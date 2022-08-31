腾讯音乐娱乐集团宣布与Billboard达成战略合作

8月9日，Billboard宣布正式进入中国，李玟、张靓颖、马思唯、萧敬腾、王嘉尔等两岸三地音乐人的助阵视频短片也接连释出。同时，还公布了与DC大叔、袁娅维、郑楠、邹小樱等多位音乐人、乐评人合作推出的“音乐私藏家”企划。目前，Billboard中国已开通新浪微博、微信公众号及视频号，并于8月12日官宣王嘉尔登上首封，大有来势汹汹之势。不过，在#Billboard正式官宣进入中国#的高位热搜之下，另一边充斥的却是几乎一边倒的担忧舆论。在为华语音乐