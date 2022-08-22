云听在线广播登陆特斯拉车机系统

这表明，虽然该公司不出售客户和车辆数据，但它可以依法跟服务提供商、商业伙伴、关联公司、一些授权的第三方和政府实体分享这些数据...车主们可以花1400美元购买一个特殊的套件，从而允许他们访问自己汽车的事件数据记录器上的数据，但这只是该公司收集的数据的一个很小的子集且只跟撞车有关......汽车行业可以从手机操作系统处理数据权限的方式中学到很多东西.......近年来，在数据收集、数据披露和数据使用方面，iOS和Android系统在赋予消费者权力方面都取得了长足的进步......