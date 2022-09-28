携程租车入驻腾讯出行服务

站长之家 9 月 28 日讯：携程租车和腾讯出行服务正式达成合作，携程租车正式入驻腾讯出行服务， 9 月 20 日起，用户通过“微信-服务”入口下方的“出行服务”，点击“租车”即可进入携程租车界面。
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携程租车和腾讯出行服务正式达成合作，携程租车正式入驻腾讯出行服务，为腾讯出行服务的用户提供一站式在线预订国内租车服务...携程数据显示，近一周租车预订数量环比上周增长248%；自驾“大热门”西双版纳的国庆租车订单，同比去年增长近九成...
携程租车和腾讯出行服务正式达成合作，携程租车正式入驻腾讯出行服务，为腾讯出行服务的用户提供一站式在线预订国内租车服务...受疫情影响，旅行用户出行愈发青睐私密安全的属性，这催生了租车游热潮：今年上半年，携程国内租车业务交易额较2019年同期增长超9成；服务覆盖700多个城市，车型超过2000种...
站长之家 9月 16日讯:美团打车在上海正式接入腾讯出行服务平台...
美团打车在上海正式接入腾讯出行服务平台...现在上海用户可以选择美团打车可以通过美团App、美团打车App、美团小程序以及腾讯出行服务等多个入口选择美团打车提供的出行服务，有经济型和优选型这两类车型...腾讯的出行服务中已经包含了美团打车、哈啰快车、T3出行、万顺叫车、曹操出行、阳光出行、神州专车、首汽约车等网约车服务商...
第二季度，百度实现营收296.47亿元；归属百度的净利润（非美国通用会计准则）达到55.41亿元，同比增长3%，环比增长43%，超市场预期...百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，萝卜快跑仍然是全球最大自动驾驶出行服务商...截至2022年7月20日，萝卜快跑累计订单量达到100万单，坐稳全球最大自动驾驶出行服务提供商...今年8月，萝卜快跑在重庆、武汉两地开启全无人商业运营，百度成为中国首家、也是唯一一家在开放道路上向公众提供全无人自动驾驶出行服务的公司...
2020 年，AutoX获上海新规2. 0 后的首批牌照，并开启第三代Gen3 RoboTaxi在沪对外公开载人示范应用，标志了上海首批自动驾驶出行对外开放运营，覆盖嘉定区主要城市路段......
打车巨头Lyft和自动驾驶汽车技术公司ArgoAI现在正式在德克萨斯州的奥斯汀提供公共无人驾驶出租车服务...奥斯汀的乘客将可以选择直接在Lyft应用程序中选择无人驾驶的通勤方式，价格与普通的Lyft乘车价格相同，该公司周四在一篇博文中说...Cruise也在寻求在亚利桑那州凤凰城推出服务，Waymo已经在那里建立了无人驾驶的机器人出租车和送货业务，因为它正在努力扩大收入规模......
威马汽车“智慧停车”服务于 8 月 3 日在威马智行APP上线，打通了覆盖全国 100 余座城市、超过70， 000 个停车场库和10，000， 000 个停车位的庞大数据网络，实现了停车场的“空忙满”状态信息显示、停车费信息查询，以及停车场导航等功能，为威马车主提供差异化用户体验...威马汽车“智慧停车”上线两周以来，共为33， 450 位用户提供累计使用超77， 095 次智慧停车服务，带动APP日活跃度较 6 月增长超20%......
“智慧停车—停车场查询”功能已先上线，打通了覆盖全国100余座城市、超过70，000个停车场库和10，000，000个停车位的庞大数据网络，实现了停车场的“空忙满”状态信息显示、停车费信息查询，以及停车场导航等功能，为威马车主提供差异化用户体验...截止8月17日，威马“智慧停车”累计为33，450位APP用户提供77，095次停车服务，日均使用超5，500次...威马汽车一直致力于成为“智慧出行新生态的服务商”，“智慧停车”服务是威马汽车“科技普惠”理念的体现...
站长之家 9 月 26 日讯：微信在服务“九宫格”中，新增了打车一级入口，目前已接入T3 出行...
