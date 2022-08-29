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百度诉脉脉商业诋毁获赔25万

2022-08-29 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:近日，北京淘友天下科技发展有限公司与北京百度网讯科技有限公司商业诋毁纠纷二审文书公开。

原告百度表示，2020年2月4日， 脉脉平台网络用户“百度员工"发布了帖子“疫情如此严峻，领导居然让10号返回公司以后一起吃个开工饭。咋拒绝啊?“2020年2月5日和2月10日，百度公司委托律师两次发送《律师函》给淘友公司要求删帖，但淘友公司拒不采取必要技术措施，持续扩大侵权。

百度公司认为，淘友公司发布的帖子本身具有社会关注度，且内容明显虚假和具有误导性，会降低社会公众对百度公司的正面社会评价，毁损百度公司商誉。对此，百度要求，淘友公司赔偿经济损失100万元及合理支出10万元，共计110万元。立即停止对百度公司的商业诋毁的不正当竞争行为。

QQ截图20220829161425.jpg

法院认为，首先，淘友公司无证据证明涉案言论的客观真实性，其以“百度员工"帐号的名义发布涉案言论，属于编造、传播虚假信息的行为。其次，该言论本身发布于2020年2月4日，处于疫情防控的关键时刻，该内容具有一定的误导性， 会降低社会公众对百度公司的正面社会评价，损害百度公司的商誉，构成商业诋毁行为。

再次，淘友公司用以发布涉案评论的帐号名称为“百度员工”，使得公众更加信赖该言论系百度公司员工发出，增加其真实性及可信度。综上，涉案言论显然会使他人对百度公司的企业形象、企业文化产生怀疑，导致出现否定性的评价，使得百度公司的社会评价降低，属于损害百度公司商业信誉的行为。

对此，一审法院认定，淘友公司发布涉案言论的行为，构成商业诋毁。需赔偿百度经济损失及合理费用共计25.1万元。

随后，淘友公司认为一审事实认定错误，提起上诉。

在二审中，二审法院审理认为，上诉主张均缺乏事实和法律依据，不予支持，最终驳回淘友公司上诉。

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