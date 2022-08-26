首页 > 热点 > 关键词  > iPhone14ProMax最新资讯  > 正文

微信聊天记录迁移功能上线；东方甄选回应APP上线；iPhone14ProMax挖孔屏状态栏下移

2022-08-26 10:19 · 稿源：站长之家

美团发布2022年第二季度财报 财报显示，该公司第二季度营收509.4亿元，同比增长16.4%。净亏损11.2亿元，同比收窄67%;调整后净利润20.6亿元，预估亏损21.7亿元。美团2022年上半年营收972.1亿元，上半年净亏损68.2亿元。

证监会强制执行乐视网2.4亿罚款 近日，北京金融法院裁定准予强制执行证监会针对被执行人乐视网2.4亿元罚款的行政处罚。

小米或接手北汽新能源青岛基地 今日，据媒体报道，有消息人士透露，小米正在与北汽集团商谈制造电动汽车事宜。对此，北汽集团方面表示:“没有听说过此事”。

90天内苹果全网热搜达920个 据国内某舆情统计平台显示，近90天内“苹果”相关热搜数量在全网17个平台约有920个，iPhone相关热搜则有768个。

FF百名员工请愿罢免执行董事长 根据FF全球员工的请愿书，员工认为，作为目前FFIE董事会和公司经营决策的第一责任人，Sue Swenson应对在FFIE上市一年来的违反尽职义务负责，同时为导致公司资金严重浪费、FF91产品交付不断延迟等一系列问题负责。

宁德时代将举行麒麟电池落地车型发布会宁德时代将于8月27日15:30-16:30举行麒麟电池落地车型发布会。

360披露2022年半年报 报告显示，360上半年实现营收48.23亿，同比下降14%，安全及其他业务营收较上年同比增长。360期内归属于母公司所有者的净利润约为-3.98亿元，同比出现下降，主要原因系对联营企业和合营企业的投资收益下降。

微软称Xbox无涨价计划 微软发布的一份声明已经确认目前没有提高 Xbox 价格的计划，并且无论货币直如何，它的建议零售价都将保持不变:“我们不断评估业务，为我们的粉丝提供出色的游戏选择。

iPhone14ProMax挖孔屏状态栏下移 爆料称iPhone14Pro Max新款相比前代状态栏部分有明显的下沉，这应该是就是挖孔屏带来的副作用了。这也就意味着，iPhone14Pro系列虽然边框更窄、屏占比更高，反而屏幕的实用显示面积更小了。

百度资本宣布李晓洋担任百度资本CEO 负责百度资本的投融资及全面管理工作。李晓洋将带领百度资本不断成长并成为专注于高科技领域投资的优秀PE基金。在加入百度资本之前，李晓洋曾任百度集团副总裁，主管投资并购部。

微信聊天记录迁移功能上线 微信PC3.7.6正式版发布。在该版本中，微信新增了聊天记录迁移与备份功能，迁移后可在手机或电脑上浏览合并后的聊天记录。用户升级到3.7.6正式版后，可点击左下角的三条杠，然后点击其中的“迁移与备份”。

东方甄选回应APP上线针对“东方甄选独立APP上线，直播带货业务或将单干”的报道，新东方在线方面回应称，各项新业务均在准备和推进过程中，暂时不方便回答更多细节。

美国5G手机可使用SpaceX卫星连接 SpaceX与美国运营商T-Mobile宣布就SpaceX“星链”卫星网络达成了一项新的合作，从明年起，美国用户的5G手机能够连接到SpaceX的卫星，以去除移动服务盲区。

肯德基申请疯狂星期四商标被再驳回天眼查App显示，肯德基国际控股有限责任公司于今年5月申请的方便食品、啤酒饮料类、食品类“疯狂星期四”商标流程当前为“驳回通知发文”或“受理通知书发文”。

名创优品2022财年营收100.9亿元 名创优品8月25日晚间发布的财报显示，2022财年第四财季，名创优品营收23.2亿元，毛利为7.7亿元，同比增长20.8%。2022财年全年，名创优品实现营收100.9亿元，同比增长11.2%;毛利为30.7亿元，同比增长26.3%。