有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。
10纳米。i5-13600KF是采用10纳米工艺制造，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen5连接。
有Redmi Note 12系列预计会有120W的快充。入网信息显示，Redmi Note 12三款型号的充电速度分别是22101316C：Redmi Note12，67W充电器；22101316UCP：Redmi Note 12 Pro，120W充电器 ；22101316UC：Redmi Note 12 Pro+，210W充电器。
看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。
有Redmi Note 12预计和上一代的Note11一样，也是使用90Hz的刷新率，Redmi Note 12 Pro有望使用120Hz的刷新率。Redmi Note 12虽然是定位高性价比的一款产品，但屏幕刷新率预计是使用90Hz的，而不是120Hz的，这也是拉开和Pro的差距。但90Hz刷新率已经可以玩不少游戏的高帧率模式，对于动态画面的表现也比很多60Hz屏幕的手机更好。
不是Redmi Note 12预计会继续保持该系列直屏屏幕设计，该手机将会使用LCD屏幕，分辨率至少是FHD+全高清。参考上一代Note11的屏幕参数，这一代的Note12屏幕预计也支持 90Hz 的高刷新率和 240Hz 触控采样率，并且支持50/60/90Hz三挡刷新率。
高端cpu。i5-13600KF是英特尔2022年9月底发布的，属于最新的13代的CPU，目前来说是I5中最好的CPU，性能也自然不必多说，默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，拥有14核以及20线程，具有24MB 的三级缓存。
14核20线程。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款14核的桌面处理器，得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程，相比I5-12600KF多了4个能效核以及4个线程，而且睿频频率也相对提升了200MHz，价格仅仅比12600KF多了400块钱，所以本次的提升还是很不错的。
有iPhone14 Pro双十一已经距离首发时间过去1个多月，这个时间段基本上在电商平台和线下直营店都有现货可以直接出售，因此不必再纠结会不会买不到。今年iPhone14 Pro的销量比普通版本明显要好，因此苹果也增加了iPhone14 Pro的产能来满足需求，预计在增加产能后苹果销量。
降价幅度不大iPhone14 Pro刚刚发布后就销售十分紧张，基本上要在官网排队数周时间才能等到货，现在也出现不少加价的现象。目前来看到双十一期间iPhone14 Pro不会有明显的降价。普通版的iPhone14由于销量成绩不如往年，因此才有可能降价促销，预计促销力度在500元左右，如果不是入手Pro系列的话，可以考虑在双十一购买iPhone14。
预计便宜500元左右iPhone14系列在双十一期间有可能会迎来第一次的促销活动，不过苹果官网不一定会降价促销，而是电商等第三方平台有促销活动。考虑到今年iPhone14系列中，只有Pro系列比较受欢迎，销量成绩比较不错，因此普通版的iPhone14促销力度可能会加强，Pro系列降价幅度较小。按照往年惯例，iPhone14基础版的降价预计在500元左右，也就是5500元（128GB）左右的活动优惠价格，这应该会是2022年比较便宜的一个价格，也是想入手iPhone14比较好的一个时间。
应该可以Redmi Note 12的发布时间会是10月中下旬，应该可以赶得上双十一活动，如果想要在双十一期间换手机的用户可以关注Redmi Note 12系列机型。Redmi Note 12系列预计搭载天玑1080处理器，67W以上的快充，支持双卡5G，配备了90Hz高刷高清屏和5000mAh电池，价格预计在1500-2000元左右，是这一价位段十分有性价比的一款手机。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
可以Redmi Note 12的处理器预计是天玑1080，该处理器是6nm工艺，8核心设计。原神对安卓手机的配置要求是至少运行内存4G以上，安卓5. 0 版本以上，处理器是骁龙660以上。对于Redmi Note 12来说，入门配置绝对达标，但是想要高画质运行应该有一些难度。如果开中等画质的话，Redmi Note 12应该可以流畅运行原神。
5.1GHz。i5-13600KF的最大睿频频率是5.1Ghz，具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz，是一款14核20线程的CPU。
是Redmi Note 12系列是双扬声器配置。双扬声器在外放音乐或游戏音频的时候会有不错的效果，尤其是在玩吃鸡类游戏的时候，可以通过“听声辨位”来掌握敌人的位置。在千元机中双扬声器还是比较少配置的，也可以看出Redmi Note 12的性价比是比较高。
Z690，Z790。i5-13600KF支持目前支持Z690、Z790系列主板，本次发布的13代的CPU都是支持Z690、Z790系列主板的，i5-13600KF提供更快的 P-core（性能核）和更多的 E-core(能效核)，支持 DDR4/DDR5和 PCIe4.0/5.0。
预计三个Redmi Note 12系列将在2022年10月左右发布，该系列预计会发布三个型号，三款新机代码分别是22101317C-M17、22101316C-M16 以及22101316UCP-M16UP，最后一款大概率为“超大杯”。超大杯机型比其他两款更高的配置会是在超级闪充和主摄的区别。
5000mAh电池、10W充电Redmi Note 11R电池容量是5000mAh，充电速度是10W，充电速度不快，但电池容量是比较大的。Redmi Note 11R主要配置是天玑700处理器，屏幕是6.58英寸1080p LCD 水滴屏，90Hz，前置5MP+后置13MP+2Mp，5000mAh+10W超级快充，厚8.9mm，重201g，冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海 3 种配色，侧边指纹识别，保留3.5mm耳机接口。
没有。i5-13600KF是没有核显的，如果想要有核显的话，需要买K结尾的型号，也就是i5-13600K，而KF就代表着没有核显，i5-13600K比KF多了英特尔的770核显。如果你要单独买独立显卡的话，那么KF比较适合你，价格比K便宜200块钱，核显的作用普通人其实也就是电脑显卡坏了的时候方便一点。