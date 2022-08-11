贝壳研究院就住房空置率报告致歉

站长之家 8 月 11日讯：2022年8月5日，贝壳研究院公众号发布了《2022住 房空置率调查报告》，引起了社会上的热议。今日凌晨，贝壳研究院发布《关于住房空置率报告的说明》称，本次调研问卷由一线从业人员填写，在实际执行中，填写人的主观判断存在的偏差，调研样本和程序不够规范，覆盖范围不够全面，部分调研问卷数据采集有误，导致数据不准确。空置率口径无法定标准，本次调研以“房屋是否存在连续三个月无人居住”为判断指标，不能充分反应真实情况。
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为了让数据统计工作更精准，发现更多有特色的“淘宝村”，阿里研究院开启2022年“淘宝村”辅助认证工作...2022年“淘宝村”辅助认证工作，将采取以县（市、区）为单位统一填报的方式，各地政府主管部门、行业协会、企业代表等可以统一组织填报，并就填报真实性进行审核，填写《村庄信息汇总表》和《网店基本信息汇总表》，于2022年8月15通过电子邮件发送到:aliresearch@alibaba-inc.com...1、销售规模:电商年销售额达1000万元及以上的行政村（不含居委会）;...3、获得交流和合作机会......
8 月 8 日，山东省食品药品检验研究院与北京三维天地科技股份有限公司战略合作续签仪式在山东省食药检院举行...山东省食品药品检验研究院创建于 1956 年 6 月，是山东省药品监督管理局下属事业单位，主要承担食品、药品、化妆品的检验检测和科研职责，开展监督检验、注册备案检验、评价性检验、风险监测、标准制订、修订以及科研工作，作为技术龙头，承担全省食品药品检验机构的技术指导和专业技术培训工作......
恒大恒驰新能源汽车研究院（上海）有限公司新增两则被执行人信息，执行标的分别为202.35万余元、37.82万余元，共约240.17万余元，执行法院分别为广州市中级人民法院、上海市松江区人民法院...恒大恒驰新能源汽车研究院（上海）有限公司成立于2019年6月，法定代表人方驰，注册资本30亿人民币，由恒大新能源汽车投资控股集团有限公司全资持股...7月6日，恒驰汽车宣布预售首款量产车型“恒驰5”，标榜该车型为“有史以来30万以内最好的纯电SUV”，售价17.9万元...
第八届全国计算生物学与生物信息学学术会议（NCCBB）即医学大数据与人工智能大会是由中国生物工程学会计算生物学与生物信息学专业委员会联合中山大学中山眼科中心、中山大学医学院和南方医科大学等三家单位共同主办的全国性计算生物学和生物信息学领域的高水平学术会议......
《数据库发展研究报告（ 2022 年）》暨全球数据库产业图谱，在“ 2022 可信数据库峰会”上正式发布...报告指出，全球数据库市场近 20 年发展迅速，市场规模近 700 亿美元，而中国已经进入头部梯队，正在经历由“数量型”向“质量型”转变...报告显示， 2021 年中国数据库市场规模达到 47 亿美元，中国公有云和本地化部署模式市场规模分别占总市场的47.3%和52.7%，中国云数据库市场迎来快速增长......
昨日，QQ发布《2022年第二季度QQ平台生态治理公告》称，QQ第二季度共计打击69万个黑产帐号...一加AcePro搭载6.7英寸120Hz 超感柔性直屏，支持720Hz 超高触控采样率，1.48mm 超窄边框设计...一加AcePro后置5000W 超清三摄，搭载 IMX766，支持 OIS 光学防抖，独家夜景算法+ICE 抓拍2.0，主摄支持全链路10亿色...售价方面，12+256GB 仅3499元;16+256GB 仅3799元;16+512GB 仅4299元......
思必驰作为国内专业的人工智能平台公司，受AFC专委会邀请，与十余位AFC行业专家共同编写《智能语音技术在轨道交通AFC系统中的应用研究报告》...思必驰基于自主研发的全链路语音语言交互技术，推出的智慧车站Turnkey产品解决方案，可提供全程无接触的智能语音购票、智能语音咨询、智能客服一体机、智能语音控制大屏等一系列产品及功能，帮助车站自助设备实现智能化升级......
