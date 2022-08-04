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京东开放平台发布家用电器类目招商激励政策 激励金返还额度40万

2022-08-04 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:今日，京东平台发布家用电器类目招商激励政策显示，为引进多元化商家入驻京东开放平台，帮助商家快速成长，京东开放平台拟对部分类目开展新入驻商家资费激励政策。

参与商家为京东开放平台主营下述类目，且归属小家电POP运营部的POP-SOP模式商家（京喜业务、京东极速版、京东国际、京东小店商家除外）。具体类目如下:

一级类目

二级类目

三级类目

家用电器

厨房小电

全部（除厨房电器配件、特殊商品）

家用电器

生活电器

全部（除生活电器配件、特殊商品）

家用电器

个护健康

全部（除个护健康配件、特殊商品）

入驻周期:2022年1月1日-2022年12月31日。考核周期:店铺缴费后次月起连续12个月。

激励政策方面包括:在入驻周期内完成店铺开通并缴费，且考核周期内销售规模达标，则于考核周期结束后两个季度内返还激励金至商家店铺对应的京东钱包账户。销售规模2000万封顶，店铺销售规模超过2000万后不再享受新店铺扶持政策，单店铺考核周期内最高激励金返还额度40万。

考核标准详见下表:

激励类目的销售规模（元/年/店）

激励金返还（元）

60万≤ X<300万

12，000元

300万≤ X<600万

1%×销售规模

600万≤ X<1200万

1.5%×销售规模

1200万≤ X≤2000万

2%×销售规模

京东方面强调，店铺同时满足多个返利政策时，只能选择其一，待激励适用期结束后，店铺可正常参与平台其他政策。 根据激励政策计算标准，京东将给予商家相应激励金额，结算后，京东有权要求商家配合京东完成发票的处理。 如商家不配合，则京东有权将已结算的金额从待结算款项中扣除。

另外，若商家以任何形式或出于任何目的而购买商家在京东平台经营的商品，或采取其他不正当方式（如刷单、套券等）获取激励的(激励包含商家所获得以任何形式体现的利益)，京东有权取消商家因此而获得的全部激励并不承担任何责任，如已给予商家激励的，则京东可自任意一笔待与商家结算的款项中或商家已缴纳的保证金中直接扣除激励金，不足抵扣的，京东有权保留继续追偿的权利。

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  • iPhone14颜色哪个好看？

    紫色iPhone14系列今年他主推颜色是紫色，其中iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max的紫色看起来会更高级，普通版本的iPhone14则保持了比较亮丽的设计风格。如果喜欢新配色的话，建议购买紫色，会比较有新鲜感，另外金色依然是比较容易吸引眼球的颜色。如果想要保守一点，那么传统的黑色、白色依然是很好的选择，这两个颜色常年以来都比较稳定，不会太难看。

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  • iPhone14哪些方面提升？

    处理器、内存、摄像头、屏幕等均有提升处理器：iPhone14普通版处理器升级为满血版A15，iPhone14 Pro系列处理器升级为A16内存：iPhone14普通版运存升级到6GB，使用LPDDRX4，iPhone14 Pro系列内存升级到8GB，使用LPDDR5摄像头：iPhone14Pro系列的摄像头主摄有可能会有望使用4800万像素，升级幅度较大，并且前置摄像头也会升级屏幕：iPhone14普通版还是刘海屏的设计，60Hz屏幕刷新率；iPhone14Pro系列使用新的设计“药丸屏幕”，屏幕刷新率为120Hz，且支持最低1Hz刷新率，可使用息屏显示功能

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  • iPhone14有粉色吗？

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    有吸引力iPhone14系列今年会新增一个紫色的颜色，大概率会取代远峰蓝的配色，成为今年iPhone14系列的主推色。iPhone 14Pro紫色版预计会比之前在iPhone12上推出过的紫色更加华丽，加上Pro系列的机身背部有磨砂质感，因此手机高级感十足。此外普通版的iPhone14也有紫色颜色，可能会取代粉色的配色。考虑到iPhone14普通版的定位，它的紫色不太那么惊艳，但应该也会成为今年不少用户购买的首选

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  • iPhone14可以用教育优惠吗？

    不可以iPhone14不支持苹果的教育优惠。教育优惠仅限购买指定的Mac、iPad、Apple Pencil 和智能键盘可以获得优惠，其他的产品不支持优惠。同时教育优惠也仅限在读及新录取的高校学生，以及各级教师和教职员工，购买时需要出示相关的有效证件。

    iPhone14

  • 锐龙7000系列核显怎么样？

    爆料信息如下。所有Ryzen7000芯片都将内置 iGPU，并且将发布配备更强大 iGPU 的 Zen4APU，还将带来其 Smart Shift ECO 技术，该技术允许在 iGPU 之间切换图形工作以及用于台式 PC 的 Ryzen7000型号的独立 GPU 以节省电量。不过AMD试图降低对集成图形引擎的期望，指出 RDNA2图形仅用于“点亮”显示器，并表示对游戏性能上也不要有过高的期望。

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  • iPhone14可以插两张电信卡吗？

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    2023年。尽管AMD Ryzen 7000系列的台式机产品预计在2022年9月的某个时间推出，但AMD 表示 AMD Ryzen7000系列笔记本电脑要到2023年才能上市，所以我们还有一段时间等待。据悉，AMD的新 Zen4架构主要使用5nm 工艺节点，这意味着更小的晶体管，意味着可以将更多的晶体管封装到集成电路上，因此在相同尺寸的芯片中具有更多的功率，并可能具有更高的功率效率。

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