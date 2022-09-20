抖音生活服务已覆盖全国377个城市 创作者达1300多万

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息:今日，2022抖音创作者大会在北京召开，抖音生活服务营销中心负责人王丁虓发表题为《用心经营·共创美好》的主题演讲，介绍了抖音生活服务业务与创作者生态发展现状。

王丁虓在演讲中透露，目前，抖音生活服务已覆盖全国377个城市，细分行业有80多个垂类。今时此刻，与去年相比，平台上的动销商户数增长了22倍，整体的交易金额也增长了30多倍。

从2018年抖音上线第一个POI到2019年第一批餐饮商家入驻，再到去年1月，正式启动生活服务业务，我们的规模在极速增长，用户、商家、达人的需求也都在增多。而进入今年，由于平台在多方面投入，这个速度明显加快。

在创作者方面，在刚刚过去的8月份，抖音生活服务的创作者数量对比去年同期增长了接近5倍，生活服务相关的内容发布量，也高达1300多万，更是帮助超过28万家中小微企业实现营收增长。

王丁虓还表示，作为平台将尽全力，为每一位创作者，提供更优质的经营环境。

包括推出达人与商家的合作管理规范，同时不断优化「撮合交易」的产品平台，形成高质量的合作经营机制。其次，在现有行业的基础上，拓展更多细分垂类，同时优化商品的「推荐、展示和售卖的场景」，为创作者提供更多元的内容创作空间等等。

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