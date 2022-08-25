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极氪回应考虑进行IPO：目前没有新一轮融资计划

2022-08-25 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家 8 月 25日讯：界面新闻报道，针对“吉利汽车旗下极氪考虑进行IPO”的报道，极氪相关负责人表示，目前没有新一轮的融资计划

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  • 苹果iPhone14紫色几月开售？

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  • 米兔儿童电话手表6C无法登录APP怎么办？

    按照以下方法操作。若米兔儿童电话手表、米兔儿童电话手表2/2C/2S/3/3C/4C/5C/6C、米兔儿童学习手表4/4X/4Pro/5X无法登录APP，您可以： 1. 确认当前网络是否正常，更换网络尝试； 2. 清除APP后台后重新打开尝试。

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  • 米兔儿童电话手表6C无法充电怎么办？

    按照以下方法操作。米兔儿童手表系列连接充电器后无反应或充电断断续续，建议你:1.检查磁吸头是否正常自然吸附并接触手表主体，检查充电器是否正常（可尝试更换电源适配器），检查插座板是否供电正常，如有条件可以更换充电线测试;2. 确保手表本体和磁吸充电线上的金属探针没有脏污或受到腐蚀。可定期用干净的绒布清洁手表背面和磁吸线上的金属探针。3. 若手表长时间未使用已严重亏电，请连接充电器耐心等待，充电一段时间后再查看充电状态是否正常;4. 确保手表系统已升级到最新版本;5. 若以上方法无效，建议申请售后处理。

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  • 苹果iPhone14紫色什么时候出？

    9月中旬开售苹果iPhone14 紫色会和其他颜色一样，在9月中旬开始接受预定，9月底左右开始上市销售。iPhone14预计会推出多个颜色，包括黑色、白色、红色、粉色、紫色等，其中紫色会是今年的主推颜色，因此有可能十分火爆，前期的货源也会比较紧张，因此想要购买新颜色的话，建议要提前预定好

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  • 苹果iPhone14和13外观一样吗？

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  • 米兔儿童电话手表6C怎么安装SIM卡？

    按照以下方法进行安装。米兔儿童学习手表6C支持标准Nano-SIM卡，请勿使用剪卡插入手表卡槽内，否则可能造成SIM卡无法正常插拔并损坏卡槽。 SIM卡安装（如图）:1、 用SIM卡取卡工具将卡托从表体中撬出;2、将Nano-SIM卡的缺口对准卡托上的缺口，放入卡托里（芯片朝下），再插到表体中。注意插紧，以保证效果。 取出SIM卡: 用SIM卡取卡工具将卡托从表体中撬出，即可取出SIM卡。

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  • 苹果iPhone14和13区别会很大吗？

    不会苹果iPhone14和iPhone13普通版的配置差不多。处理器方面iPhone14是满血版的A15，iPhone13是残血版的A15；屏幕方面都一样，是6.1英寸的OLED屏幕，60Hz刷新率，刘海屏设计；摄像头方面也都是后置双摄，但iPhone14的主摄像素更大，相机也会更厚一点；续航和充电方面，iPhone14更好一点，预计视频播放时长可以提高2小时。其他基本参数iPhone14和iPhone13会差不多，使用的体验可能不是很明显

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  • 米兔儿童电话手表6C怎么连接wifi？

    按照以下步骤连接。WiFi连接步骤：方法 1：表盘界面（时钟界面）按下手表电源键进入手表端设置→WiFi→开启 WiFi 开关后选择 需要连接的 WiFi 并输入密码。方法 2：进入米兔 App——手表管理——连接 WiFi，选择底部的添加 WiFi，输入对应 WiFi 密 码，即可通过米兔 App 让手表连接手表周边的 WiFi。如需手表自动连接WiFi且手表息屏 15 分钟后不会断开WiFi，可以在米兔App---我的---手表管理---连接WiFi---开启“自动连接 WiFi”选项。

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  • 苹果iPhone14有哪些型号？

    iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus苹果iPhone14系列一共有四个型号，分别是iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus，其中iPhone 14 Plus是新增加的型号，屏幕尺寸为6.7英寸，取代之前的小屏幕版本Mini。今年升级幅度比较大的是iPhone 14 Pro系列，屏幕为新设计的药丸屏幕，支持息屏显示功能

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  • 米兔儿童电话手表6C支持5GWiFi吗？

    不支持。米兔儿童学习手表6C仅支持连接2.4GWiFi，但不支持企业级加密WiFi和5G WiFi。5G Wi-Fi（802.11ac）是指运行在5Ghz无线电波频段，且采用802.11ac协议的Wi-Fi。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为，5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps，这至少是Wi-Fi速率的三倍，一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。

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  • 苹果iPhone14怎么设置人脸识别？

    设置内使用面容ID添加苹果iPhone14设置人脸识别的方法是【设置】——【面容ID及密码】——【重设面容ID】，同一个iPhone手机可以设置两个面容，可以选择一个用户戴口罩和不戴口罩两种情况下的人脸识别。

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  • 米兔儿童电话手表6C无法打电话怎么办？

    按照以下方法操作。若您遇到无法给儿童电话手表打电话的情况，可能原因如下：1、手表安装的SIM卡支持来电显示，且在手表端开启了通话白名单，未将联系人添加至手表；2、新添加的手机号未同步至手表通讯录；3、手表所处环境网络信号比较差；4、手表中安装的SIM卡已经欠费停机；5、确保手表中安装的SIM卡支持通话功能，而不是仅上网的流量卡。

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  • 苹果iPhone14能分期购买吗？

    能苹果iPhone14系列可以支持苹果官网的分期购买，苹果官网支持最多 24 期分期付款，招行、建行和工商银行三家信用卡，最高 24 期分期免息消费；苹果官网还支持花呗最高 12 个月的分期免息；苹果天猫旗舰店支持花呗分期免息，分期数为 12 期；京东平台则支持京东白条的分期免息政，同样也是 12 期分期

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  • 米兔儿童电话手表6C无法开机怎么办？

    按照以下办法尝试。若米兔儿童手表系列产品无法开机，建议你：1、可能是手表电量不足，请先充电 5 分钟及以上，手表充电自动开机后可以正常使用；2、检查手表充电接口，充电线，电源适配器及插座板是否供电正常；3、若是磁吸充电接口的手表，检查手表本体和磁吸充电线上的金属探针是否有污垢，将其清理干净（干净的绒布）后，查看能否正常充电；4、若以上方法均无效，建议售后检测。

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  • 苹果iPhone14可以买了吗？

    9月中旬才可以预定苹果iPhone14系列将在北京时间9月8日凌晨发布，大概在发布会的一周之后开始接受预定，发货时间预计是两周后。如果是下单时间比较晚或者是热门的型号，等待的时间可能会比较晚。第一批货源最好是在苹果官网、直营店、天猫旗舰店、京东自营店以及苹果授权经销商购买。

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  • 苹果iPhone14会不会取消刘海？

    普通版iPhone14不会取消苹果iPhone14普通版不会取消刘海屏设计，高端的iPhone14 Pro系列大概率会取消刘海，改为药丸屏的设计。iPhone14普通版除了还是刘海屏之外，屏幕刷新率还是60Hz，且不支持息屏显示功能。

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  • 米兔儿童电话手表6C支持电信吗？

    支持。米兔儿童电话手表6C是支持电信的，不过也需要注意以下几点：1、电信用户需先开通VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能;2、不支持电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE业务，使用该虚拟SIM卡的手表将无法使用语音通话功能;3、停用SIM卡数据流量后VoLTE功能无法使用，请勿停用。

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  • 米兔儿童电话手表6C支持5G吗？

    不支持。米兔儿童学习手表6C网络支持情况:4G:移动/联通/电信;3G:联通/电信;2G:移动。所以米兔儿童电话手表6C最高支持4G，5G的网络目前还是不支持的，不过就4G来说已经是完全足够用了。

    米兔儿童电话手表6C

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