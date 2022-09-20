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抖音生活服务已覆盖全国377个城市 创作者达1300多万

2022-09-20 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息:今日，2022抖音创作者大会在北京召开，抖音生活服务营销中心负责人王丁虓发表题为《用心经营·共创美好》的主题演讲，介绍了抖音生活服务业务与创作者生态发展现状。

王丁虓在演讲中透露，目前，抖音生活服务已覆盖全国377个城市，细分行业有80多个垂类。今时此刻，与去年相比，平台上的动销商户数增长了22倍，整体的交易金额也增长了30多倍。

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从2018年抖音上线第一个POI到2019年第一批餐饮商家入驻，再到去年1月，正式启动生活服务业务，我们的规模在极速增长，用户、商家、达人的需求也都在增多。而进入今年，由于平台在多方面投入，这个速度明显加快。

在创作者方面，在刚刚过去的8月份，抖音生活服务的创作者数量对比去年同期增长了接近5倍，生活服务相关的内容发布量，也高达1300多万，更是帮助超过28万家中小微企业实现营收增长。

王丁虓还表示，作为平台将尽全力，为每一位创作者，提供更优质的经营环境。

包括推出达人与商家的合作管理规范，同时不断优化「撮合交易」的产品平台，形成高质量的合作经营机制。其次，在现有行业的基础上，拓展更多细分垂类，同时优化商品的「推荐、展示和售卖的场景」，为创作者提供更多元的内容创作空间等等。

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  • 罗技G云游戏掌机是1080P吗？

    是的。罗技G云游戏掌机是1080P的分辨率，这点是一个惊喜，很多游戏掌机的分辨率是720P，而罗技G云游戏掌机的是1080P，并且是16:9长宽比的可触控屏幕以及支持60Hz刷新率，可以说对于掌机来说，这些屏幕的素质是完全足够了。

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  • iPad 10能吃鸡吗？

    可以玩和平精英iPad 10可以用来玩和平精英手游。和平精英在iPad版的AppStore上架了客户端，玩家们可以下载后使用。不过和平精英对于双手的操作要求比较高，iPad 10的屏幕又是10英寸的大屏幕，因此更推荐屏幕尺寸略小一点的iPad mini来玩，不仅屏幕会比手机更高，握持手感也不错。

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  • 罗技G云游戏掌机屏幕多大？

    7英寸。罗技G云游戏掌机的屏幕是7英寸，此外1080p分辨率、16:9长宽比的可触控屏幕、支持60Hz刷新率，满足掌机玩家对于屏幕表现的追求。电池续航时间超过12小时，重量仅为463克，玩家可以轻松享受更长的游戏时间。

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  • iPad 10可以用鼠标吗？

    可以iPad 10可以在蓝牙配对之后使用无线蓝牙鼠标。iPad实际上还支持鼠标模式，前往“设置” >“通用”，然后选择“触控板与鼠标”，就可以开启鼠标模式。在这种模式下iPad会像普通的电脑一样使用，在需要多窗口、多任务控制的时候会很方便。

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  • 罗技G云游戏掌机续航怎么样？

    12个小时。罗技G云游戏掌机在正常播放、50% 音量和50% 亮度下，电池续航时间为12小时。因为是云游戏掌机，所以对本身机器的要求比较低，续航也自然会高出很多了。只要有wifi，你就可以连接掌机，选择你想要游玩的内容。

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  • iPad 10电池多少毫安？

    8756mAh左右iPad 10电池容量预计和上一代一样都是8756mAh左右，使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时，基本上可以满足一天的重度使用。它的充电器是20W，需要大概3-4小时以上才可以将iPad充满电，当然如果有更高功率、支持PD协议的充电器也可以，充电速度会更快。

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  • 罗技G云游戏掌机尺寸多大？

    256.84mm x117.21mm x32.95mm。罗技G云游戏掌机的尺寸是256.84mm x117.21mm x32.95mm，其中重量为463g，搭配7英寸、1080p分辨率、16:9长宽比的可触控屏幕、支持60Hz刷新率，满足掌机玩家对于屏幕表现的追求。该设备已适配 Xbox Game Pass Ultimate 和 NVIDIA GeForce NOW 的云游戏服务。

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  • iPad 10玩和平精英会卡吗？

    不会iPad 10的处理器是A14，也是iPhone12上使用的同款处理器，可以流畅运行和平精英游戏。和平精英对iPad的配置要求是iPad 2017 年之后推出的即可，iPad 10的配置基本上可以开最高画质来玩，因此不必担心iPad 10玩和平精英会卡的问题。

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  • 罗技G云游戏掌机可以自定义按键吗？

    可以。罗技G云游戏掌机是支持映射按键的，也就是说可以自定义按键，以下是官方的介绍:罗技G云游戏掌机获得可与最佳控制器相媲美的感觉和性能。根据您的喜好自定义触摸屏、立体声音频、控制器触觉、陀螺仪和可重新映射的控件。

