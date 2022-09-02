魔兽世界WLK80级萨满雕文大全 萨满雕文技能汇总

魔兽世界WLK80级萨满基本是很多团队比较常见的奶妈职业，但萨满玩家数量比较少，比较冷门。萨满具体要怎么玩比较好，雕文如何搭配呢，我们来一起看下吧。

大雕文

名称——效果——所需等级

冰霜震击雕文——使你的冰霜震击的持续时间延长2秒。——20

次级治疗波雕文——如果目标身上有大地之盾效果，则你的次级治疗波对该目标的治疗效果提高20%。——20

大地生命武器雕文——使你的大地生命武器效果的触发几率提高5%。——30

大地之盾雕文——你的大地之盾的治疗量提高20%。——50

法力潮汐图腾雕文——你的法力潮汐图腾每一跳可以额外为每个目标恢复一次法力值，数值相当于该目标法力值上限的1%。——40

风暴打击雕文——使你的风暴打击的自然伤害加成提高8%。——40

风怒武器雕文——攻击时触发风怒武器的几率提高2%。——30

火舌武器雕文——当火舌武器处于激活状态下时，法术爆击几率提高2%。——15

火焰新星雕文——使你的火焰新星图腾的冷却时间缩短3秒。——15

火焰元素图腾雕文——使你的火元素图腾的冷却时间缩短5分钟。——68

激流雕文——激流的持续时间延长6秒。——60

雷霆雕文——雷霆风暴的冷却时间缩短10秒。——60

烈焰震击雕文——使你的烈焰震击的爆击伤害加成提高60%。——15

熔岩雕文——你的熔岩爆裂得到的法术强度加成效果提高10%。——66

熔岩猛击雕文——如果你的武器附有火舌效果，则你的熔岩猛击造成的伤害提高10%。——15

闪电箭雕文——使你的闪电箭造成的伤害提高4%。——15

闪电链雕文——你的闪电链可以多攻击1个目标。——32

闪电之盾雕文——使你的闪电之盾造成的伤害提高20%。——15

石爪图腾雕文——你的石爪图腾会为你附加一道吸收伤害的护盾，伤害吸收量相当于它为你的图腾提供的护盾强度的4倍。——15

水之掌握雕文——你的水之护盾的被动法力值恢复效果提高30%。——20

天怒图腾雕文——当你施放天怒图腾时，你由该图腾获得的法术强度加成提高30%，持续5min。——50

妖术雕文——你的妖术目标在解除妖术效果之前可以承受的伤害提高20%。——80

野性狼魂雕文——你的幽灵狼的攻击强度提高，数值相当于你的攻击强度的30%。——60

元素掌握雕文——使你的元素掌握技能的冷却时间缩短30秒。——50

震击雕文——使你的震击法术触发的公共冷却时间缩短到500秒。——15

治疗波雕文——当你使用治疗波对其他人进行治疗时，你自己也会受到该次治疗量20%的治疗。——15

治疗链雕文——你的治疗链可以多治疗1个目标。——40

治疗之泉图腾雕文——你的治疗之泉图腾的治疗效果提高20%。——20

小雕文

名称——效果——所需等级

雷霆风暴雕文——你的雷霆风暴为你回复的法力值提高2%，但不再击退敌人。——70

水上行走雕文——你的水上行走法术不再需要施法材料。——28

水下呼吸雕文——你的水下呼吸法术不再需要施法材料。——22

水之护盾雕文——使你的水之护盾的使用次数增加1次。——20

新生雕文——你的复生技能不再消耗施法材料。——30

星界传送雕文——你的星界传送法术的冷却时间缩短7.5分钟。——30

幽灵狼雕文——你在幽魂之狼形态下时，每5秒恢复的生命值百分比提高1%。——16

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