理想汽车：阿哈路书登陆理想ONE车机应用中心

站长之家 8月 22 日讯：理想汽车宣布，阿哈路书登陆理想ONE车机应用中心。
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站长之家 8月 1日讯：据理想汽车公布数据显示，理想汽车 7 月交付 10422 辆理想ONE，同比增长21.3%...
理想汽车宣布，智能旗舰SUV理想L9，在理想汽车常州基地正式下线，并即将开启全国交付...理想汽车表示，自6月21日发布以来，理想L9得到了用户的积极反馈和广泛认可...理想L9售价45.98万元...
理想汽车功率半导体研发及生产基地在江苏苏州高新区正式启动建设，这标志着理想汽车正式启动下一代高压电驱动技术的自主产业链布局...该生产基地由理想汽车与国内半导体企业湖南三安半导体共同出资组建的苏州斯科半导体公司打造，预计2022年内竣工后进入设备安装和调试阶段，2023年上半年启动样品试制，2024年正式投产，预计产能将逐步提升并最终达到240万只碳化硅半桥功率模块的年生产能力...
理想汽车官方宣布在全国正式上线理想汽车充电地图，用户进入理想汽车APP后页面后，点击充电进入充电地图，可按距离、价格等条件，快速找到最合适的充电站...今年6月23日，宁德时代发布了CTP3.0麒麟电池，理想汽车CEO李想在转发时写到明年见!”似乎是在暗示明年将会推出纯电车型...
针对该事故的原因及伤亡情况，理想汽车回应凤凰网科技称，已在第一时间派出技术和工程人员前往事发地点确认用户及车辆状况...“理想汽车正与用户保持着密切沟通，协助用户处理善后事宜...
8月8日，一辆理想ONE在某高速路段追尾工程车辆的视频引发网友关注...此外这个事故时超出了2021款理想ONE的ADAS的工作范围...
8月13日，理想汽车官方发布消息称，理想汽车充电地图全国正式上线...这是理想汽车用户自己的充电地图，进入理想汽车”APP页面后，点击充电”进入充电地图，可按距离、价格等条件，快速找到最合适的充电站...不仅如此，还支持积分抵扣充电服务费，10积分兑换1元，如果积分充足，可全额抵扣...根据规划，理想汽车将会推出纯电车型，今年6月23日，宁德时代发布了CTP3.0麒麟电池，理想汽车CEO李想在转发时写到明年见！”......
今天晚上，理想汽车官方发布成都理想ONE起火事件说明”...官方表示，在车辆起火的时候，车辆数据显示，车辆增程系统及油路系统、高压供电系统、低压供电系统、三电系统（含动力电池、驱动电机、电机控制器）均工作正常，无任何电路短路和燃油泄露问题，车辆电压、电流及燃油压力均无异常...根据目前掌握的信息，理想认为起火并非由车辆质量问题引起，理想汽车将配合消防部门调查车辆具体的起火原因...理想表示，车辆起火点在车舱内，前部的增程系统和底部的电池、油箱未发生燃烧，燃油未发生泄漏...
理想汽车官微宣布，理想汽车充电地图全国上线，支持先充电后付费、免密支付，还可用积分抵扣充电服务费，10积分可抵扣1元充电服务费，积分充足时，可全额抵扣充电服务费...
数据显示，二季度营收87.3亿元，上年同期营收50.4亿元，同比增长73.3%，环比减少8.7%，市场预期79.9亿元...车辆销售收入为人民币84.8亿元，同比增长73.0%，第二季度的其他销售和服务收入为人民币2.49亿元人民币，同比增长83.6%...销量方面，第二季度交付28，687辆理想ONE，同比增长63.2%，以此测算，二季度理想ONE的日均销量达到了315台...而在8月1日，第二十万辆理想ONE生产下线，创下国内造车新势力单车型最快破20万辆下线的纪录...
