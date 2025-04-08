首页 > 原创 > 关键词  > 正文

曝iPhone19Pro外形颠覆 或采用全玻璃材质构建机身框架

2025-04-08 08:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:随着2027年iPhone问世20周年的临近，苹果公司正酝酿一场足以改写智能手机形态的革新计划。彭博社科技记者马克·古尔曼独家披露，苹果研发团队正在同时推进折叠屏iPhone与全新Pro系列机型的开发工作，其中后者被定位为颠覆性产品。

苹果手机壳

这场变革背后，是苹果对创始人乔纳森·艾维设计哲学的回归。这位前首席设计官生前多次公开表达对"全玻璃机身"的构想，期望打造出具备极致通透质感的智能设备。尽管近年iPhone因散热需求和影像模组升级导致机身厚度增加，但最新曝光的iPhone17Air已展现出苹果重返轻薄化赛道的决心——这款尚未正式发布的机型将机身厚度压缩至6毫米以下，成为苹果全系产品中最纤薄的代表作。

行业分析师指出，iPhone17Air的推出标志着苹果设计语言的新拐点。古尔曼进一步透露，按照当前研发进度，2027年问世的iPhone19Pro将实现艾维团队二十年前的愿景:采用全玻璃材质构建机身框架，通过新型复合材料解决强度与重量平衡难题，最终呈现"悬浮于掌心的透明晶体"般的视觉效果。若该技术路线得以突破，智能手机或将迎来继触屏革命后的第二次形态进化。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • iPhone 19 Pro外形颠覆：宛如一片玻璃

    2007年1月，苹果公司CEO乔布斯正式发布iPhone，初代iPhone带来的体验是革命性的，它的出现颠覆了整个手机市场，智能手机进入了一个新时代。如今iPhone系列即将走过20周年，MarkGurman爆料，为迎接iPhone20周年，苹果正在筹备一场重大变革，除了推出折叠屏iPhone外将带来一款颠覆性的Pro机型。MarkGurman称，iPhone17Air是苹果全系产品迈向轻薄化的第一步，可以预见，2027年的iPhone19Pro将会同时拥有超薄机身和全玻璃形态，真正达到宛如一片玻璃”的理想状态。

    ​iPhone发布 ​苹果公司 ​折叠屏iPhone

  • 取代高通！iPhone 18 Pro首发苹果C2基带

    苹果今年推出了C1，这是其首款自研5G基带，由iPhone16e首发搭载，最新消息称iPhone18Pro系列将搭载苹果下一代自研基带芯片。分析师JeffPu称，苹果正在为iPhone18Pro系列研发新版本的5G基带芯片C2，他表示，苹果计划在2026年将C2芯片用于iPhone18Pro和iPhone18ProMax，这与苹果记者MarkGurman的报道一致，即C2将在明年应用于高端iPhone。分析师郭明錤表示，对苹果来说，支持毫米波不算什么特别困难的事情，但是要做到稳定连接兼顾低功耗仍然是一大挑战；他还表示，与处理器不同，苹果自研基带芯片不会采用先进的工艺制程，因为投资回报率不高，所以明年的苹果基带芯片不太可能会使用3nm制程。

    ​苹果 ​5G基带 ​iPhone

  • iPhone17Pro系列可前后摄像头同步录制 软硬件双提升

    有消息透露iPhone17Pro系列在相机配置上迎来重大升级。该系列机型后置相机将搭载三颗均为4800万像素的镜头，涵盖4800万主摄、4800万超广角以及4800万潜望长焦，同时前置相机也升级至2400万像素，为用户带来更为清晰、细腻的拍摄体验。这一创新功能的加入，也让iPhone17Pro系列在视频拍摄方面更具竞争力，值得广大摄影爱好者和视频创作者期待。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • iPhone17Air新机模曝光：机身轻薄 厚度大幅缩减

