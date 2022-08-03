比亚迪：7月新能源汽车销量16.25万辆 全年累计超80万辆

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:今日，比亚迪公布公告，7月比亚迪新能源汽车销量16.25万辆，上年同期5.05万辆;今年累计销量80.39万辆，去年同期累计20.5万辆。
比亚迪今年7月份新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为7.287GWh，2022年累计装机总量约为41.329GWh。
另外，《财富》世界500强榜单全球发布，比亚迪入榜，并且其还是全球首个正式宣布停止燃油车整车生产的500强车企。
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凤凰网科技讯8月3日，比亚迪发布公告，7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆，同比增长292%...
比亚迪：7月新能源汽车销量16.25万辆比亚迪在港交所公告称，7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期5.0492万辆，本年累计销量80.39万辆，同比增长292%;公告还显示，7月比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为7.287GWh。新东方花近200亿退学费和遣散费在近日的2022亚布力中国企业家论上，新东方创始人俞敏洪表示，在新东方开始转型的时候，需要在一天之内把所有学生和家长的学费都退掉。同时，几万员工的遣散费以及n+1也必须给出去。俞敏洪透露，新东方从去年开始花了接近200亿退学费和员工遣散费，却没带来太多危险，原因是因为新
在全球市场，2022年上半年特斯拉全球交付新车564743辆新车，全球生产563987辆，而比亚迪新能源乘用车上半年销量为638157辆，产量为64472辆...
中汽协的最新数据同时显示，6月份，新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍...乘用车销量预计2300万辆，同比增长7%左右;商用车销量预计400万辆，同比下降16%左右;新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上...
截至6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%...截至今年6月底，全国机动车驾驶人数量达4.92亿人，汽车驾驶人数量为4.54亿人，占驾驶人总数的92.38%...
比亚迪8月3日公告，7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆，本年累计销量80.39万辆，同比增长292.00%...值得关注的是，单月销量16.25万辆，这也是比亚迪史上最高销量纪录，这也是比亚迪在3月销量首破10万大关之后，今年拿下的第五个10万+销量...而在6月份，比亚迪销量为134036辆，同比增长162.7%；今年上半年累计销量达646399辆，同比增长162.03%...据此，比亚迪保守预计2022年销量为150万辆；若供应链向好，则将冲击200万辆的销售目标...
过去半年，车圈造手机的传闻频频，从马斯克招募手机人才到蔚来造手机传闻，再到刚刚收购魅族的吉利，“造手机”这件事正在被越来越多的车企所重视。
据2020年4月份发布的《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》显示，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税...
具体来看，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%，据最新统计，今年上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高...
恒大恒驰新能源汽车研究院（上海）有限公司新增两则被执行人信息，执行标的分别为202.35万余元、37.82万余元，共约240.17万余元，执行法院分别为广州市中级人民法院、上海市松江区人民法院...恒大恒驰新能源汽车研究院（上海）有限公司成立于2019年6月，法定代表人方驰，注册资本30亿人民币，由恒大新能源汽车投资控股集团有限公司全资持股...7月6日，恒驰汽车宣布预售首款量产车型“恒驰5”，标榜该车型为“有史以来30万以内最好的纯电SUV”，售价17.9万元...