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  • iPad 10玩王者荣耀会卡吗？

    不会iPad 10使用的是A14处理器，这颗芯片也被使用在iPhone12系列手机上。王者荣耀对CPU配置要求不太高，因此玩王者荣耀可以选择高画质来玩。不过考虑到iPad 10的屏幕尺寸超过10英寸，实际上iPad mini的屏幕更适合用来玩王者荣耀这种需要双手同时操作的游戏，且屏幕也比很多智能手机更大，手指操作也更方便。

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  • 罗技G云游戏掌机有多重？

    463克。罗技G云游戏掌机采用直观的设计，因为很多在云中就可以实现的功能，所以重量仅为463克，你可以轻松享受12小时以上的完整体验，续航时间也长达12小时。获得可与最佳控制器相媲美的感觉和性能。根据您的喜好自定义触摸屏、立体声音频、控制器触觉、陀螺仪和可重新映射的控件。

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  • iPad 10玩原神会卡吗？

    不会iPad 10玩原神只要不是开最高画质基本上是可以流畅体验的。原神对于硬件的要求比较高，除非像是iPad Pro、iPad Air等比较新的型号，处理器能力较高的M1这种玩起来不卡，且还可以使用高画质之外，其他的大多数中低端平板建议只开中等画质。

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  • 罗技G云游戏掌机可以玩Steam游戏吗？

    可以。罗技G云游戏掌机是可以玩steam上的游戏的，使用 Steam 流式盒在你的罗技G云游戏掌机上玩您的 Steam 游戏。借助针对数百个顶级游戏新优化的触控方案，您现在可以在沙发上或在旅途中从 PC 访问和玩游戏。使用 Steam 流式应用，您可以连接至本地网络或互联网上任何正在运行 Steam 的计算机。 使用5G、WiFi 或有线以太网连接以获得最佳性能。Steam 流式应用现在也支持远程同乐! Steam 玩家可以邀请其他任何人使用 Steam 流式应用加入他们的游戏。

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  • iPad 10能玩网易游戏吗？

    可以iPad 10可以在苹果的AppStore应用程序内下载各大游戏厂商的游戏，也包括网易旗下的游戏。只要网易在AppStore提供了这个游戏的iPad版本，玩家就可以下载使用。iPad 10的屏幕尺寸超过了10英寸，如果玩一些需要操作性的游戏，比如和平精英、王者荣耀会比较不方便，屏幕尺寸更小的iPad mini会更加合适。

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  • 罗技G云游戏掌机可以玩Xbox游戏吗？

    可以。罗技G云游戏掌机是可以玩Xbox游戏的，使用 Xbox 远程游戏通过 Internet 从您的控制台直接玩游戏到罗技G云游戏掌机，即使您不在家也能找到并安装新游戏，或随心所欲地调整控制台设置。其中包括 Xbox Game Pass 游戏。

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  • 罗技G云游戏掌机什么时候发售？

    10月。罗技G云游戏掌机是腾讯游戏与罗技G联合研发的云游戏掌机正式发布。这是一款围绕云游戏场景打造的便携游戏设备，同时也支持PC与主机串流使用，该款云游戏掌机将于2022年十月份在北美地区首发，建议零售价为349.99美元，约合人民币2479元。

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  • iPad 10有几种配色？

    深空灰和银色iPad 10预计只有深空灰和银色两种配色。考虑到iPad 10是定位入门级的平板电脑，它不太可能像iPad Air、iPad Pro那样使用多彩的配色。iPad 10的外观上可能会比iPad 9边框窄一些，但继续保留Home键和前置指纹解锁方式，后置单摄像头，10.5英寸非全贴合屏幕。

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  • 罗技G云游戏掌机有国行版吗？

    目前没。罗技G云游戏掌机（Logitech G Cloud Gaming Handheld）是腾讯和罗技联合研发的云掌机游戏机，目前可以在罗技G官网、亚马逊及百思买进行预购，但是很可惜的是截止目前是没有国行版的消息，玩家需要买的话，就可以通过以上的方法进行预购。价格是略微比Steam Deck便宜一些。

    罗技G云游戏掌机

  • Mate 50多久不用抢？

    可能要1-2月后Mate 50系列发售之后就出现了很多抢购现象，不少门店预定需要排队1个月以上时间，不过华为已开始紧急增产Mate50 系列手机，预计很快排队的情况会得到缓解。Mate 50系列一共有三款型号，起售价为4999元，相对很多国产安卓旗舰已经是比较有吸引力的价格，加上华为品牌的加持，因此也成为今年下半年十分热门的机型。

    Mate 50

  • 罗技G云游戏掌机多少钱？

    2479元。罗技G云游戏掌机是腾讯游戏与罗技G联合研发的云游戏掌机，是一款围绕云游戏场景打造的便携游戏设备，同时也支持PC与主机串流使用。仅需连接Wi-Fi，玩家即可在掌上享受画质优异的3A游戏大作。该款云游戏掌机将于 2022 年十月份在北美地区首发，建议零售价为349. 99 美元（约合人民币2479元）;玩家即日起可通过罗技G官网、亚马逊及百思买进行预购，限时优惠价299. 99 美元。

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