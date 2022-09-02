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魔兽世界WLK80级萨满雕文大全 萨满雕文技能汇总

2022-09-02 11:37 · 稿源：站长之家

魔兽世界WLK80级萨满基本是很多团队比较常见的奶妈职业，但萨满玩家数量比较少，比较冷门。萨满具体要怎么玩比较好，雕文如何搭配呢，我们来一起看下吧。

魔兽世界，魔兽

大雕文

名称——效果——所需等级

冰霜震击雕文——使你的冰霜震击的持续时间延长2秒。——20

次级治疗波雕文——如果目标身上有大地之盾效果，则你的次级治疗波对该目标的治疗效果提高20%。——20

大地生命武器雕文——使你的大地生命武器效果的触发几率提高5%。——30

大地之盾雕文——你的大地之盾的治疗量提高20%。——50

法力潮汐图腾雕文——你的法力潮汐图腾每一跳可以额外为每个目标恢复一次法力值，数值相当于该目标法力值上限的1%。——40

风暴打击雕文——使你的风暴打击的自然伤害加成提高8%。——40

风怒武器雕文——攻击时触发风怒武器的几率提高2%。——30

火舌武器雕文——当火舌武器处于激活状态下时，法术爆击几率提高2%。——15

火焰新星雕文——使你的火焰新星图腾的冷却时间缩短3秒。——15

火焰元素图腾雕文——使你的火元素图腾的冷却时间缩短5分钟。——68

激流雕文——激流的持续时间延长6秒。——60

雷霆雕文——雷霆风暴的冷却时间缩短10秒。——60

烈焰震击雕文——使你的烈焰震击的爆击伤害加成提高60%。——15

熔岩雕文——你的熔岩爆裂得到的法术强度加成效果提高10%。——66

熔岩猛击雕文——如果你的武器附有火舌效果，则你的熔岩猛击造成的伤害提高10%。——15

闪电箭雕文——使你的闪电箭造成的伤害提高4%。——15

闪电链雕文——你的闪电链可以多攻击1个目标。——32

闪电之盾雕文——使你的闪电之盾造成的伤害提高20%。——15

石爪图腾雕文——你的石爪图腾会为你附加一道吸收伤害的护盾，伤害吸收量相当于它为你的图腾提供的护盾强度的4倍。——15

水之掌握雕文——你的水之护盾的被动法力值恢复效果提高30%。——20

天怒图腾雕文——当你施放天怒图腾时，你由该图腾获得的法术强度加成提高30%，持续5min。——50

妖术雕文——你的妖术目标在解除妖术效果之前可以承受的伤害提高20%。——80

野性狼魂雕文——你的幽灵狼的攻击强度提高，数值相当于你的攻击强度的30%。——60

元素掌握雕文——使你的元素掌握技能的冷却时间缩短30秒。——50

震击雕文——使你的震击法术触发的公共冷却时间缩短到500秒。——15

治疗波雕文——当你使用治疗波对其他人进行治疗时，你自己也会受到该次治疗量20%的治疗。——15

治疗链雕文——你的治疗链可以多治疗1个目标。——40

治疗之泉图腾雕文——你的治疗之泉图腾的治疗效果提高20%。——20

小雕文

名称——效果——所需等级

雷霆风暴雕文——你的雷霆风暴为你回复的法力值提高2%，但不再击退敌人。——70

水上行走雕文——你的水上行走法术不再需要施法材料。——28

水下呼吸雕文——你的水下呼吸法术不再需要施法材料。——22

水之护盾雕文——使你的水之护盾的使用次数增加1次。——20

新生雕文——你的复生技能不再消耗施法材料。——30

星界传送雕文——你的星界传送法术的冷却时间缩短7.5分钟。——30

幽灵狼雕文——你在幽魂之狼形态下时，每5秒恢复的生命值百分比提高1%。——16

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  • 魔兽世界WLK80法师雕文汇总 FS雕文技能介绍

    冰冷血脉雕文——你的冰冷血脉技能可以移除所有移动减速和施法减速效果...冰霜新星雕文——你的冰霜新星的目标在解除冰冻效果之前可以承受的伤害提高20%...法师护甲雕文——你的法师护甲令你在施法时恢复法力值的效果提高20%...火焰冲击雕文——当目标处于昏迷或瘫痪状态下时，使你的火焰冲击的爆击几率提高50%...水元素雕文——使你的召唤水元素法术的冷却时间缩短30秒...永恒之水雕文——你所召唤的水元素现在可以一直协同你作战，但水元素无法施放冰冻术...灼烧雕文——你每次施放灼烧，强化灼烧天赋就提供20层强化灼烧效果......

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    暗影灼烧雕文——当目标的生命值低于35%时，使你的暗影灼烧的爆击几率提高20%...腐蚀雕文——你的腐蚀术在对目标造成伤害之后有4%的几率使你进入暗影冥思状态，使得你的下一次暗影箭的施法时间缩短100%...恐惧雕文——使你的恐惧术的目标在解除恐惧效果之前所能承受的伤害提高20%...生命分流雕文——当你使用生命分流时，你的法术强度提高，数值相当于你的精神值的20%，持续40sec...生命虹吸雕文——使你的生命虹吸天赋的治疗效果提高25%...生命通道雕文——使你在引导生命通道法术时受到施法打退效果的几率提高100%......

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  • iPhone SE 4能不能玩原神？

    可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4有高刷吗？

    没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4有nfc功能吗？

    有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以用华为的充电头吗？

    可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以磁吸充电吗？

    不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4是指纹解锁吗？

    不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4有耳机孔吗？

    没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4是什么基带？

    骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4是双扬声器吗？

    是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4是什么处理器？

    可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4是单卡还是双卡？

    双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以用magsafe吗？

    不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以扩容吗？

    不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以双卡双待吗？

    可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4可以无线充电吗？

    可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4充电速度多少瓦？

    20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4会采用哪个模板？

    iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4会是几寸屏幕？

    6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4什么时候发布？

    2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4续航怎么样？

    观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度

    iPhone SE 4

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