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泄露《GTA6》黑客被逮捕 仅17岁，曾攻击微软、Uber

2022-09-24 10:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:上周末 R 星备受期待的游戏大作《GTA6》的测试版游戏泄密事件的幕后黑手找到了!据BBC报道，伦敦警方通报称，他们已经在牛津郡逮捕到了一名涉嫌网络攻击事件的17岁少年黑客，并表示他目前仍在被拘留，但没有公布任何其他细节。

据路透社记者Matthew Keys透露，这名黑客就是前几日入侵R星的黑客，并且他还同时涉嫌入侵了UBER。

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在 Uber 漏洞发生后的一份声明中，该公司在其博客上写道:“我们认为这个攻击者隶属于一个名为 Lapsus$ 的黑客组织，该组织在过去一年左右的时间里越来越活跃”，而且《GTA6》的泄密者在论坛帖子中声称是 Uber 攻击事件的同一人。

据悉，黑客组织 Lapsus$ 自去年年底以来已卷入多起黑客事件，此前包括微软、三星、英伟达和育碧在内的许多科技公司都遭到了其攻击，该黑客组织曾表示自己的主要目标是钱，既无政治性，也没有任何人赞助。

相关事件如下:

2022年3月，窃取英伟达1TB数据的黑客组织Lapsus$提出一项要求:必须在美国时间3月4日（北京时间5日下午4点）结束前，完全开源Windows、macOS、Linux系统的GPU驱动，否则就把机密数据公之于众。

2022年3月，LAPSUS$又攻击了三星，并且公布了从三星服务器窃取的190GB的部分源代码信息。

2022年3月，微软公司证实，Lapsus$获得了该公司系统的有限访问权限。此前，Lapsus$声称成功入侵了微软的系统，并获得了必应（Bing）和Cortana语音助手的源代码。

2022年4月5日，据Apple Insider报道，用于开发Globant“赚取你的Apple Watch”项目的苹果健康源代码可能在近期的Lapsus$黑客攻击中被盗取。

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  • RTX 4090需要多大的机箱？

    支持304mm x137mm显卡安装的机箱。1.RTX4090预留空间:最低需保留304mm x137mm （3扩展槽，即61mm）空间以安装显卡，同时还需额外36mm 空间以便于收纳线缆。2.显卡周围预留至少一个扩展槽位的空间，以有助于提高散热效能。

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  • iPhone 15 Ultra是不是Type-C接口？

    是iPhone 15 Ultra接口预计会从lightning接口变成Type-C接口，更换接口之后，充电速度预计也有比较大的提升，有可能会支持40W以上的充电速度，比目前的20W快了更多。苹果更换接口的一大原因可能是欧美对电子产品的接口统一要求，现在主流的接口是Type-C，苹果的lightning接口只能在自己的iPhone、Mac等少部分产品上使用，因此不符合欧盟的这项规定。

    iPhone 15 Ultra

  • RTX 4090支持多显示器吗？

    支持。RTX4090是支持多显示器的，最多4台。RTX4090将包括新的 Nvidia ShadowPlay 支持，以 HDR 格式以60fps 的速度捕捉高达8K 分辨率的游戏。Nvidia 还使用其最新的编码器 （NVENC），支持 AV1编码并提高使用 AV1的直播效率。

    RTX 4090

  • iPhone 15 Ultra屏幕尺寸多大？

    6.8英寸左右iPhone 15 Ultra的屏幕预计比iPhone14 Pro Max略微大一点点，预计是6.8-6.9英寸左右，预计机身也会比iPhone14 Pro Max大一点，在外观上会有比较大的区别。iPhone 15 Ultra屏幕继续支持120Hz刷新率，全天候显示、灵动岛，Face ID解锁。

    iPhone 15 Ultra

  • iPhone 15什么时候发布？

    2023年9月iPhone 15系列发布时间预计是2023年9月，上市销售时间为9月中下旬，和iPhone14系列刚好时隔一年时间。iPhone 15系列预计有四款机型，分别是iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro和iPhone15 Ultra。iPhone15 Ultra是新的机型，取代之前的Pro Max型号，屏幕尺寸会比Pro Max的6.7英寸略微大一点点，后置三摄，屏幕为120Hz的高刷屏幕。

