字节旗下PICO发布PICO 4 VR一体机：售价2499元起

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:今日晚间，字节旗下的PICO正式发布了新一代PICO4VR头盔，配备了双眼4K+高分辨率的超视感屏，刷新率也达到了90Hz，重量仅为295g，售价2499元起。

外观方面，一体化曲面镜设计，诠释优雅美学。头显最薄处只有35.8毫米、重量仅为295g，小巧便携，久戴不累。经典前后配重平衡式设计，搭配旋钮式绑带和亲肤泡棉。

配置方面，PICO4系列采用骁龙 XR2移动处理平台，搭载2块2.56英寸屏幕，双眼分辨率高达4K+级别的超视感屏，PPI（像素密度）达到1200，刷新率达90Hz，Pancake折叠光路设计，并进行了自主改良，使光线的反射和透过损耗更低，光学解析力较Neo3提高85.7%，视场角达105，支持无极电动瞳距调节。

另外，全新PICO4采用双眼4K+超视感屏幕，辅以领先的Pancake折叠光路设计，105°的超大视场角。此外，PICO4还能还原出三维声场的环绕音，且能让声音跟随头部位置动态变化。

PICO4全新HyperSense振感手柄，采用星环弧柱设计，更加符合人体工学。掌心区域运用激光雕刻工艺，有效防滑且防脱手。手柄还内置了一颗宽频线性马达，振频范围可达50~500Hz。

功能方面，PICO4全新推出了创造和互动的VR产品:轻世界。即使你没有任何3D建模的基础，也能基于庞大的世界素材库，低门槛地创造世界。在轻世界里，不仅拥有超高的自由度，还能自主创造玩法并进行全新的VR交互。

系统方面，PICO4搭载全新PICO OS5.0操作系统，UI风格更加轻松自然。通过全新的Avatar系统，不仅能定制专属虚拟形象，还能邀好友一起互动娱乐。此外，全新推出MRC混合现实录制功能。

续航方面，它搭载5300mAh电池，官方称一次充电可提供约三个小时的使用时间。

PICO4Pro采用浅金色高亮曲面镜，并增加3颗高动态传感器，可实现眼动追踪和面部追踪。在PICO4 的黑色曲面镜里，“藏”着一颗 1600 万像素的RGB摄像头。

官方还表示，PICO4VR新品发布携强大的内容生态矩阵，S级健身大作《超燃一刻》重磅上线;《三体》等知名IP的VR版内容将相继登陆PICO。此外还将于今年推出"知名华语女歌手6DoF全虚拟演唱会"。

另外，PICO 体感追踪器轻巧而来，重量仅为22g，可以轻松绑在手臂上或腿上，实现多关节、多肢体的动作捕捉。

售价方面，PICO48GB+128GB售价￥2499;PICO48GB+256GB售价￥2799;PICO4PRO512G售价￥3799;PICO 体感追踪器（×2）售价￥199，依视路联合定制的近视镜片(×2)售价￥349起。全新PICO4将于9月27日晚10点京东、天猫、抖音、PICO官方商城正式开售。

注：文中图片均来自PICO-VR官方微博。

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