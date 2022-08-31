腾讯音乐娱乐集团宣布与Billboard达成战略合作

站长之家 8 月 31日讯：今日，腾讯音乐娱乐集团宣布与Billboard正式达成深度战略合作。旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌等平台全面引入Billboard旗下权威榜单。
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腾讯音乐娱乐集团（TME）与音乐内容平台Billboard共同宣布，双方正式达成深度战略合作，并将推出首个中国音乐国际化发展专项“中国音乐引力计划”...TME还将在QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌等旗下平台全面引入Billboard旗下权威榜单、全球音乐资讯和专业音乐推荐等国际音乐文化内容...Billboard China会发布「音乐收藏家」（Master Collection）集合，收录中国代表性音乐人的作品...
8月9日，Billboard宣布正式进入中国，李玟、张靓颖、马思唯、萧敬腾、王嘉尔等两岸三地音乐人的助阵视频短片也接连释出。同时，还公布了与DC大叔、袁娅维、郑楠、邹小樱等多位音乐人、乐评人合作推出的“音乐私藏家”企划。目前，Billboard中国已开通新浪微博、微信公众号及视频号，并于8月12日官宣王嘉尔登上首封，大有来势汹汹之势。不过，在#Billboard正式官宣进入中国#的高位热搜之下，另一边充斥的却是几乎一边倒的担忧舆论。在为华语音乐
Billboard正式官宣进入中国...
据Billboard官网消息，音乐内容平台Billboard正式宣布进入中国运营，将陆续推出音乐榜单、推荐等多样化本土化内容...Billboard还将帮助把全球流行音乐带给中国乐迷，并将中国艺术家和音乐展示给国际观众...《公告牌》特别以其制作的音乐排行榜闻名，这其中包括：公告牌百强单曲榜和公告牌专辑榜，它们分别追踪不同音乐风格中最受欢迎的单曲和专辑...
在科技飞速发展的时代，市场的竞争也异常激励，因此，目前的各行各业，早已过了单打独斗的年代，只有融合更多优势资源，企业才有可能获得更大的发展！魅族科技作为行业的明星企业，在 2022 年 7 月 4 日，魅族科技和湖北星纪时代科技有限公司，在杭州举行战略投资签约仪式...因此，在当下很多行业也开启了跨界融合......
为了向“新”生长，高速发展，生态共赢，会上，用友通信与电话邦进行了战略合作签约仪式，用友通信作为业界领先的企业云服务商，更是全球十大企业级应用软件之一，本次与电话邦达成战略合作，势必形成1+1> 2 的效果，共同携手进一步全面开放、全面赋能、全面融合，共同拓展业务领域和发展空间，加速聚变产业生态价值...“筑通信生态促共创共赢”用友工作手机生态发展专题论坛的成功举办，促进了行业的交流与融合......
纳斯达克上市集团旗下教育机构“童程童美”与全渠道多端开店及数字化转型SaaS服务商“大人小店”达成战略合作，期望借助大人小店平台助力线下实体教育机构低成本获客，提高其获客能力...童程童美是达内教育集团旗下少儿编程培训品牌，凝聚美国纳斯达克上市公司 18 年少儿编程课程培训经验，在国内拥有 230 多个线下校区，遍布 50 多座城市，正在为超过 12 万名3- 18 岁青少年提供编程教学及服务......
截至“京东小家”已实现对三星品牌的8大类智能家电互通互联，而三星即将发布的智能手机新品，也将预置京东小家三星版APP...三星电子大中华区用户体验战略部总经理许元默，副总经理郝丽勇，京东电器智能与服务业务部总经理张焱，京东通信事业部经营提升部负责人徐宏出席了本次战略合作签约仪式...双方共同表示，依托京东强大的IoT生态系统和高品质的服务能力，以及三星领先的智能终端产品，京东小家三星版APP将为三星智能设备用户提供一站式智能生活服务......
风变科技（深圳）有限公司旗下风变未来职业研究院与上海弘玑信息技术有限公司（简称：弘玑Cyclone）正式签订了战略合作协议...旗下的风变未来职业研究院是其战略研发单位，旨在研究未来新兴行业人才发展趋势、与行业联合制定未来新兴职业人才标准，引领未来新兴职业人才发展和培养...数字经济时代对人才的需求需求出现了结构性变化，风变科技希望能够以教育的方式，为数字化人才培养提供可靠、便捷、有效的教育解决方案，助力数字经济发展...下一步，弘玑将把握此次双方的战略合作机会，继续向多行业领域生态战略布局迈进......
8 月 8 日，山东省食品药品检验研究院与北京三维天地科技股份有限公司战略合作续签仪式在山东省食药检院举行...山东省食品药品检验研究院创建于 1956 年 6 月，是山东省药品监督管理局下属事业单位，主要承担食品、药品、化妆品的检验检测和科研职责，开展监督检验、注册备案检验、评价性检验、风险监测、标准制订、修订以及科研工作，作为技术龙头，承担全省食品药品检验机构的技术指导和专业技术培训工作......
可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率
没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅
有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的
可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。
不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能
不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度