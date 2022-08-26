微信聊天记录迁移功能上线；东方甄选回应APP上线；iPhone14ProMax挖孔屏状态栏下移

美团发布2022年第二季度财报 财报显示，该公司第二季度营收509.4亿元，同比增长16.4%。净亏损11.2亿元，同比收窄67%;调整后净利润20.6亿元，预估亏损21.7亿元。美团2022年上半年营收972.1亿元，上半年净亏损68.2亿元。

证监会强制执行乐视网2.4亿罚款 近日，北京金融法院裁定准予强制执行证监会针对被执行人乐视网2.4亿元罚款的行政处罚。

小米或接手北汽新能源青岛基地 今日，据媒体报道，有消息人士透露，小米正在与北汽集团商谈制造电动汽车事宜。对此，北汽集团方面表示:“没有听说过此事”。

90天内苹果全网热搜达920个 据国内某舆情统计平台显示，近90天内“苹果”相关热搜数量在全网17个平台约有920个，iPhone相关热搜则有768个。

FF百名员工请愿罢免执行董事长 根据FF全球员工的请愿书，员工认为，作为目前FFIE董事会和公司经营决策的第一责任人，Sue Swenson应对在FFIE上市一年来的违反尽职义务负责，同时为导致公司资金严重浪费、FF91产品交付不断延迟等一系列问题负责。

宁德时代将举行麒麟电池落地车型发布会宁德时代将于8月27日15:30-16:30举行麒麟电池落地车型发布会。

360披露2022年半年报 报告显示，360上半年实现营收48.23亿，同比下降14%，安全及其他业务营收较上年同比增长。360期内归属于母公司所有者的净利润约为-3.98亿元，同比出现下降，主要原因系对联营企业和合营企业的投资收益下降。

微软称Xbox无涨价计划 微软发布的一份声明已经确认目前没有提高 Xbox 价格的计划，并且无论货币直如何，它的建议零售价都将保持不变:“我们不断评估业务，为我们的粉丝提供出色的游戏选择。

iPhone14ProMax挖孔屏状态栏下移 爆料称iPhone14Pro Max新款相比前代状态栏部分有明显的下沉，这应该是就是挖孔屏带来的副作用了。这也就意味着，iPhone14Pro系列虽然边框更窄、屏占比更高，反而屏幕的实用显示面积更小了。

百度资本宣布李晓洋担任百度资本CEO 负责百度资本的投融资及全面管理工作。李晓洋将带领百度资本不断成长并成为专注于高科技领域投资的优秀PE基金。在加入百度资本之前，李晓洋曾任百度集团副总裁，主管投资并购部。

微信聊天记录迁移功能上线 微信PC3.7.6正式版发布。在该版本中，微信新增了聊天记录迁移与备份功能，迁移后可在手机或电脑上浏览合并后的聊天记录。用户升级到3.7.6正式版后，可点击左下角的三条杠，然后点击其中的“迁移与备份”。

东方甄选回应APP上线针对“东方甄选独立APP上线，直播带货业务或将单干”的报道，新东方在线方面回应称，各项新业务均在准备和推进过程中，暂时不方便回答更多细节。

美国5G手机可使用SpaceX卫星连接 SpaceX与美国运营商T-Mobile宣布就SpaceX“星链”卫星网络达成了一项新的合作，从明年起，美国用户的5G手机能够连接到SpaceX的卫星，以去除移动服务盲区。

肯德基申请疯狂星期四商标被再驳回天眼查App显示，肯德基国际控股有限责任公司于今年5月申请的方便食品、啤酒饮料类、食品类“疯狂星期四”商标流程当前为“驳回通知发文”或“受理通知书发文”。

名创优品2022财年营收100.9亿元 名创优品8月25日晚间发布的财报显示，2022财年第四财季，名创优品营收23.2亿元，毛利为7.7亿元，同比增长20.8%。2022财年全年，名创优品实现营收100.9亿元，同比增长11.2%;毛利为30.7亿元，同比增长26.3%。

谷歌安卓车载系统AndroidAutomotive13发布AndroidAutomotive是谷歌基于Android的车载娱乐系统操作系统。相比Android Auto只是将App和内容从手机投影到汽车，Automotive功能更加独立，具有自己的Play商店和音乐播放功能。

扎克伯格称10月发布新款VR头显 扎克伯格称 ，新款VR头显将集成更多尖端的眼睛和面部跟踪功能。在佩戴者作出微笑或皱眉等表情时，他们的数字化身在虚拟现实中也会做出同样的表情。

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