按照以下方法进行绑定。米兔儿童学习手表6C绑定方法:1、在安卓应用商店搜索“米兔”或在苹果 App store 搜索“米兔手表”下载安装米兔 App;或扫描手表端二维码下载安装米兔 App;或使用微信扫描说明书上小寻实验室公众号二维码，在 产品菜单中点击米兔 App 下载并安装。2、将 Nano-SIM 卡插入手表并开机，待手表时间显示正确。3、打开米兔 App→我的→选择添加新手表（如果已绑定过手表，点左上角+号）→扫描手表上 的二维码进行绑定(手表未绑定状态下开机后会自动显示二维码界面，如果退出了二维码界面 或手表已被绑定，重新调出二维码步骤:表盘界面(时钟界面)点击电源键→二维码应用)。4、手表端收到绑定请求后，按手表表盘提示“按下手表电源键“完成绑定。
电商平台预计有活动苹果iPhone14系列在双十一的电商平台预计会有促销活动。每年双十一期间的电商平台都会推出iPhone手机的促销活动，今年的iPhone14系列应该也不例外，但优惠幅度可能不会特别大，主要是新机型，且上市初期的货源可能不会很多，因此普通版预计有300元左右的优惠，高端版本有500元左右的优惠，如果想要用更低的价格购买的话可以关注双十一促销
20米防水。米兔儿童学习手表6C的防水级别达20米级防水。防水性能达到国家标准的 GB/T30106-2013的20米，但不适用淋浴、深度潜水或其他涉及高速水流的活动，20米防水功能并非永久有效，防护 性能可能会因日常磨损而下降，更多细节请严格按照说明书指导使用;
170克左右苹果iPhone14 机身重量和上一代iPhone13差不多，大约在170克左右，考虑到今年iPhone14的摄像头模组略微大一些，因此今年机身重量可能也要重一点。iPhone14机身材料还是前后双玻璃，中框是铝金属，因此手感上还是比较轻的，比同尺寸的iPhone14 Pro（约200克）的重量轻很多
1年。【儿童手表系列产品】全国联保，享受三包服务，若发生质量问题，无人为损坏，享受7日内退货，15日内换货、一年内保修等三包服务;▪ 表带/表扣为耗材，质保15天，SIM卡取卡工具、屏幕保护膜无保修。本商品质保周期为1年质保，在此时间范围内可提交维修申请，具体请以厂家服务为准。▪ 支持7天无理由退货，需保证商品/附件/防伪码完好，外观无损坏，签收次日起7天内可提交退货申请，具体售后政策以京东平台页面显示为准
几乎没有变化苹果iPhone14 机身尺寸和iPhone13相比几乎没有变化，iPhone14的机身大小是长147.46mm、宽71.45mm，厚度为7.85mm，加上镜头最厚的位置约为12.02mm，重量略微大一点点，但不影响握持手感。今年新增加的iPhone14 Plus机型上，尺寸和iPhone14 Pro Max差不多，但由于机身边框是铝金属材料，比较轻盈，握持也不会太费力气
最好不要。米兔儿童学习手表6C的防水级别达20米级防水。防水性能达到国家标准的 GB/T30106-2013的20米，但不适用淋浴、深度潜水或其他涉及高速水流的活动，20米防水功能并非永久有效，防护 性能可能会因日常磨损而下降，更多细节请严格按照说明书指导使用;1、液体滴到屏幕表面会引起触摸屏滑动响应变迟钝，属于正常现象，把屏幕表面的液体擦拭干净即可恢复正常触摸效果;2、请尽量避免让儿童直接佩戴手表冲水或游泳时候佩戴手表，否则有可能损坏手表;3、请勿在桑拿房或蒸汽房佩戴手表;4、充电线本体并不防水，请勿在涉水环境下给手表充电;5、若手表泡水后声音变小，请将手表喇叭孔和麦克孔中的积水排出，或静置一段时间等手表整机自然干燥后会自行恢复正常。
铝金属苹果iPhone14普通版的机身边框材质是铝金属，前后是玻璃材质；高端的iPhone14 Pro系列机身边框材质不锈钢，前后也是双玻璃，但它的后盖玻璃有磨砂质感，和前几代十分类似，看起来比较有纹理也显得更加高级。
不会苹果iPhone14 机身尺寸几乎和上一代的iPhone13差不多，屏幕是6.1英寸，长147.46mm、宽71.45mm，厚度为7.85mm，后置摄像头模组有凸起，且由于使用新的摄像头，导致后置镜头模组变得更厚，厚的位置约为12.02mm，重量方面也略有提升，但由于还是使用铝金属材料，因此重量变化不大
