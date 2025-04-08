曝iPhone19Pro外形颠覆 或采用全玻璃材质构建机身框架

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:随着2027年iPhone问世20周年的临近，苹果公司正酝酿一场足以改写智能手机形态的革新计划。彭博社科技记者马克·古尔曼独家披露，苹果研发团队正在同时推进折叠屏iPhone与全新Pro系列机型的开发工作，其中后者被定位为颠覆性产品。

这场变革背后，是苹果对创始人乔纳森·艾维设计哲学的回归。这位前首席设计官生前多次公开表达对"全玻璃机身"的构想，期望打造出具备极致通透质感的智能设备。尽管近年iPhone因散热需求和影像模组升级导致机身厚度增加，但最新曝光的iPhone17Air已展现出苹果重返轻薄化赛道的决心——这款尚未正式发布的机型将机身厚度压缩至6毫米以下，成为苹果全系产品中最纤薄的代表作。

行业分析师指出，iPhone17Air的推出标志着苹果设计语言的新拐点。古尔曼进一步透露，按照当前研发进度，2027年问世的iPhone19Pro将实现艾维团队二十年前的愿景:采用全玻璃材质构建机身框架，通过新型复合材料解决强度与重量平衡难题，最终呈现"悬浮于掌心的透明晶体"般的视觉效果。若该技术路线得以突破，智能手机或将迎来继触屏革命后的第二次形态进化。

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