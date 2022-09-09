抖音全面升级“宝藏计划” 将扶持1000名年销千万达人

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:日前，抖音举办了“宝藏计划 悦享未来”2022抖音电商首个珠宝潮奢行业峰会，并宣布全面升级“宝藏计划”，聚焦抖音商城和全域兴趣电商，助推珠宝潮奢行业新形态和业态发展。

抖音电商表示，为构建全域经营力，牵引珠宝潮奢行业全面发展，抖音电商围绕“产业带、达人、品牌、商城”四个方面升级宝藏计划。

未来，抖音电商将扶持1万个产业带商家年销破千万;扶持1000名年销千万达人;助力100个品牌、100款商品年销破亿。同时，抖音电商分别在商家侧、用户侧、达人侧、场景侧铺陈了相关举措，以支撑宝藏计划四个方面的目标。

针对宝藏计划的发布，抖音电商珠宝潮奢行业负责人一帆着重对产品升级进行了讲解:“产品意味着商家在平台上做生意是否足够便捷高效，所以抖音电商根据珠宝潮奢行业商家经营全链路拆解并给出最优解法——推出珍宝引擎产品系列。”从供给补足、交易优化、支付提效、体验提升、再销售等多个方面扶持商家，进而基于不同交易环节提高经营效率。

相关数据显示，今年7月珠宝潮奢行业新增用户高达22%，当前行业已经有将近1/4的生意是在抖音商城完成的。截止2022年6月，抖音电商珠宝潮奢行业生意体量达千亿级，且木作文玩类目下的许多细分品类已发展为行业TOP1，如沉香、菩提核桃等品类。2022年6月同比2021年同期，抖音电商上的木作文玩品类商家数增长413%，GMV增长1503%。

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