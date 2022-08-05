小鹏汽车回应起诉车主索赔80万：车主在多个平台谩骂攻击

按照以下步骤进行安装。1.创建 Windows10安装驱动器。首先得去微软官网下载win10的安装驱动器，在官网或者是谷歌都能搜索到，其实就是把steam Deck当成是小型电脑就好了，一样的操作。微软的官网地址是在:https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10，下载放入USB。2.关闭电源，将 USB 驱动器插入Steam Deck。3.按住降低音量按钮并打开系统电源以访问启动菜单，如果您使用的是 Steam Deck的按键，请使用方向键移动到“EFU USB 设备”，然后按 A 将其选中，就是类似在电脑主板bios中设置USB启动。4.之后自动进入Windows 安装程序。如果你使用的是 USB-C 集线器，则可能需要插入键盘和鼠标。Steam Deck 的按键在这里会没反应，如果你没有键盘和鼠标，触摸屏可以使用。5.选择您的语言，然后单击或点击“下一步”。 6.单击或点击“立即安装”。7.激活 Windows。如果您有产品密钥，系统会要求您在此处输入。如果您需要，可以使用触摸屏键盘。如果您没有密钥，请选择“我没有产品密钥”。8.选择您的 Windows 版本，然后单击或点击“下一步”，可以选择专业版或者家庭版。9.同意条款和条件以继续。选中该框并单击或点击“下一步”，如果你不这样做，就会停止并返回 SteamOS。 10.选择自定义 Windows 安装。升级安装仅适用于已安装 Windows 版本的计算机。 11.当你去安装 Windows 时，你会注意到 SSD 被分成了八个分区，你不能在其中任何一个分区上安装 Windows，您必须删除分区才能安装 Windows，我们删除了分区8，这是其中最大的分区。12.选择“Drive0Unallocated Space”并点击或单击“下一步”。13.Windows 将开始安装。14.Steam Deck将重启，可能会看到屏幕方向发生了几次变化。15.接着就跟windows启动一样，可能会叫你设置一些东西，也可以跳过设置，如果您想连接到互联网，则需要一根以太网转 USB 电线。16.由于 Windows 驱动程序尚未最终确定，我们收到一条错误消息，显示“正在搜索显示驱动程序:屏幕、分辨率、性能和电池寿命可能会降低，直到兼容的驱动程序完成安装。”17.这时候你会发现屏幕是横的，转到开始 > 设置 > 系统 > 显示。18.向下滚动到显示方向并选择“横向”以将屏幕定向摆正。 19.接着去下载驱动。20.Steam Deck官方Windows驱动下载：https://help.steampowered.com/en/faqs/view/6121-ECCD-D643-BAA8 21.Windows双驱动备份：https://pixeldrain.com/u/ZCm5v2Ly 22.Windows双驱动备份备用链接：https://www2.zippyshare.com/v/EDtDiJll/file.html