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  • RTX 4090支持8K显示吗？

    支持。RTX 4090是支持8K显示的，4090支持的最高分辨率为7680x4320。2012 年 8 月 23 日，联合国旗下的国际电讯联盟通过以日本NHK电视台所建议的7680x4320 解像度作为国际的8K超高画质电视(SHV)标准，SHV作为超越现行数字电视的“超高精细影像系统”，由NHK从 1995 年开始研发。

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  • iPhone 15是什么处理器？

    A16iPhone 15和iPhone15 Plus处理器预计是A16，也就是iPhone14 Pro系列上同款处理器。A16处理器核心为2*3.46Ghz高性能核心+4*2.02Ghz低功耗核心，16MB L2 缓存， 5 核心GPU 700Mhz， 16 核心APU芯片，采用台积电N4 工艺打造。在GeekBench5 上，搭载A16 芯片的iPhone 14 Pro Max跑分成绩为单核1887 分，多核5455 分。

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    最高可能达16GBRedmi K60 Pro运行内存最高可能会提供16GB，这将是安卓手机中非常大的运行内存。提高运存后，手机后台常驻的APP不太容易出现停止运行的情况，尤其是使用相机、游戏、图片视频编辑软件的时候，大运存的手机可以让后台同时运行多个软件。

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  • RTX 4090显存容量是多大？

    24GB。RTX4090的公版显存的容量是24GB，显存的类型是GDDR6X。显存，也被叫做帧缓存，它的作用是用来存储显卡芯片处理过或者即将提取的渲染数据。如同计算机的内存一样，显存是用来存储要处理的图形信息的部件。显存容量是显卡上本地显存的容量数，这是选择显卡的关键参数之一。显存容量的大小决定着显存临时存储数据的能力，在一定程度上也会影响显卡的性能。显存容量也是随着显卡的发展而逐步增大的，并且有越来越增大的趋势。

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    后置四摄，主摄为5000万像素Redmi K60 Pro预计会搭载后置四摄组合，这四颗镜头的分别是5000 万像素 1 英寸大底主摄+ 1300 万像素超广角+ 1000 万像素长焦+ 500 万像素辅助镜头，同时主摄和长焦均有望加入了OIS光学防抖等核心技术，主摄可能会使用索尼IMX766传感器的升级版本。

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  • Redmi K60 Pro发布时间是什么时候？

    预计在2022年春季Redmi K60 Pro在内的K60系列手机预计在2022年春季发布，时间会晚于小米13系列。小米13系列是小米数字系列旗舰机型，基本在每年年底或年初发布，搭载新款的高通旗舰处理器。下一代的高通旗舰处理器会是骁龙8 Gen 2，将在2022年12月左右发布，小米13系列会在之后登场。按照往年发布时间预测，K60系列会在小米13系列发布后的2个月左右发布，也就是2022年2月左右。Redmi K60 Pro系列的处理器也会是骁龙8Gen 2，同时屏幕将是2K分辨率、120Hz刷新率，后置主摄5000万像素，并有5500mAh电池+超过120W的快充。

    Redmi K60 Pro

  • Redmi K60 Pro配置参数怎么样？

    骁龙8Gen 2芯片、2K分辨率120Hz刷新率屏幕、5000万像素主摄Redmi K60 Pro预计会搭载一颗高通骁龙8Gen 2芯片，由台积电4nm工艺打造，该芯片的架构预计是1*Cortex X3 超大核，2*Cortex A715 大核，2*Cortex A710 中核，3*CortexA510 小核心，GPU为Adreno 740；后置摄像头的主摄可能是IMX766，为5000万像素；屏幕有望使用2K分辨率的OLED屏幕，支持120Hz刷新率；电池为5500mAh，快充速度超过120Hz。

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  • Redmi K60 Pro快充是多少瓦？

    预计超过120瓦Redmi K60 Pro的快充速度预计超过120瓦，同时搭配一块5500mAh的电池，续航方面会得到有效保障。目前安卓旗舰手机中，大多数都配备了60W以上的快充，部分型号甚至提供120W、200W的快充，几乎可以满足绝大多数人对充电速度的需求。

    Redmi K60 Pro

  • Redmi K60 Pro是什么处理器？

    骁龙8Gen2芯片Redmi K60 Pro有望搭载骁龙8Gen2芯片，该芯片预计在2022年年底发布，采用台积电4nm 制程工艺，将会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno730升级到Adreno740。

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