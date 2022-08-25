极氪回应考虑进行IPO：目前没有新一轮融资计划

抖音共创功能终于来了。明明是多人共创创作的视频，流量却只能被一人独享?这个问题让不少创作者们烦恼不已，甚至有团队因流量分配这碗水端不平，导致达人分道扬镳。抖音“共创”功能为这个难题提供了新的解决思路。在抖音的最新版本中，发布界面新增了“共同创作”的按钮，作者点击后可以邀请一位或多位创作者进行共创，并为其选择共创、策划和参演等身份。共创者接受邀请后，共创视频会在所有关联创作者的页面展示，作品数据也会共享互通，创作者们