7英寸。Steam Deck 屏幕的尺寸是对角7英寸，分辨率为1280x800像素，纵横比为16:10，插上底座后可输出4K120Hz 或者8K60Hz，底座上有着DP1.4、USB-C3.2Gen2等接口，此外支援FSR（超级分辨率锐画技术）、DX12等技术。GPU 的单精度为1.6TFLOPs，相当于MX450同级数。
有iPhone14 Pro会提供128GB、256GB、512GB以及1TB几个存储版本。iPhone14 Pro的存储会使用LPDDR5，普通版本则使用LPDDR4X，在性能上与LPDDR4X相比，LPDDR5的数据传输速率从4266Mbps提升至5500Mbps，传输带宽从34GB/s提升到了44GB/s。数据访问速度不同，在1. 05 伏的工作电压下，LPDDR5内存的速度为5500MB/s。数据访问速度提升了50%，而且有更低的功耗，相较于LPDDR4X在功耗降低20%以上
是的。Steam Deck是标准的主机，是Valve开发的便携式掌上游戏机，对标的是switch，设备搭载的是包含一个由AMD基于Zen2和RDNA2架构构建的定制加速处理单元（APU） ，命名为 Aerith，以《最终幻想 VII》角色Aerith Gainsborough命名。Valve表示CPU性能与锐龙3000相当台式电脑处理器和 GPU 性能要归功于 Radeon RX6000系列。
4450U。Steam Deck 搭载的是一颗Valve 向AMD 定制的处理器，代号为Aerith。该处理器目前对应的是AMD Van Gogh（梵高）家族的APU 处理器。该处理器采用7nm 工艺制程，功耗为4~15W。CPU 方面，有部分是基于Zen2架构搭建的，为4核8线程，频率为2.4~3.5GHz，单精度达到了448GFLOPs，只是比Ryzen3 Pro 4450U 的473.6GFLOPs 性能略低。大概就是在Ryzen3 Pro 4450U的前后，跟R7 3700U的性能跑分差不多。
是iPhone14系列手机继续使用OLED屏幕，屏幕供应商主要是三星和LG，传闻京东方也可能会成为iPhone14系列手机屏幕的供应商。iPhone14系列中普通版继续使用60Hz刷新率的屏幕，高端Pro系列使用120Hz刷新率，且支持息屏显示功能，屏幕刷新率在1Hz-120Hz之间。
没有iPhone14系列手机没有红外遥控功能，机身内部没有红外传感器，因此无法使用这一功能。目前在iPhone所有机型中，均未搭载红外传感器，这和很多安卓手机有比较大的不同。在一些安卓手机中可以使用红外遥控来控制空调等设备，在很多情况下会很方便。
1280x800。Steam Deck 屏幕的分辨率为1280x800像素，纵横比为16:10。这是一个非标准分辨率，但被认为相当于720p HD，而 Switch 更传统的是1280x720的16:9，标准27英寸2560x1440显示器的像素密度是108PPI 的一半。
没有iPhone14系列取消了5.4英寸的Mini版本，但增加了一个6.7英寸的Plus版本，整个iPhone14系列一共有四个机型，分别是iPhone14（6.1英寸）、iPhone14 Plus（6.7英寸）、iPhone14 Pro（6.1英寸）、iPhone14 Pro Max（6.7英寸）。苹果取消mini版本的原因是小屏手机在推出后没有比较大的销量贡献，在整个系列中销量都是出于倒数第一的位置，因此苹果取消该尺寸版本，但增加了大屏版本，以适应现在大多数消费者的需求。
配置Deck好，可玩性Switch高。以下是Steam Deck和switch的参数规格对比：Steam Deck任天堂Switch辅助动力装置定制 AMD Van Gogh (Aerith)定制英伟达 Tegra X1工艺7 纳米16 纳米CPU架构AMD Zen 2ARM Cortex-A57CPU频率2.4 – 3.5GHz1.02GHz核心 | 线程4 | 84 | 4GPU架构AMD RDNA 2英伟达麦克斯韦GPU时钟速度1 - 1.6GHz307 - 768MHz流处理器512256内存16GB 四通道 LPDDR5 @ 5，500MT/s4GB LPDDR4 @ 1，600MT/s存储64GB eMMC | 256GB NVMe SSD | 512GB NVMe 固态硬盘32GB eMMC | 64GB eMMC屏幕7 英寸液晶触摸屏6. 