谷歌安卓车载系统AndroidAutomotive13发布AndroidAutomotive是谷歌基于Android的车载娱乐系统操作系统。相比Android Auto只是将App和内容从手机投影到汽车，Automotive功能更加独立，具有自己的Play商店和音乐播放功能。

扎克伯格称10月发布新款VR头显 扎克伯格称 ，新款VR头显将集成更多尖端的眼睛和面部跟踪功能。在佩戴者作出微笑或皱眉等表情时，他们的数字化身在虚拟现实中也会做出同样的表情。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 还不如刘海！iPhone 14 Pro Max挖孔屏状态栏下移：浪费屏幕

    距离iPhone 14系列的发布，还有不到两周的时间，不过这款新机在各位关注着的眼中已经没有秘密，各方面配置和外观都已经被完全曝光...图中黑色图标的就是iPhone 14 Pro Max，可以看到，新款相比前代状态栏部分有明显的下沉，这应该是就是挖孔屏带来的副作用了...这也就意味着，iPhone 14 Pro系列虽然边框更窄、屏占比更高，反而屏幕的实用显示面积更小了，引起了不小的吐槽...这样至少在游戏和看电影的时候，遮挡显示面积的情况会少一些，沉浸感更好...

    ​iPhone14 ​iPhone14Pro ​iPhone14ProMax

  • iPhone14 Pro弹丸状态栏下移！大屏占比都浪费了

    中关村在线消息：8月27日，据相关爆料，全新iPhone14Pro系列的两款产品，由于换装全新的弹丸屏设计方案，所以新机的屏占比要比刘海屏的屏幕更大，所以可能不少用户会认为，iPhone14Pro系列的显示效果更宽广，显示内容更全面...事实上，根据现有消息显示，即便是新款设备屏占比增大了不少，但由于苹果的“反向优化”更加出色，使显示效果与现款机型相比并没有明显变化，新款产品的顶部状态栏内容与现款相比全部下移了不少，字体大小也比现款产品打了不少，所以在显示效果方面并不会为大家带来更出色的体验......

    ​iPhone14Pro ​iPhone14 ​产品

  • 东方甄选APP上线了！

    但多数事实证明，离开平台之后的品牌，很难把自己的app做好，包括近期关停的蜜芽...比如三只松鼠以前做过自己的app，各大电器品牌都有自己独立的app，公众号一些大号也有，以及快手一哥辛巴曾经多次尝试要推出辛选app...另外东方甄选还要思考，东方甄选独立app的定位到底是什么?...做独立app等于回归传统的货架电商模式，虽然三大电商平台还是如此，但是新用户入场只能喝点水了，还很吃力才能喝到...现在做独立电商app一方面是流量成本很高，哪怕东方甄选前期能靠直播间带来一些冷启动的流量，但后续流量从哪里来是个问题......

    ​东方甄选 ​东方甄选APP ​新东方

  • 打造紫金王朝？ iPhone14Pro 新增配色引多家猜测

    有消息称，苹果秋季发布会将于9月7日召开，届时将发布新款iPhone14系列手机，iPhone14系列分为四款机型：iPhone14、iPhone14Max、iPhone14Pro版本和iPhone14ProMax作为高配版本......

    ​iPhone14 ​iPhone1 ​iPhone14Pro

  • iPhone14系列平均涨价15% iPhone14Pro或256GB起步

    iPhone14涨价石锤了?昨日晚间，天风国际分析师郭明錤在推特发文称，iPhone14系列预计平均涨价15%左右，达1000美元至1050美元...虽然价格更高了，但iPhone14Pro和iPhone14Pro Max可能会提供更多的存储空间...iPhone14搭载两款芯片，高端Pro采用A16芯片，支持120Hz刷新率...

    ​iPhone14 ​iPhone14Pro ​苹果

  • iPhone14Pro紫色机模曝光 网友吐槽颜色太丑

    iPhone14系列就要发布了，有博主放出了声称是iPhone14Pro的机模，包括新的蓝色和紫色两种版本...不过从机模来看，这个颜色有点差强人意，引网友纷纷吐槽...配件厂家的宣传图都采用了iPhone14Pro系列的“感叹号”设计，而且手机膜的适用型号确认有 iPhone14、14Max、14Pro和14ProMax四款...

