仅用于出口的电子烟产品，应当符合目的地国家或地区的法律法规和标准要求;目的地国家或地区没有相关法律法规和标准要求的，应当符合我国的法律法规和标准相关要求，确保出口产品的质量和安全。取得烟草专卖生产企业许可证的电子烟相关生产企业，从事出口业务的，应当在电子烟交易管理平台进行出口备案。

此外，通知还明确:

（一）未取得烟草专卖许可证的个人、法人或者其他组织一律不得开展电子烟相关生产经营业务，获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。 （二）任何个人、法人或者其他组织不得通过《电子烟管理办法》规定的电子烟交易管理平台以外的信息网络销售电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱等。 （三）不符合《电子烟》强制性国家标准即没有通过技术审评的产品不得在境内市场销售。上市销售的电子烟产品与通过技术审评的产品信息必须保持一致。 （四）禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布电子烟广告。禁止向未成年人发送任何形式的电子烟广告。禁止利用其他商品或者服务的广告、公益广告，宣传电子烟名称、商标、包装、装潢以及类似内容。电子烟生产者或者销售者发布的迁址、更名、招聘等启事中，不得含有电子烟名称、商标、包装、装潢以及类似内容。禁止举办各种形式推介电子烟产品的展会、论坛、博览会等。 （五）普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校、幼儿园周边不得设置电子烟销售网点。电子烟零售主体必须从当地电子烟批发企业购进电子烟产品，不得排他性经营上市销售的电子烟产品，不得向未成年人销售电子烟产品;应当在经营场所设置警示标志，不得利用自助售卖方式销售或变相销售电子烟产品。 （六）寄递、异地携带电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱及入境携带电子烟产品实行限量管理，不得超过国务院有关主管部门规定的限量。

（举报）