    数码领域博主数码闲聊站分享了一组iPhone17Pro的机模图片，引发了网友的广泛关注与讨论。从图片中可见，iPhone17Pro在设计上采用了横向大矩阵DECO布局，其后置三摄的排列方式延续了16Pro的设计风格，但细节之处有所调整。与现款iPhone16ProMax相比，若ProMax系列维持当前尺寸不变，iPhone17Air的机身厚度确实有望实现大幅缩减，接近“减半”的显著效果。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 苹果对药丸屏开刀！iPhone 18 Pro升级单挖孔屏

    2023年4月，显示行业分析师RossYoung分享了一份路线图，显示iPhone17Pro机型将配备屏下FaceID。2024年5月，RossYoung称，因技术原因，搭载屏下FaceID的iPhone设备推迟到2026年亮相，按照这个时间节点来算，iPhone18Pro和iPhone18Pro将会首发屏下FaceID。最新的专利显示，苹果通过删除一些子像素，从让红外光穿过盖板，达到屏下3D人脸识别的目的，这些缺失的子像素不会被用户肉眼察觉，苹果会通过优化保证显示效果的一致性。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • iPhone 17 Air最新机模出炉：5.5mm超薄 仅iPhone 17 Pro一半

    综合多方爆料，苹果今年发布iPhone17Air机型已经是板上钉钉，取代Plus机型，主打超薄机身。爆料者MajinBuOfficial公布了最新版本机模，并且与iPhone17Pro进行了对比，iPhone17Air的厚度只有Pro的一半。李楠此前曾表示，如果iPhone17Air国行版搞定eSIM，那么我们真的应该感谢苹果，这是如今苹果为数不多改变手机行业的事情了。

    ​iPhone ​17 ​Air

  • iPhone17Air收窄屏幕尺寸 或改为 6.6 英寸

    彭博社知名记者马克・古尔曼发布博文，揭示了苹果公司在iPhone17Air设计过程中的一项重要调整。苹果最初为iPhone17Air开发了与ProMax同尺寸的6.9英寸超薄原型机，旨在追求极致轻薄体验。iPhone17Air美版起售价为899美元，这一价格定位使得iPhone17Air有望成为苹果入门旗舰的新标杆，吸引更多消费者关注。

    ​苹果 ​iPhone17Air ​设备设计

  • iPhone 17 Air定价曝光！899美元和iPhone 16 Plus相当

    苹果计划于今年9月发布的iPhone17Air在美国的起售价约为899美元。这一价格与当前iPhone16Plus的起售价持平，这也是合情合理的，因为业界一直盛传Air机型将取代Plus机型在iPhone产品线中的位置。该机型将取消物理SIM卡槽，全面采用eSIM技术。

    ​iPhone ​17 ​Air

  • 苹果年度机皇！iPhone 17 Pro拥有5大关键变化

    今年9月，苹果将发布iPhone17系列，其中17Pro系列是苹果最强高端旗舰，该系列拥有5大关键变化。1、矩阵相机iPhone17Pro和iPhone17ProMax将对后置摄像头重新设计，该系列采用全新的横向大矩阵相机DECO，闪光灯和LIDAR激光雷达扫描仪移至右侧。值得关注的是，苹果将在该系列首次引入均热板散热系统，这种先进的散热技术能显著提升热传导效率，确保A19Pro芯片在游戏、视频剪辑等高负载场景下持久保持巅峰性能。

    ​iPhone ​17 ​苹果手机

  • iPhone 17 Pro机模现身 网友：看着看着就顺眼了

    博主数码闲聊站晒出了iPhone17Pro的机模，热评第一的网友表示，看着看着就比较顺眼了。iPhone17Pro采用横向大矩阵DECO，后置三摄排列方式跟16Pro一致，但是闪光灯和LIDAR激光雷达扫描仪移至矩阵相机右侧，外观神似小米11Ultra。核心配置上，iPhone17Pro系列则是搭载A19Pro芯片iPhone17和iPhoneAir搭载A19芯片，这两颗芯片都是基于台积电3nm工艺制程制造，支持Apple智能。

    ​iPhone ​17 ​Pro

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM