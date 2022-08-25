极氪回应考虑进行IPO：目前没有新一轮融资计划

站长之家 8 月 25日讯：据界面新闻报道，针对“吉利汽车旗下极氪考虑进行IPO”的报道，极氪相关负责人表示，目前没有新一轮的融资计划。
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腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
总部位于慕尼黑的电子制造商 Luminovo 刚刚提出了一套 SaaS 解决方案，旨在更好地整合完整生产材料和成本核算流程...庆幸的是，印刷电路板制造商 Luminovo 正试图将 PCB 的可视化、分析和采用结合到一套工作流程中，从而有助于减少报价评估时间、并大幅提升设计制造过程的效率...对于原始设备制造商（OEM）来说，该套件还可帮助其在原型构建和投资落实前，实时提供包括生命周期、可用性、交货时间、价格、以及合规性在内的相关组件信息...一位知情人士指出，本轮融资的估值约为4000万美元......
澎湃新闻宣布完成B轮融资，并发布新一轮发展的战略，涉及内容、技术、运营等五个新板块...此次上海文化产业发展投资基金独家出资 4 亿元，对澎湃新闻运营主体——上海东方报业有限公司（东方报业）增资入股...澎湃新闻新一轮发展的战略分别是：澎湃智媒开放平台、澎湃明查中英文网站、澎湃科技频道、数字内容生态实验室、澎湃ESG项目...
即日起，已经注册Apple Developer Program会员的开发者们可以在苹果开发者网站上查看日程表并进行注册报名...苹果这类不定期面向开发者的讲座对于苹果来说，可以帮助自己更好地构建完善软件生态，而对小型开发者来说，则可以通过一些实用技能提高自身的营收，进而创作出更好的app，可以说是一种双赢（作者/贾楠）...
上汽集团旗下打车平台享道出行宣布，完成超10亿元人民币B轮融资，由上汽集团、国内自动驾驶初创企业Momenta、高行管理咨询等投资，投后估值达到10亿美元...享道出行成立于2018年，最初由上汽全资持股，用以对抗滴滴，并消化上汽生产的部分汽车...
至此，黑芝麻智能完成C轮和C+轮全部融资，募资总规模超 5 亿美元...黑芝麻智能发布的华山二号A1000 系列芯片是量产的符合车规、算力大、性能强、单芯片支持行泊一体域控制器的国产芯片平台...配合华山系列自动驾驶计算芯片，黑芝麻智能先后发布了山海人工智能开发平台以及瀚海自动驾驶中间件平台，成熟的工具链和中间件体系支撑快速量产...今年 5 月，黑芝麻智能与江汽集团达成平台级战略合作，江汽集团旗下思皓品牌的多款量产车型将搭载华山二号A1000 系列芯片......
抖音共创功能终于来了。明明是多人共创创作的视频，流量却只能被一人独享?这个问题让不少创作者们烦恼不已，甚至有团队因流量分配这碗水端不平，导致达人分道扬镳。抖音“共创”功能为这个难题提供了新的解决思路。在抖音的最新版本中，发布界面新增了“共同创作”的按钮，作者点击后可以邀请一位或多位创作者进行共创，并为其选择共创、策划和参演等身份。共创者接受邀请后，共创视频会在所有关联创作者的页面展示，作品数据也会共享互通，创作者们
2021 年 12 月，中国信息通信研究院旗下的云计算开源产业联盟发布了《软件供应链安全发展洞察报告》，报告中指出针对软件供应链的攻击具有门槛低、隐蔽性强、影响范围广三大特点，并列出了商采软件供应链入口安全管控要求，其中包括不使用未修复的存在安全风险隐患的组件、不使用存在许可证安全风险的开源组件等条款......
Pinata 联合创始人兼 CEO Kyle Tut 在接受外媒采访时称，在 2021 年拿到了 350 万美元的种子轮融资后，这家成立已有四年的初创企业，最近又完成了 1800 万美元的 A 轮融资...这家总部位于内布拉斯加州奥马哈的企业，致力于为 NFT 市场、元宇宙、web3 应用程序、以及其它加密项目，提供媒体基础设施和相应的支持...且自今年 1 月以来，平台用户数也从 10.4 万、增长到了现在的超过 24 万（+131% 左右）......
据枫叶租车创始人兼CEO金晓磊女士介绍，本次融资是继今年五月后再一次获得资本市场的认可，在本轮融资前公司已经前进了两小步，包括：与国际知名豪华汽车品牌达成3年2万台的战略合作，及其全新上市新能源车型的采购及市场投放...2021年，枫叶租车成为携程品牌租车平台高端汽车租赁的最大供应商，同时也成为了携程旅游自营线路及产品的重要服务提供商...本次融资后，枫叶租车将继续在规模、品牌、产品及服务等诸多方面实现进一步发展...
为了更好地满足客户市场需求，赋能行业发展，恒鑫生活IPO计划新建厂区，建成具备生产全系列可生物降解环保餐具能力的智能工厂...根据恒鑫生活上市IPO招股书披露显示，恒鑫生活新厂区设计产能为年产 3 万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品，项目建设期 3 年...大力发展PLA绿色环保生物制品，扩大恒鑫生活PLA可生物降解绿色环保生物制品产能，既能响应国家政策号召，又有利于巩固恒鑫生活在市场中的优势地位...
主摄是5000万像素，大概率是IMX766根据数码闲聊站的爆料，华为Mate50系列主摄规格是50Mp 1/1.5"，大概率还是IMX766。Mate 50Pro新技术可变光圈。长焦3X-5X-3.5X，后置三摄传感器分别是IMX766-IMX688-OV64B.
2022年9月苹果iPhone14 紫色会在2022年9月中下旬正式开售。iPhone14会在北京时间9月8日凌晨发布，一周之后用户就可以正式预定该系列手机，也包括紫色版本，发货时间则是9月底开始，越早下单的用户可以越早获得机子。紫色会是今年最热门的颜色之一，主要原因是该颜色是新的配色，基本上每一年新颜色都会吸引比较大的关注度，今年的紫色相信也会比较火爆
按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X无法登录APP，您可以： 1. 确认当前网络是否正常，更换网络尝试； 2. 清除APP后台后重新打开尝试。
可以苹果iPhone14的基带是骁龙X65，而去年的iPhone13基带是骁龙X60。骁龙X65基带性能可以达到10Gbps万兆网速，该基带也是全球首个符合3GPP Release 16 5G规范的5G调制解调器到天线解决方案，支持全球不同地区的主要频段，也是全球首个10Gbps 5G基带。目前大多数的安卓旗舰手机都是使用的骁龙X665基带，在信号方面都表现不错，因此iPhone14的信号应该会有提升
按照以下方法操作。米兔儿童手表系列连接充电器后无反应或充电断断续续，建议你:1.检查磁吸头是否正常自然吸附并接触手表主体，检查充电器是否正常（可尝试更换电源适配器），检查插座板是否供电正常，如有条件可以更换充电线测试;2. 确保手表本体和磁吸充电线上的金属探针没有脏污或受到腐蚀。可定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸线上的金属探针。3. 若手表长时间未使用已严重亏电，请连接充电器耐心等待，充电一段时间后再查看充电状态是否正常;4. 确保手表系统已升级到最新版本;5. 若以上方法无效，建议申请售后处理。
9月中旬开售苹果iPhone14 紫色会和其他颜色一样，在9月中旬开始接受预定，9月底左右开始上市销售。iPhone14预计会推出多个颜色，包括黑色、白色、红色、粉色、紫色等，其中紫色会是今年的主推颜色，因此有可能十分火爆，前期的货源也会比较紧张，因此想要购买新颜色的话，建议要提前预定好
一样苹果iPhone14和iPhone13在外观上几乎是一样的。它们都是使用6.7英寸的屏幕，铝金属边框，前后双玻璃材质，后置双摄像头。但iPhone14的后置摄像头模块会更大、更厚一些，之前的iPhone13手机壳可能没办法在iPhone14上继续使用。另外iPhone14的重量比iPhone13也略微重一点点，主要是因为相机模块变大导致
按照以下方法进行安装。米兔儿童学习手表6C支持标准Nano-SIM卡，请勿使用剪卡插入手表卡槽内，否则可能造成SIM卡无法正常插拔并损坏卡槽。 SIM卡安装（如图）:1、 用SIM卡取卡工具将卡托从表体中撬出;2、将Nano-SIM卡的缺口对准卡托上的缺口，放入卡托里（芯片朝下），再插到表体中。注意插紧，以保证效果。 取出SIM卡: 用SIM卡取卡工具将卡托从表体中撬出，即可取出SIM卡。
不会苹果iPhone14和iPhone13普通版的配置差不多。处理器方面iPhone14是满血版的A15，iPhone13是残血版的A15；屏幕方面都一样，是6.1英寸的OLED屏幕，60Hz刷新率，刘海屏设计；摄像头方面也都是后置双摄，但iPhone14的主摄像素更大，相机也会更厚一点；续航和充电方面，iPhone14更好一点，预计视频播放时长可以提高2小时。其他基本参数iPhone14和iPhone13会差不多，使用的体验可能不是很明显
