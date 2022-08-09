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Billboard公告牌正式官宣进入中国 将推出音乐榜单等本土化内容

2022-08-09 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月9日消息:Billboard官网消息，音乐内容平台Billboard正式宣布进入中国运营，将陆续推出音乐榜单、推荐等多样化本土化内容。同时，Billboard China会发布「音乐收藏家」（Master Collection）集合，收录中国代表性音乐人的作品。

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图片来自 @Billboard_official

Billboard总裁Mike Van在宣布这一消息的新闻稿中说：「我们很高兴宣布Billboard品牌在中国的推出。我们期待着为中国音乐人提供一个平台，在全球观众中分享他们的艺术和独特的声音。今天标志着公告牌发展的另一个激动人心的篇章的开始，我们渴望见证塑造流行文化的新艺术家的涌现。」

根据新闻稿，Billboard将与中国当地的行业伙伴紧密合作，开发面向中国乐迷的产品。Billboard还将帮助把全球流行音乐带给中国乐迷，并将中国艺术家和音乐展示给国际观众。

据了解，公告牌 （Billboard）是美国娱乐杂志兼媒体品牌，由Eldridge Industries属下的公告牌——好莱坞报道传媒集团所持有。该杂志刊登有关音乐产业的新闻、视频、观点、评论、活动和时尚风格。《公告牌》特别以其制作的音乐排行榜闻名，这其中包括：公告牌百强单曲榜和公告牌专辑榜，它们分别追踪不同音乐风格中最受欢迎的单曲和专辑。

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