    ​iPhone14Pro ​iPhone14 ​iPhone14Pro紫色

  • 东方回应东方甄选独立APP上线：暂不方便回答更多细节

    据银柿财经消息，针对“东方甄选独立APP上线，直播带货业务或将单干”的报道，新东方在线方面回应称，各项新业务均在准备和推进过程中，暂时不方便回答更多细节...新东方在线旗下直播带货平台东方甄选推出独立APP，并在各大应用平台上线...东方甄选是抖音电商优质生态中的一个代表性商家，抖音电商鼓励类似优质直播间在平台持续经营与发展...新东方方面也表示，没有接到抖音限流通知...

    ​新东方 ​抖音 ​东方甄选独立APP

  • 东方甄选推出独立App

    8月25日消息，近日，东方甄选推出了独立的App，并已在各大平台应用商店上线。其下载介绍为“新东方旗下甄选好物平台，为国民挑选真正的好物，提升生活品质，爆款农品好物，健康又美味”。（图片截自小米应用商店）进入App后可以看到，底部可选择“甄选”“分类”“购物车”“我的订单”四个栏目。其商城销售的SKU大概在1000种左右，产品类目包括自营商品、生鲜果蔬、海鲜水产和图书文娱等等，在目前的11个类目中有8个都是零食、生鲜、农副产品相关。通过对比不难发现，东方甄选App的商品与其直播间带货商品基本一致，且在价格上也并没有太

    ​东方甄选 ​新东方

  • iPhone13/14Pro真机对比 难度堪比找不同

    中关村在线消息：iPhone14系列将在今年9月中旬正式发布，今日iPhone13Pro和iPhone14Pro的对比图被曝光，从背面来看，两台手机的设计几乎完全相同，想要找出区别难度堪比找不同...本次iPhone14系列基础版起售价或同前代一致为5999元，iPhone14Pro起售价起售价为8999元，顶配机型9999元起售，正式开售时间为9月23日...

    ​iPhone ​14Pro ​iPhone13

  • Ross Young：苹果 iPhone 14Pro Max 机型显示产量最多 Max 机型最少

    手机产量数字相似，iPhone14Pro Max占产量的29%，14Max占产量的21%...Ross Young表示，iPhone14Max的显示面板出货量将在「9月份占据更多份额」，这表明在发布时的任何初始供应问题应该很快得到解决...在iPhone14的开发周期中，有传言说，由于疫情和生产问题，取代5.4英寸iPhone mini的6.7英寸新iPhone14Max生产落后于计划...

    ​iPhone14 ​苹果 ​iPhone14Max

  • 米兔儿童电话手表5C怎么连接手机？

    按照以下方法进行连接。1、下载并安装米兔App（安卓应用商店搜索“米兔”，苹果App store搜索“米兔手表”）;或扫描手表端二维码下载;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击下载米兔App。2、将Nano-SIM卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔App---我的---选择添加新手表（如已绑定过手表，点左上角+号）---扫描手表上的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如退出了二维码界面或手表已被绑定，您可在表盘界面(时钟界面)底部上划---二维码，重新调出)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“点击手表电源键”完成绑定。5、绑定后填写资料即可正常使用。仅支持扫描二维码绑定，一个账号最多可以绑定10个米兔儿童电话手表。

    米兔儿童电话手表5C

  • 华为Mate 50和小米12 S Pro哪个更好？

    小米12 S Pro华为Mate50 和小米12 S Pro在不少参数配置上都有差距，显然小米12 S Pro是更好的。处理器方面小米12S Pro使用骁龙8Gen 1 Plus，Mate50处理器则是骁龙8Gen 1（4G），关键是小米12 S Pro是可以支持5G；摄像头方面，小米12S Pro后置三摄，主摄是5000万像素，有徕卡专业光学镜头，Mate50后置三摄，但没有徕卡镜头；小米12S Pro充电速度是120W有线快充、50W无线快充、10W无线反充，Mate50是66W有线快充；其他配置方面，小米12 S Pro还有哈曼卡顿立体声双扬声器，都是比较好的配置总体来说，小米12 S Pro的配置要比Mate 50更好，最关键的一点是小米12 S Pro支持5G网络，Mate 50不可以支持5G

