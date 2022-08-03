比亚迪：7月新能源汽车销量16.25万辆 全年累计超80万辆

配置Deck好，可玩性Switch高。以下是Steam Deck和switch的参数规格对比：Steam Deck任天堂Switch辅助动力装置定制 AMD Van Gogh (Aerith)定制英伟达 Tegra X1工艺7 纳米16 纳米CPU架构AMD Zen 2ARM Cortex-A57CPU频率2.4 – 3.5GHz1.02GHz核心 | 线程4 | 84 | 4GPU架构AMD RDNA 2英伟达麦克斯韦GPU时钟速度1 - 1.6GHz307 - 768MHz流处理器512256内存16GB 四通道 LPDDR5 @ 5，500MT/s4GB LPDDR4 @ 1，600MT/s存储64GB eMMC | 256GB NVMe SSD | 512GB NVMe 固态硬盘32GB eMMC | 64GB eMMC屏幕7 英寸液晶触摸屏6. 2 英寸液晶|7 英寸OLED触摸屏原始分辨率1280 x 8001280 x 720刷新率60 赫兹60 赫兹声音立体声扬声器，3.5 毫米插孔，双麦克风立体声扬声器，3.5 毫米插孔连接性Wi-Fi、蓝牙、1 个 USB Type-C，支持 DisplayPort 1.4Wi-Fi、蓝牙、1x USB Type-C电池40 WHr | 5313mAh16 WHr | 4310mAh尺寸11.7 x 4.6 x 1.8 英寸（298 x 117 x 49 毫米）9.5 x 4 x 0.55 英寸（242 x 102 x 13.9 毫米）重量1.47 磅（669 克）0.93 磅（420 克）价格399 美元（349 英镑）| 529 美元（459 英镑）| 649 美元（569 英镑）569 英镑（649 美元）| 310 英镑（350 美元）目前来看就性能配置来说自然是Steam Deck更好了，但是就可玩性来说还是switch比较高。Steam Deck只能玩Steam上以及系统支持的游戏，Switch上有很多任天堂的第一方作品，掌机模式最重要的一点还包括重量，Steam Deck太重了，难以长时间玩，想必很多玩switch掌机的人都觉得长时间玩有点重，Steam Deck可是比NS还重了60%。所以就定位上来说，Switch更能在掌机上表现好一点，当然了，如果你有steam上非常喜欢玩的游戏，又想掌机上玩，那Steam Deck也是一个不错的选择，不过要等国内的售价降低，港版被爆料是2800多块钱，这个价格倒是能接受了。