傅首尔和贾乃亮二人因跟趣店罗老板合作一事备受网友争议...继傅首尔回应表态跟趣店没有后续合作之后，贾乃亮方面也回应表示，发现问题后，第一时间双方已经解约，也没有后续的任何合作...贾乃亮还称，品牌合作前期，详细检查过品牌相关食品经营资质证明，品控抽检，验仓，品牌店铺直播抽样购买，店铺评分及客服能力等工作，才确认的合作关系...基于近期趣店品牌历史背景的相关舆情，我和大家一样在密切关注，看到这些负面信息，本人深感愧疚和歉意...发现问题后，第一时间双方已经解约，也没有后续的任何合作...
2021 年，统信操作系统在桌面端通用新增市场销售额占比近70%，持续保持市占率居首...桌面操作系统方面，统信deepin社区有着清晰明确的发展路线和规划：从 2008 年基于Ubuntu社区发布deepin版本；到 2015 年脱离Ubuntu社区，基于Debian社区打造国内外知名的deepin15；再到 2022 年开始脱离Debian社区，基于Linux内核打造立足中国、面向世界的桌面操作系统根社区......
支持以下设备。浮窗投屏电视功能需手机支持妙享中心方能使用，目前仅支持部分电视机型，包括:小米电视 ES 55/65/75英寸 、小米电视 5及小米电视 5 Pro 55/65/75英寸、小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸 、Redmi X55/X65/X75（2022款）、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
支持以下设备。手机音频流转功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型，支持的音箱机型包括:Xiaomi Sound、Xiaomi AI 音箱第二代、小米小爱音箱、小米小爱音箱 Pro、小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、Redmi 小爱触屏音箱 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、小米小爱触屏音箱 Pro 8;支持的电视机型包括:小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸、小米电视 6 至尊版 55/65/75 英寸、小米电视 6 OLED 55/65英寸 、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/75英寸、小米电视全面屏Pro 43/55/65英寸、小米透明OLED电视 55英寸、小米电视 ES 43/50/55/65/75英寸、小米电视 ES Pro 86英寸、小米电视 EA 32/40/43/50/55/58/60/65/70/75 英寸 （2022款）、小米电视 4A 32/40/43/49/50/55/58/60/65/70 英寸、小米电视 4S 43/50/55/65/75英寸、小米电视 4C 40/43/50/55/58英寸、小米电视 4X 55英寸、小米电视4 55英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 (2022款)、Redmi 智能电视 A32/42/A43英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等Redmi K50 至尊版支持的频段：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz）/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3、n5、n8 频段需运营商发布后通过软件升级支持；4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42注：LTE B41(2496-2690 194MHz) ；3G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0
支持以下设备。触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制，支持的音箱机型包括：小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、小米小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 8；支持的电视设备包括：小米电视大师 82 英寸/ 65 英寸 OLED、小米电视6 OLED 55/ 65 英寸、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/ 75 英寸、小米电视全面屏 Pro 43/55/ 65 英寸、小米透明OLED电视 55 英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/ 98 英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 （ 2022 款）、小米电视 ES 43/50/55/65/ 75 英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机
需3.7.0版本小米运动健康。妙享中心功能目前支持 Xiaomi MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版手机，并连接绑定3.7.0及以上版本的小米运动健康应用才能显示、启用此功能，触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制。
最高4K 30 / 60fps视频Redmi K50 至尊版可以拍摄是视频格式有4K 视频拍摄： 30 / 60fps、1080p 视频拍摄：30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps、720p 视频拍摄：30fps、720p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps
有以下这些功能。1.日常活动记录，可以记录日常的一些活动信息。2.健康功能包括心率监测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、血氧检测，这些都是支持安卓和iOS系统的。3.117种运动模式，自动识别运动开始（健走、跑步、划船机、椭圆机、跳绳），支持查看运动轨迹跟踪以及运动能量消耗。4.支持小爱同学语音助手。5.支持微信以及支付宝支付和NFC功能，包括公交卡、门禁卡、空白门卡。6.支持多种应用，包括表盘市场、闹钟、录音、倒计时、天气、找手机、手电筒等。7.支持蓝牙通话、来电提醒、通话降噪。
有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头
不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。
不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz
支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。
有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机
1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。
没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电
支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。
3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面
支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。
支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。
交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。