按照以下步骤连接。WiFi连接步骤：方法 1：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置→WiFi→开启 WiFi 开关后选择 需要连接的 WiFi 并输入密码。方法 2：进入米兔 App——手表管理——连接 WiFi，选择底部的添加 WiFi，输入对应 WiFi 密 码，即可通过米兔 App 让手表连接手表周边的 WiFi。如需手表自动连接WiFi且手表息屏 15 分钟后不会断开WiFi，可以在米兔App---我的---手表管理---连接WiFi---开启“自动连接 WiFi”选项。
iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus苹果iPhone14系列一共有四个型号，分别是iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus，其中iPhone 14 Plus是新增加的型号，屏幕尺寸为6.7英寸，取代之前的小屏幕版本Mini。今年升级幅度比较大的是iPhone 14 Pro系列，屏幕为新设计的药丸屏幕，支持息屏显示功能
不支持。米兔儿童学习手表6C仅支持连接2.4GWiFi，但不支持企业级加密WiFi和5G WiFi。5G Wi-Fi（802.11ac）是指运行在5Ghz无线电波频段，且采用802.11ac协议的Wi-Fi。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为，5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps，这至少是Wi-Fi速率的三倍，一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。
设置内使用面容ID添加苹果iPhone14设置人脸识别的方法是【设置】——【面容ID及密码】——【重设面容ID】，同一个iPhone手机可以设置两个面容，可以选择一个用户戴口罩和不戴口罩两种情况下的人脸识别。
按照以下方法操作。若您遇到无法给儿童电话手表打电话的情况，可能原因如下：1、手表安装的SIM卡支持来电显示，且在手表端开启了通话白名单，未将联系人添加至手表；2、新添加的手机号未同步至手表通讯录；3、手表所处环境网络信号比较差；4、手表中安装的SIM卡已经欠费停机；5、确保手表中安装的SIM卡支持通话功能，而不是仅上网的流量卡。
能苹果iPhone14系列可以支持苹果官网的分期购买，苹果官网支持最多 24 期分期付款，招行、建行和工商银行三家信用卡，最高 24 期分期免息消费；苹果官网还支持花呗最高 12 个月的分期免息；苹果天猫旗舰店支持花呗分期免息，分期数为 12 期；京东平台则支持京东白条的分期免息政，同样也是 12 期分期
按照以下办法尝试。若米兔儿童手表系列产品无法开机，建议你：1、可能是手表电量不足，请先充电 5 分钟及以上，手表充电自动开机后可以正常使用；2、检查手表充电接口，充电线，电源适配器及插座板是否供电正常；3、若是磁吸充电接口的手表，检查手表本体和磁吸充电线上的金属探针是否有污垢，将其清理干净（干净的绒布）后，查看能否正常充电；4、若以上方法均无效，建议售后检测。
9月中旬才可以预定苹果iPhone14系列将在北京时间9月8日凌晨发布，大概在发布会的一周之后开始接受预定，发货时间预计是两周后。如果是下单时间比较晚或者是热门的型号，等待的时间可能会比较晚。第一批货源最好是在苹果官网、直营店、天猫旗舰店、京东自营店以及苹果授权经销商购买。
普通版iPhone14不会取消苹果iPhone14普通版不会取消刘海屏设计，高端的iPhone14 Pro系列大概率会取消刘海，改为药丸屏的设计。iPhone14普通版除了还是刘海屏之外，屏幕刷新率还是60Hz，且不支持息屏显示功能。
支持。米兔儿童电话手表6C是支持电信的，不过也需要注意以下几点：1、电信用户需先开通VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能;2、不支持电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE业务，使用该虚拟SIM卡的手表将无法使用语音通话功能;3、停用SIM卡数据流量后VoLTE功能无法使用，请勿停用。
不支持。米兔儿童学习手表6C网络支持情况:4G:移动/联通/电信;3G:联通/电信;2G:移动。所以米兔儿童电话手表6C最高支持4G，5G的网络目前还是不支持的，不过就4G来说已经是完全足够用了。