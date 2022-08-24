Canalys：2022 年第二季度北美智能手机出货量下跌 6%

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日消息:据 Canalys 发布的最新数据，面临经济挑战、高通胀和季节性需求低迷的三重压力，2022 年第二季度的北美智能手机市场出货量为 3540 万部，同比下降 6.4%。

由于市场对 iPhone 13 的强劲需求，加之入门机型 iPhone SE（第 3 代）在整个季度表现抢眼，Apple 以 3% 的增长率连续三个季度领跑北美地区。三星的 S 系列和低端 A 系列设备持续畅销，出货量增长 4%。联想（摩托罗拉）、TCL 和谷歌跻身前 5 名，分别占据 9%、5% 和 2% 的市场份额。

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：「事实证明，消费者对低端和高端设备的兴趣依旧不减，但对中端设备的需求却快速减弱。iPhone SE（第三代）、Galaxy A53 和 Galaxy A33 的表现低于最初预期。对于通常会考虑价格在 250 美元到 600 美元之间的设备的购买者，购买力下降迫使他们寻找更实惠的设备，因为消费者仍感受到通货膨胀对日常开支造成的财务压力。高端市场的表现也依然强劲，苹果的 iPhone 13 系列和三星的 Galaxy S 系列都在寻找时机。对于三星而言，Galaxy S22 中的 S 笔有效为 Ultra 系列在高端安卓手机中形成差异化，使其成为三星在北美市场最畅销的机型。」

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