    Mate 50

  • 华为Mate 50对比p50 pro哪个好？

    Mate 50更好Mate 50是2022年9月发布的机型，P50 Pro则是2021年7月发布的手机，两者差距有一年，许多配置都有一些差距。处理器方面，Mate50是骁龙8Gen 1（4G），P50 pro是骁龙888（4G），它们刚好差距一代；屏幕方面两款手机差不多，都是120Hz刷新率的屏幕；摄像头则是P50 Pro略好一点，是后置四摄组合，Mate 50是后置三摄；其他配置，比如电池、充电，都差不多，都支持华为66W快充总体来说，Mate 50由于处理器性能更强，因此是两款手机中更加值得选择的一个手机

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表5C怎么绑定手机APP？

    按照以下步骤进行绑定。米兔儿童电话手表5C首次使用绑定方法：1、 在安卓应用商店搜索“米兔”或在苹果 App store 搜索“米兔手表”下载安装米兔 App；或扫描手表端二维码下载安装米兔 App；或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在产品菜单中点击米兔 App 下载并安装。2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔 App→我的→选择添加新手表（如果已绑定过手表，点左上角+号）→扫描手表上的二维码进行绑定（手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如果退出了二维码界面或手表已被绑定，重新调出二维码步骤：表盘界面（时钟界面）底部上划→二维码）。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“按下手表电源键“完成绑定。

    米兔儿童电话手表5C

  • 米兔儿童电话手表5C和6C有什么区别？

    有以下区别。1.处理器不同。米兔儿童电话手表6C是用SL8521E，而5C是SL8521ET。2.内存规格不同。米兔儿童电话手表6C是512MB+4GB的内存，而5C是256MB+512MB的内存。3.电池不同。米兔儿童电话手表6C电池是950mAh，而5C是900mAh。4.定位不同。米兔儿童电话手表6C是九重高频精准AI定位，5C是 9 重AI定位。5.米兔儿童电话手表6C支持安装微信QQ，而5C不支持。

    米兔儿童电话手表5C

  • 华为Mate 50对比苹果13哪个好？

    各有优点华为Mate 50和苹果13虽然是相差一年的机型，但这两款手机都有各自的优点。比如在处理器方面：苹果13的优势是A15处理器，性能要比Mate 50上的更好，且它还支持5G网络，对于必须要5G手机的用户来说苹果13是优先选择；在屏幕方面Mate 50更好，它的屏幕是120Hz刷新率，有息屏显示功能，苹果13则没有高刷新率的屏幕；摄像头方面，是Mate 50比苹果13更好，它不仅镜头数量更多，主摄也是像素更大，拍摄远距离以及夜景环境效果更好；续航方面是Mate 50更好，不仅电池容量更大，充电66W也更快，苹果13的充电仅仅是20W总体来说，如果你一定需要5G手机的话，肯定是首选苹果13，如果你不考虑5G手机，Mate50各方面性能也不错

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C怎么更换表盘时钟？

    按照以下方法进行更换。米兔儿童学习手表6C支持更换表盘、时钟格式。【如何更换表盘格式】在表盘界面（时钟界面）长按，然后点按左右箭头更换表盘，或表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---切换表盘---点按左右箭头更换表盘。【如何更换时钟格式】支持选择 12 小时和 24 小时制，设置路径在表盘界面（时钟界面）点击手表电源键进入手表端设置---时钟格式---选择 12 小时或 24 小时制。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50可以折叠吗？

    不可以华为Mate 50系列不可以折叠，它的屏幕是直屏/曲面屏，无法向Mate X系列或者是小米 MIX Fold系列、三星Galaxy Z Fold系列那样将屏幕折叠起来。Mate 50系列的屏幕有直屏和曲面屏，标准版Mate50是直屏，Pro系列则是曲面屏，且都支持120Hz刷新率。

