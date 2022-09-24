泄露《GTA6》黑客被逮捕 仅17岁，曾攻击微软、Uber

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:上周末 R 星备受期待的游戏大作《GTA6》的测试版游戏泄密事件的幕后黑手找到了!据BBC报道，伦敦警方通报称，他们已经在牛津郡逮捕到了一名涉嫌网络攻击事件的17岁少年黑客，并表示他目前仍在被拘留，但没有公布任何其他细节。

据路透社记者Matthew Keys透露，这名黑客就是前几日入侵R星的黑客，并且他还同时涉嫌入侵了UBER。

在 Uber 漏洞发生后的一份声明中，该公司在其博客上写道:“我们认为这个攻击者隶属于一个名为 Lapsus$ 的黑客组织，该组织在过去一年左右的时间里越来越活跃”，而且《GTA6》的泄密者在论坛帖子中声称是 Uber 攻击事件的同一人。

据悉，黑客组织 Lapsus$ 自去年年底以来已卷入多起黑客事件，此前包括微软、三星、英伟达和育碧在内的许多科技公司都遭到了其攻击，该黑客组织曾表示自己的主要目标是钱，既无政治性，也没有任何人赞助。

相关事件如下:

2022年3月，窃取英伟达1TB数据的黑客组织Lapsus$提出一项要求:必须在美国时间3月4日（北京时间5日下午4点）结束前，完全开源Windows、macOS、Linux系统的GPU驱动，否则就把机密数据公之于众。

2022年3月，LAPSUS$又攻击了三星，并且公布了从三星服务器窃取的190GB的部分源代码信息。

2022年3月，微软公司证实，Lapsus$获得了该公司系统的有限访问权限。此前，Lapsus$声称成功入侵了微软的系统，并获得了必应（Bing）和Cortana语音助手的源代码。

2022年4月5日，据Apple Insider报道，用于开发Globant“赚取你的Apple Watch”项目的苹果健康源代码可能在近期的Lapsus$黑客攻击中被盗取。

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