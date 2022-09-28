顺丰宣布将推出保价服务2.0

有Redmi Note 12预计和上一代的Note11一样，也是使用90Hz的刷新率，Redmi Note 12 Pro有望使用120Hz的刷新率。Redmi Note 12虽然是定位高性价比的一款产品，但屏幕刷新率预计是使用90Hz的，而不是120Hz的，这也是拉开和Pro的差距。但90Hz刷新率已经可以玩不少游戏的高帧率模式，对于动态画面的表现也比很多60Hz屏幕的手机更好。