没有苹果iPhone14的外观几乎和iPhone13一样，仅仅在后置摄像头的模组上有一些不同，稍微大一点、厚一点，其他的外观部分和上一代保持一致。iPhone14的基本外观还是6.1英寸的屏幕，直角边框设计，刘海屏，后置双摄镜头，机身材质是铝金属，前后双玻璃，提供了多彩颜色的选择
预计9月16日苹果iPhone14在国内的发售时间预计是9月16日周五，届时包括苹果官网在内的线上渠道可以接受预定，线下渠道则是在上市当天可以购买。考虑到iPhone每一年发售初期都十分的火爆，因此可能会出现部分机型和颜色比较难抢购的情况，建议多开几个手机或电脑浏览器来抢购，提高抢购的成功率
预定后两周左右苹果iPhone14在前期还是会比较抢手，如果是第一批预定的用户，一般最快也要到9月底、10月初才可以拿到手，也就是预定后两周左右才会送到自己手上。如果是线下购买的话，渠道商一般都有现货可以购买，不需要等待那么久时间。如果没有抢到第一批的用户，那么等待时间较长，按照往年iPhone12、iPhone13系列的经验来看，热门机型需要等待3-4周，普通非热门机型或颜色至少也要等待2周时间
预计在9月16日苹果iPhone14国内发售时间预计是在9月16日周五，也就是发布会的一周之后可以开始预定。iPhone14系列可以预定的渠道包括苹果官网、苹果直营店、天猫旗舰店、京东自营店、授权经销商等，其中线上渠道是有机会抢购第一批的机型，因此想要抢首发的用户可以在当天在几个线上渠道等待开售
不是苹果iPhone14的基带型号是高通骁龙X65。骁龙X65基带是全球首个支持10Gbps 5G速率和首个符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，该基带采用4nm工艺打造，能够实现最高达10Gbps的下载速率。骁龙X70基带预计会在今年年底的安卓旗舰手机上开始被使用，iPhone15系列才可能使用骁龙X70基带
512MB RAM+4GB ROM。米兔儿童学习手表6C采用 512MB RAM+4GB ROM（系统占用 5.2%）；手表功能丰富，每个功能都经过精心 优化，占用空间极小；同时当存储空间低于 20%时，手表会提示空间不足，需要清理后使用。
同时按住音量键和电源键苹果iPhone14同时按住电源键和任意一个音量键，屏幕会弹出提示，滑动【关机】，然后等一会后再长按电源键，直到出现苹果LOGO，就算重启手机。另一种方法是在“设置”-“辅助功能”-“触控”-“辅助触控”，在“自定操作”中添加重新启动，设置好之后，在任意界面点击小圆点打开菜单，选择“重新启动”即可重启设备
8小时左右。米兔儿童学习手表6C使用时长与使用频率、网络环境等因素有关。小寻实验室做过如下实验，小寻实验室做过如 下实验，手表在满电状态下进行语音通话，使用中国电信卡，电量大约可持续 8 小时左右。
首发日当天可以抢到苹果iPhone14第一批货源会在首发当天开始接受预定，你可以关注苹果官网信息或者是数码网站的信息提前了解iPhone14的首发时间，一般是首发当天晚上的8点。可以在苹果官网、天猫旗舰店、京东自营店预定第一批手机。同时还建议多开几个手机、电脑浏览器，一般来说如果是第一时间下单，3分钟内下单的有希望可以成功抢到第一批。另外在上市第一天，也可以前往苹果授权经销商看看有没有线下货源，这些经销商一般不需要提前预定
950mAh。米兔儿童学习手表6C内置950mAh高密度锂电池，有效提升续航时间，守护孩子更长久。小米米兔儿童手表6C支持全网通，前置200万像素大广角摄像头，内置950mAh 高密度锂电池，正常待机8天，日常标准使用续航4~5天，支持20米防水，内置小爱同学和精选学习 APP。
发售日当天即可下单抢首发苹果iPhone14系列预计会在9月中旬开始接受预定，在发售日当天第一时间下单的话，有望可以抢到第一批的机型。渠道有苹果官网、苹果直营店、天猫旗舰店、京东自营店，如果对颜色没有特别需求的话，可以选择不太热门的颜色，比如黑色、白色，这些颜色通常货量较多，且抢首发的人一般不会选择，而那些新的颜色一般来说比较多的人抢购，因此要避开热门颜色。同时最好开多个不同的手机APP、电脑网页来抢首发。另外在上市第一天，可以前往苹果的授权经销商处看看有没有现货可以捡漏，通常经销商可以在发售日当天就有机子可以购买，直营店则在初期不会有现货提供，只给预定的用户提供