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C怎么设置远程关机开机？

    按照以下方法设置。1.米兔儿童学习手表6C 不支持关机状态下远程开机，但是可以通过 App 远程关机并设置定 时开机。2.设置步骤:米兔 APP→我的→手表管理→手表关机→上下滑动选择“关机 xx 小时后自动开机” 并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在 xx 小时后自动开机。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50是鸿蒙3.0系统吗？

    是华为Mate 50系列将会预装鸿蒙3.0系统。鸿蒙OS 3.0版本新特性基本上分为六种：超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全和信息无障碍。鸿蒙OS 3.0版本的特性还有非常多，比如新增文件中转站、智感扫码、文件/应用无损压缩等功能，可以促进消费者的日常使用体验。

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C怎么设置闹钟？

    按照以下方法设置。米兔儿童学习手表6C支持闹钟。设置方法：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置---闹钟设置---添加闹钟，可以设置闹钟时间、选择闹钟的重复模式（周一至周日），最多可以设置十个闹钟，支持删除闹钟。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50什么时候开售？

    9月6日华为Mate 50系列发售预定的时间是9月6日。Mate50 系列发布会已经确实在2022年9月6日，在当天发布该手机之后，就可以开始接受预定，预计正式开始上市销售的时间会在一周之后。Mate50系列的起售价格预计和前一代差不多，都是4999元起，消费者可以在华为官网、天猫旗舰店、京东自营店以及华为线下门店预定该手机。考虑到华为Mate系列人气比较高，因此想要购买的用户可以关注预定时间，尤其是线下门店会是一个比较好购买的渠道

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C支持小爱同学吗？

    支持。米兔儿童学习手表6C支持小爱同学。手表仅在4G数据流量下或连上WiFi后可使用小爱同学，打开小爱同学， 点按语音按钮可以提问算数、古诗词、中译英、闲聊等问题，小爱同学会回复提出的问题。温馨贴士:如果表盘界面（时钟界面）左划不显示“小爱同学”模块，请进入米兔App---我的---应用管理---设置显示该模块。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50为什么用高通？

    一直都有合作华为Mate 50系列的部分型号使用的是高通骁龙8Gen 1（4G）处理器，也有部分型号使用的是麒麟9000S。使用高通处理器的原因还是受芯片限制，没办法都用麒麟芯片，而华为此前已有多款型号使用的是高通的芯片，因此在这一代Mate50系列上使用高通芯片也十分合理。

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C温度很高怎么办？

    按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X温度过高，建议您： 1. 让手表休息一会，几分钟后手表降温后再使用； 2. 暂停使用拍照、宠物等应用，待温度降低后再使用。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50充电器能用其他品牌的吗？

    可以华为Mate 50充电器可以使用其他品牌手机的，也可以是第三方配件厂商。不过Mate 50系列官方标配的充电器是66W，也就是说最高可支持66W的充电，且有充电协议的要求，如果没有符合充电协议的话，可能无法达到最高66W的充电功率

    Mate 50

  • 米兔儿童电话手表6C通话声音小怎么办？

    按照以下方法解决。米兔儿童电话手表6C通话时对方听到声音小，请按照以下方法进行排查:1.查看表带是否有正确安装，是否有遮挡麦克风孔;2.检查麦克风孔是否有异物堵塞，如有堵塞请清理后再行尝试;3.检查手表本体是否沾水或者被其他液体堵住了麦克风孔，请将液体擦拭干净后再试。

    米兔儿童电话手表6C

  • 华为Mate 50能不能装两个移动卡？

    可以华为Mate 50可以同时装两个移动卡。Mate50系列可以支持实体双卡，可以支持移动、联通、电信三家运营商网络，并可以任意两家运营商电话卡同时使用，但不支持两张电信卡一起使用。

    Mate 50

  • 华为Mate 50有5G手机壳吗？

    有华为Mate 50系列预计也会有5G手机壳（通信壳），戴上之后可以让手机支持5G网络。此前P50系列上使用的5G手机壳价格是799元，因此Mate 50系列的5G手机壳价格预计也差不多。华为也可能会直接出售带有手机壳的套装版本，这样消费者有望以更低的价格购买到这一产品

    Mate 50

  • 华为Mate 50摄像头怎么样？

    主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.

    Mate 50

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM