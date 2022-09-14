网易云音乐港股股价上涨近15% 盘中一度涨超23%

站长之家 9月 14 日讯：截至发稿，网易云音乐港股股价上涨近15%，报85.650港元，总市值达179.63亿港元。盘中，网易云音乐股价一度涨超23%。
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9月11日，李易峰相关消息公布后，多品牌紧急宣布与李易峰解约，包括真果粒、Prada普拉达、六福珠宝、京都念慈菴、HONMA高尔夫等等...而现在包括QQ音乐、网易云音乐、芒果TV在内的不少音乐、视频平台也已下架李易峰作品，个人介绍页也无法搜索到...在网易云音乐搜索李易峰”，显示很抱歉，未能找到相关搜索结果！”...在QQ音乐搜索李易峰”，显示很抱歉，暂时没有找到与李易峰相关的结果”...
9月9日，网易云音乐宣布空间音频”上线，自研网易沉浸声”...官方表示，网易沉浸声以自研算法，对双声道音源进行分离处理，分解出不同的声音元素，再利用声音空间位置传递函数，营造沉浸式空间体验，适用于网易云音乐所有内容...空间音频是一种远超立体声、环绕声的音频技术，可让声音听起来像是从四面八方传来，能够给用户带来更加沉浸式、更具空间感的音频内容体验...截至2022年6月底，网易云音乐的内容库包含超过1.06亿首音乐曲目，包括来自知名厂牌、独立音乐人的音乐及自制内容...
站长之家 8 月 29日讯：网易云音乐宣布与北京龙韬娱乐文化有限公司达成版权合作协议，网易云音乐已获得龙韬娱乐旗下全量音乐版权授权，包括黄子韬、徐艺洋、石玺彤、Doggie等热门艺人的音源作品...
2020年6月16日，网易云音乐正式发布独立K歌App音街”，专为年轻人打造...但上线2年后，音街App日前发布公告称，因业务发展的调整，音街App将于2022年9月30日关闭，停止使用，具体安排如下：...网易云音乐登录状态下的用户可进行演唱/播放/评论/送礼等操作；官方将无法对草稿箱内作品做存储和迁移，作品如需保存，请提前将其发布，发布后可下载至本地保存或前往网易云音乐查看...
但现在由于业务发展调整，音街App发布公告称，音街App将于2022年9月30日关闭，停止使用，具体安排如下：9月30日24点，音街App停止使用，届时用户将无法进行登录和使用App...
网易云音乐旗下K歌App“音街”日前发布公告称，因业务发展的调整，音街App将于2022年9月30日关闭...官方无法对草稿箱内作品做存储和迁移，作品如要保存，需用户提前将其发布，发布后可下载至本地保存或前往网易云音乐查看...资料显示，网易云音乐于2020年6月16日正式发布独立K歌App“音街”，是一款专为年轻人打造的应用...
今天，ColorOS官方展示了即将发布的ColorOS 13的新特性：智慧息屏...从视频展示的功能来看，通过智慧息屏功能，即便不进行解锁，仅在息屏状态下，用户也能够进行诸如音乐切换等操作...在今天，网易云音乐推送了8.8.21版本更新，在该版本中，应用支持了ColorOS 13的这一息屏显示功能...在ColorOS 13正式发布后，或许将有更多应用支持这一功能...
网易云音乐已获得NOVA音乐旗下全量音乐版权授权，知名创作女歌手曹方的音源作品将回归网易云音乐...网易云音乐也是最受中国年轻一代喜爱的音乐平台，其独有的音乐社区属性不仅能有效提升音乐内容分发效率，也有助于增强NOVA音乐旗下音乐内容在年轻用户群体中的影响力...近一年来，网易云音乐先后与摩登天空、香港英皇娱乐、中国唱片集团、风华秋实、乐华娱乐、福茂唱片、SM娱乐、时代峰峻、YG娱乐、龙韬娱乐等达成版权合作......
网易云音乐宣布与北京龙韬娱乐文化有限公司达成版权合作协议，双方将在音乐版权、艺人宣推等领域展开深层次的合作...网易云音乐已获得龙韬娱乐旗下全量音乐版权授权，包括黄子韬、徐艺洋、石玺彤、Doggie等热门艺人的音源作品...
2022年9月10日是一年一度的教师节，也恰逢中国传统节日中秋节，专家表示，这两个节日出现在同一天本世纪只有三次，分别是2022年、2041年和2079年...凡持有效中华人民共和国教师资格证书”且在校任教的老师，上传本人的资格证书、身份证明、工作证明截图...审核通过后，将由网易云音乐统一发放奖励...该活动从即日起持续至2022年9月18日24点，活动奖励数量有限，送完为止，审核通过后发放到网易云音乐帐号...
以官方订单信息为准苹果iPhone14系列从9月16日开始陆续发货，用户可以在自己的官方订单信息中查看到目前的状态。苹果订单会有一个预计时间，但正常来说发货时间会比这个时间短，因此加入你的订单是4周等待的话，实际到货时间比4周短。订单信息查看方法：苹果官网——底部【Apple Store 账户】——【订单】，然后就可以看到当前订单状态。
按照以下方法查看。在 Apple Watch 上打开“世界时钟” App。旋转数码表冠或轻扫屏幕来滚动浏览列表。若要查看一座城市的更多信息，包括日出和日落时间，请在列表中轻点该城市。查看有关城市的信息时，您可以滚动以在列表中查看上一座或下一座城市。完成后，轻点左上角的 < 或者向右轻扫以返回城市列表。如果希望始终查看某个城市的时间，您可以将
自动开启苹果iPhone14 Pro主摄是4800万像素，对比上一代的iPhone13 Pro上的主摄1200万提升巨大，在拍照或摄像的时候4800万主摄会自动工作，用户需要设置的是照片质量。设置方法是进入到iPhone的【设置】——【相机】——【格式】，选择自己需要的照片存储格式，最高可以选择Apple ProRaw。需要注意的是Apple ProRaw格式拍出的照片质量较大，一张照片占用几十M的空间。此外还可以在拍摄的界面控制格式和焦段，点击进入相机APP，在拍摄界面的右上角可以选择照片/视频的格式，界面下方可以选择焦段以及拍摄模式。
按照以下方法使用。在 Apple Watch 上打开“秒表” App ，然后执行以下任一项操作:开始:轻点“开始”按钮（指针秒表上的绿色按钮）。记录分段时间:轻点“分段”按钮（指针秒表上的白色按钮）。记录最终时间:轻点“停止”按钮（指针秒表上的红色按钮）。还原秒表:秒表停止时，轻点“还原”按钮（指针秒表上的白色按钮）。即使切回至表盘或打开其他 App，计时仍将继续。可在用于计时的屏幕上查看结果，或更改显示方式以您喜欢的格式分析各段用时及最快/最慢的段数（分别以绿色和红色标记）。如果屏幕上包含分段时间列表，旋转数码表冠即可滚动浏览。
大概一个月苹果iPhone14系列在9月16日正式发售，目前大多数消费者的订单都排到1个月之后，部分型号比如iPhone14 Pro紫色版本，排队时间超过5周，因此在前期这些订单都消化完后，积压的订单数量减少的时候，iPhone14也就更好买到。当然，在线下渠道，如苹果授权经销商通常是可以比官网更容易买到，但可能也会出现加价的情况。如果想要以原价买到的话，建议可以等一段时间。
按照以下方法操作。在 Apple Watch 上打开“计时器” App。创建计时器并开始计时。【提示】若要给计时器分配标签（如“披萨”），请使用 Siri 来创建计时器。抬起 Apple Watch，然后像这样说:“设置一个 12 分钟的披萨计时器”轻点 < 以返回“计时器”屏幕，然后创建另一个计时器并开始计时。所有正在运行的计时器都会显示在“计时器”屏幕上。请轻点以暂停计时器，轻点以继续计时。若要删除“计时器”屏幕上正在运行或暂停的计时器，请向左轻扫，然后轻点 X。
建议购买苹果iPhone14系列比较推荐购买AppleCare+，原因是iPhone14系列的维修费用比上一代又增加了。以iPhone14 标准版为例，电池更换是 748 元，屏幕 2298 元，后置相机 1198 元，背面玻璃 1298 元，均比上一代的iPhone13增加不少。如果没有AppleCare+的情况下，维修的成本是非常高的。目前AppleCare+的价格是iPhone14需要1198元，iPhone 14 Plus是 1448 元，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max是 1498 元，提供 2 年期的服务，这个价格相对于维修费来说是非常便宜，尤其是那些不戴手机壳的用户十分值得购买。
