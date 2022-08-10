知乎CEO周源：7月盐选会员数突破1000万

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:今日，知乎创始人、董事长兼CEO周源发布站内信披露，2022年7月，知乎月盐选会员数突破1000万。

知乎表示，知乎会员业务自2018年起步，2019年升级为盐选会员，成为知乎重要的内容生产和消费场景，覆盖海量优质内容、多项功能权益，持续为用户严选好内容。

周源在站内信中说:「我们既要把知乎社区建设成为知友心中值得信赖的社区，同时也要加倍努力，让公司成为公众认可的能赚钱的好公司。」

以下为周源公开信全文:

各位知友，大家好。

一不留神，知乎公司已经创业第12个年头了。知友们都知道社区在2011.1.26上线，而我们开始创业的时间却是在12年前的今天。没错，我们是从2010.8.10开始拼桌子写代码的。

12年弹指一挥间，有时我觉得这时间好长，毕竟我的年龄从30+变成了40+;但有时也觉得很短，像是一场开端的结束（the end of the beginning）。我想对于一家创业公司来说，开端的结束，就开启了一场叫「中途」的新旅程。中途，并不像爬山，知道山顶的坐标和距离，而像是航海，知道此后将航行得更远。

8.10是12年前创业的Day1，在今天，也是我们这家公司进入新阶段的Day1。对我而言，我们既要把知乎社区建设成为知友心中值得信赖的社区，同时也要加倍努力，让公司成为公众认可的能赚钱的好公司。这就意味着公司要和社区共同成长，尤其注重「生态第一」。

我们今年执行「生态第一」战略，时刻都发现节奏很重要。其实把握节奏就是把握重点。把重心放在了用户体验，并以此为基准调整了现阶段的增长策略，尤其注意商业化增速匹配社区增速。节奏的调整不会是一蹴而就，但只要方向正确，我们就会走得更稳，才可能走得更远。

今天趁这个机会，也讲个好消息，7月，社区月均付费会员数突破了1000万。这标志着公司商业化进入了新的里程碑。但其意义却不止于商业。为什么这么说?

我给大家简要回顾下:知乎会员业务是从2018年起步的，那时还叫超级会员，真正走上正轨则是2019年推出的盐选会员。这中间最大的变化就是我们从社区问答的原生体验出发，将创作者们在知乎原有的付费作品集升级为「盐选专栏」，把创作者纳入了会员体系。由此，涌现了一大批「盐选创作者」，通过盐选付费内容创作释放了创作潜力，个人和平台都实现了可观的商业价值。

盐选会员从社区孵化而来，初始阶段亏钱，逐步成为自给自足的业务，再到反哺社区的建设，最近开始为即将发布的「致知计划」创作基金贡献力量，这确实是我们在2019年未曾想到的。今天社区生态中正在发生的变化，我相信假以时日，也会在不久的将来让生态变得更加繁荣和强大。

唠唠叨叨说了这些，感谢大家对知乎的关注，我们下次再聊。

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