知网发言人:公司国有控股 下设“两司一社”

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息:近日，知网因被19名作家起诉再次引发网友热议。今天，知网副总经理兼新闻发言人肖宏就近期热议话题接受了光明日报记者采访。

在采访中，肖宏称目前知网为100%国有控股企业，下设“两司一社”，即《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司、同方知网(北京)技术有限公司。

肖宏表示，目前知网总人数约4300人，去年营收12.89亿元，支付版权费用1.56亿元。他称“知网面对的期刊作者量巨大，累计涉及4200万人。我们此前以期刊为枢纽，一直采取集体转授权。”

对于19名作家起诉其未经授权收录文章一事，知网回应称，知网和涉事的189家杂志社均签署有合作协议，且涉及的文章均是在协议期内收录的。

知网方面表示，平台从未故意侵权，通过杂志社取得杂志中文章的授权并通过杂志社转付作者稿酬是目前数字出版传播行业通行的做法。但现在知网也在探索直接与作者签署授权的模式，从而最大化保障作者利益。

肖宏透露，“对于2006年前的文章，我们正在设法完善作者服务平台来解决作者授权，并希望通过版权集体管理组织和行业协会，共同解决好这一问题。但是，我们不愿意把2006年之前的论文直接下架，这其实也违背了知识传播与学术交流的需要。”

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