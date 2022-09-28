顺丰宣布将推出保价服务2.0

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:今日，顺丰宣布保价服务2.0即将上线，在定损、时效、赔付等方面都做出了优化升级。
据悉，顺丰计划推出的部分保价产品不仅全损全额赔付，而且赔付时效和周期也会大幅缩短，从客户理赔到完结最快只需半天。
此外，顺丰还将制定专门客服通道，同时也会在下单页面更加细化规则。
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最近，顺丰快递因保价”的事多次登上各大平台热搜，如寄丢11000元手机仅赔1000”寄丢20克黄金保价8000只赔2000”等等...在事件基本平息后，顺丰官方今日宣布，顺丰保价2.0服务即将上线，slogan为定损无忧”时效无忧”赔付无忧”...有消息称，此次顺丰保价服务2.0计划推出的部分保价产品不仅全损全额赔付，而且赔付时效和周期也会大幅缩短，从客户理赔到完结最快只需半天...产品方面，升级后的保价服务针对3C电子等价值较为明确的产品，全部损毁情况下，保价实现保多少赔多少，部分损毁情况下也会增加补偿方案......
站长之家9月21日讯：据北京商报消息，京东快递宣布将推出全新保价服务“全额保”， 9 月 29 日上线，消费者可以在京东快递小程序下单时进行勾选。
近日，“快递保价1.8万只赔500”事件引发网友关注，快递丢失，保价赔偿低于保价金额的事情在快递行业也时有发生。这系列的事件引发消费者对快递保价的信任担忧，以后贵重的物品还能放心寄快递吗?为此，京东快递将推出全新保价服务“全额保”，面向个人快递场景，在保价范围内进行足额赔偿，最快24小时内到账。该服务将于9月29日上线。据悉，如快件出现全部损毁，京东快递将按照保价金额进行全额赔偿;而在快件出现部分损毁的情况下，京东快递将根据客户意愿，结合保价金额进行理赔。
如快件出现全部损毁，京东快递将按照保价金额进行全额赔偿，而在快件出现部分损毁的情况下，京东快递将根据客户意愿，结合保价金额进行理赔...最近，话题顺丰保价1.8万的单子只赔500”引起网络热议，有用户在顺丰寄了一件价值17000元的手办，因价值昂贵就花108元做了18000元的保价，在寄的过程中手办有破损，导致手办贬值，随后要求顺丰按照保价赔付或者赔付无损全新的手办，顺丰方面称只能赔偿500元......
京东物流官方宣布，京东快递面向个人寄递场景推出的全新保价服务“全额保”正式上线...京东快递相关负责人介绍，“全额保”是京东快递面向多元消费需求推出的差异化服务，旨在进一步提高寄递体验、优化服务水平...消费者在选择“全额保”服务后，一旦快件出现丢失或损毁等异常情况，京东快递将结合保价金额与实际损失金额进行足额赔偿;若快件仅出现部分损毁，京东快递将根据客户意愿，结合保价金额及实际损失进行理赔...
京东快递面向个人寄递场景推出全新保价服务全额保...全额保”权益方面，专人专线：专项客服保障；保价范围内损失全赔：若快件出现全部损毁，按照保价金额进行全额赔偿、若快件出现部分损毁，将根据客户意愿，结合保价金额进行赔偿；资料齐全最快24小时赔付到账...全额保服务费首月限时8折，活动时间为9月29日至10月30日，该服务主要针对于个人消费者用户，月结客户以原有产品及服务规则为准...
顺丰又被推上了风口浪尖。近日，据钱江晚报消息，杭州小刘在中秋节当天通过顺丰同城急送给客户送去了20克黄金，市值约8000元，为防止意外，小刘进行了保价，金额就是市值。快递员接单后来到小刘住址取走了这些黄金，还拍照留证，不料没多久，快递员打来电话称要送的黄金丢了，不过快递员和顺丰官方客服都表示会有赔付，小刘也就暂时放下了心。然而次日，小刘接到顺丰官方电话，对方表示愿意赔付2000元，小刘自然是不接受，询问对方为何不按保价来赔，对方并未有回应，后续他也没有接到顺丰的反馈电话。小刘在接受采访时表示，自己明明保价
为了让全国各地的消费者能够在最短的时间内吃上最鲜活的阳澄湖大闸蟹，顺丰同城联合母公司顺丰速运推出“专享急件”服务，大闸蟹最快4小时可送达其他目的地城市...专享急件业务的核心优势就在于其采用了顺丰同城专属资源上门取件+最优高铁/航空班次配载+顺丰同城直取直派的运输方式...顺丰同城以专人直接取送的模式灵活承担了高铁/航空两端的大闸蟹同城配送环节，以此大幅提升了配送效率，缩短了从订单接收到消费者实际收货的中转时间...
对此，其他股东拥有不同意见，他们认为车主应该对新超级充电站的建设位置拥有更多发言权...据 TESLARATI 报道，昨日，特斯拉表示即将推出超级充电站投票平台，希望车主能够在推特上先提出几个新超级充电站建设位置，获得支持较多的位置将出现在特斯拉超级充电站投票平台上...虽然目前特斯拉还未公布超级充电站投票平台，但该平台将让车主更多地参与到特斯拉建设中...截至2022年8月30日，特斯拉中国已在中国大陆建成1200多座超级充电站，为电动汽车车主提供近9000个超级充电桩...
据国外媒体报道，推特日前宣布，即将推出用户期盼已久的“编辑”按钮，但仅限于付费用户...推特宣布未来几周首先将面向每月4.99美元的“Twitter Blue”付费用户推出“编辑”按钮，将能在推文发布的30分钟内对其进行数次修改...目前“编辑”按钮的推出可能是继2017年将消息字符限制从140增加到280以来的最大变化...
30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。
稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。
10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。
可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。
不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。
没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。
有Redmi Note 12会和上一代一样继续保留3.5mm耳机孔。拥有耳机孔的好处是可以在听歌的时候，也一边充电或者是连接电脑等设备，但缺点是增加了手机进水进灰尘的风险，这也是为什么很多手机已经取消了3.5mm耳机孔的。
2X8G。i5-13600KF普通朋友就直接配2X8G的内存条就好了，目前已经是够用了，i5-13600KF是支持DDR4-3200MT/s和DDR5-5600MT/s，推荐配置DDR5的内存条，因为现在的内存条价格并不昂贵，所以能上DDR5自然是最好的，最高是支持5600MT/S，大概2X8G两根目前是600多左右。
有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。
Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。
是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。
可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。
可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。
125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。
有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。
10纳米。i5-13600KF是采用10纳米工艺制造，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen5连接。
有Redmi Note 12系列预计会有120W的快充。入网信息显示，Redmi Note 12三款型号的充电速度分别是22101316C：Redmi Note12，67W充电器；22101316UCP：Redmi Note 12 Pro，120W充电器 ；22101316UC：Redmi Note 12 Pro+，210W充电器。
看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。
有Redmi Note 12预计和上一代的Note11一样，也是使用90Hz的刷新率，Redmi Note 12 Pro有望使用120Hz的刷新率。Redmi Note 12虽然是定位高性价比的一款产品，但屏幕刷新率预计是使用90Hz的，而不是120Hz的，这也是拉开和Pro的差距。但90Hz刷新率已经可以玩不少游戏的高帧率模式，对于动态画面的表现也比很多60Hz屏幕的手机更好。