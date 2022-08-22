理想汽车：阿哈路书登陆理想ONE车机应用中心

最好不要。米兔儿童学习手表6C的防水级别达20米级防水。防水性能达到国家标准的 GB/T30106-2013的20米，但不适用淋浴、深度潜水或其他涉及高速水流的活动，20米防水功能并非永久有效，防护 性能可能会因日常磨损而下降，更多细节请严格按照说明书指导使用;1、液体滴到屏幕表面会引起触摸屏滑动响应变迟钝，属于正常现象，把屏幕表面的液体擦拭干净即可恢复正常触摸效果;2、请尽量避免让儿童直接佩戴手表冲水或游泳时候佩戴手表，否则有可能损坏手表;3、请勿在桑拿房或蒸汽房佩戴手表;4、充电线本体并不防水，请勿在涉水环境下给手表充电;5、若手表泡水后声音变小，请将手表喇叭孔和麦克孔中的积水排出，或静置一段时间等手表整机自然干燥后会自行恢复正常。