按照以下方法设置。在Apple Watch Ultra上打开“计时器” App。若要快速计时，请轻点一个时长（如 1、3 或 5 分钟），或者在“最近使用”下方轻点最近用过的计时器。若要创建自定计时器，请向下轻扫，然后轻点“自定”。当计时器响起时，您可以轻点以开始相同时长的计时。
目前会苹果iPhone14 Pro专有的新功能是灵动岛，目前在截图的时候也会出现灵动岛的“药丸形状”，这需要后续各种APP适配之后才会消失。就像之前iPhoneX刚刚推出时使用刘海屏一样，应用开发者需要一段时间将APP适配手机，才可以隐藏掉顶部的“刘海”/“灵动岛”。
按照以下方法删除。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点列表中的闹钟。滚动到底部，然后轻点“删除”。
官网订单中进行退款苹果iPhone14官网下的订单如果要退款的话，可以在苹果官网点击右上角的【技术支持】，然后在最下方找到【联系我们】——【申请订阅退款或购买项目退款】——【请求退款】，输入自己的Apple ID后即可取消订单。另外还可以在自己手机上的Apple Store这个应用，点击右上角自己的头像，进入【订单】，进行退款。
按照以下方法操作。 闹钟响后，您可以轻点“稍后提醒”让闹钟在数分钟后再次响起。如果不想允许稍后提醒，请按照以下步骤操作:在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点闹钟列表中的闹钟，然后关闭“稍后提醒”。
EMS或者顺丰苹果iPhone14在官网下单的用户通过物流方式收货的话，只有EMS和顺丰两种方式，物流信息可以在苹果官网账户内查看，或者是手机上的Apple Store订单信息中查看。在订单中显示的预计送达时间，通常情况下收货时间会比该时间更快，因此即使苹果官网显示时间需要比较久，实际等待时间没有那么长。
按照以下方法设置。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点“添加闹钟”。轻点“上午”或“下午”，然后轻点小时数或分钟数。使用 24 小时制时无需此步骤。旋转数码表冠以进行调整，然后轻点。若要打开或关闭闹钟，请轻点其开关。或者轻点闹钟时间以设定重复、标签和稍后提醒选项。【提示】若要创建一个轻点您的手腕但不发出声音的闹钟，请打开静音模式。
苹果官网、电商平台苹果iPhone14的充电器只要满足20W以上的充电功率，无论是在苹果官网还是电商，或者是线下店铺都可以购买，没有品牌要求，但最好是支持PD充电协议的。目前还是比较推荐电商平台上的充电器，价格相对苹果官网（169元）便宜很多，同时充电效率也符合要求。需要注意的是购买的充电器接口是Type-C接口。
按照以下方法设置。在播放音乐时，“播放中”会自动打开。以下是更改这个设置的方法:打开手表上的“设置”App。 轻点“通用”>“唤醒屏幕”。关闭“自动启动音频 App”。
会变苹果iPhone14普通版的相机模块比iPhone13的要厚一点，因此手机壳也需要在相机部分加厚来保护；iPhone14 Pro系列对比iPhone13 Pro系列，相机模块更大更厚，因此iPhone13 Pro的手机壳是没办法装在iPhone14 Pro上的，需要单独购买新的iPhone14 Pro手机壳。iPhone14系列的手机壳相比iPhone13系列，主要差异是相机部分，其他的尺寸和按键位置基本是一样的。
按照以下方法设置。打开手表上的“设置”App，然后轻点“时钟”。轻点“+0分钟”。 转动数码表冠并选取您要设置手表提前的时间。 轻点“取消”或“设定”。您只能将表盘上显示的时间设置为提前。闹钟、通知、世界时钟以及任何其他时间仍将与实际时间相符。
不可以苹果iPhone14的手机在按键、相机模块都和iPhone12有较大的差异，它们的手机壳是不能通用的。iPhone14可以和iPhone13的手机壳通用，它们仅在相机模块的厚度上有一些差异，其他的位置基本相同。因此在购买手机壳的时候就要注意是否能够匹配现在iPhone14的机身尺寸。
按照以下方法删除。1.前往您当前的表盘，然后按住显示屏。2.向左或向右轻扫至您要移除的表盘。 3.向上轻扫并轻点“移除”。