2 英寸液晶|7 英寸OLED触摸屏原始分辨率1280 x 8001280 x 720刷新率60 赫兹60 赫兹声音立体声扬声器，3.5 毫米插孔，双麦克风立体声扬声器，3.5 毫米插孔连接性Wi-Fi、蓝牙、1 个 USB Type-C，支持 DisplayPort 1.4Wi-Fi、蓝牙、1x USB Type-C电池40 WHr | 5313mAh16 WHr | 4310mAh尺寸11.7 x 4.6 x 1.8 英寸（298 x 117 x 49 毫米）9.5 x 4 x 0.55 英寸（242 x 102 x 13.9 毫米）重量1.47 磅（669 克）0.93 磅（420 克）价格399 美元（349 英镑）| 529 美元（459 英镑）| 649 美元（569 英镑）569 英镑（649 美元）| 310 英镑（350 美元）目前来看就性能配置来说自然是Steam Deck更好了，但是就可玩性来说还是switch比较高。Steam Deck只能玩Steam上以及系统支持的游戏，Switch上有很多任天堂的第一方作品，掌机模式最重要的一点还包括重量，Steam Deck太重了，难以长时间玩，想必很多玩switch掌机的人都觉得长时间玩有点重，Steam Deck可是比NS还重了60%。所以就定位上来说，Switch更能在掌机上表现好一点，当然了，如果你有steam上非常喜欢玩的游戏，又想掌机上玩，那Steam Deck也是一个不错的选择，不过要等国内的售价降低，港版被爆料是2800多块钱，这个价格倒是能接受了。
可以iPhone14系列手机可以支持Magsafe磁吸功能，可以使用对应的手机配件，比如充电器、充电宝、磁吸卡包等，只要是符合苹果magsafe磁吸标准的配件均可以在iPhone14上使用。
MicroSD卡槽。Steam Deck支持存储设置如下:1.64GB eMMC（二代 PCIe x1）2.256GB NVMe SSD（三代 PCIe x4或三代 PCIe x2*）3.512GB 高速 NVMe SSD（ 三代 PCIe x4或三代 PCIe x2*）4.所有型号均使用插入式2230m.2模块（不可由最终用户替换）5.所有型号都包括高速MicroSD卡槽6.*部分256GB 和512GB 型号出货时配备的是三代 PCIe x2SSD。我们在测试中并未看到使用 x2和 x4时的游戏性能有任何区别。
不能iPhone14的性能是比较强，相机方面也有提升，但距离单反还有比较大的差距，尤其是拍摄距离较远的景物的时候，iPhone手机没有比较好的长焦性能，对于单反有较大的劣势。iPhone的优势是可以使用手机的AI计算让照片表现更出色，但iPhone受限的是手机镜头的传感器要比单反有差距，因此如果是专业用户还是建议使用单反相机，普通用户如果不需要较高的要求，iPhone也是足够使用。
4到8小时。电池是手持设备的关键参数，40Wh 与16Wh 的规格表明Steam Deck的使用寿命会大大超过 Switch，但实际上电池寿命的差异比看起来要小。Switch 中的低规格硬件，以及游戏通常是专门为它量身定制的，在我的Steam Deck 电池寿命测试中，《巫师3》在中等设置下以30fps 的速度运行，在 Deck 上运行四个小时的游戏时间。但是，使用 Switch，大概是2个半小时到3个小时。所以根据游戏来看，大概4到8小时的电池续航。
不会iPhone14系列中普通版本预计会继续使用刘海屏的设计方案，Pro系列可能会使用新设计的“药丸屏”，从外观上就将普通版本和高端版本进行区分。如果苹果在今年的iPhone14Pro上使用的药丸屏幕有比较好的效果，那么预计明年的iPhone15系列可能会全部使用这种屏幕设计，直到苹果开发出屏下指纹和屏下摄像头方案，到时候才可能使用真全面屏。
约669克。根据官网显示，Steam Deck的重量是669克，相对比来说，switch的重量是420克，重了大概switch的一半，如果长时间游玩的话，手应该是受不了，也不用想着躺着可以玩，还是得找个位置坐着，手放在桌面上才能长时间承受的了。不过好在Steam Deck是可以连接到电视上游玩，这样也就类似于switch了，不过如果连接到电视的话，那么好像买这个也有点多此一举，还不如直接电脑玩，比较适合短途旅行拿出来玩1，2个小时。
不能iPhone14普通版使用的是满血版A15处理器，为台积电5nm增强版工艺，iPhone14 Pro系列使用的是A16处理器，为台积电4nm工艺。满血A15比A14 强20%，A15 单核性能提升了8%，多核提升了15%，GPU则提升了26.2%，功耗提升较大，不过续航提升更大，甚至相比于A14 功耗还少了15%。A16处理器对比A15处理器，CPU直接提升了43%，GPU方面则提升了35%，由于工艺进一步提升，在功耗方面的提升也会更强。
有以下方法。1.如果购买Steam Deck现货，那么只能去电商平台购买，国内的就是淘宝和京东了，目前现货极其贵，都是7000以上，不建议购买，港版的Steam Deck马上发售，别花这个冤枉钱。2.还有就是等待港版发售，可以提前预定，预定是需要去官网预定，具体的预定地址是:https://steamdeck.komodo.jp/product/steam-deck/?lang=en，不过需要IP为中国香港，怎么让自己IP变成中国香港，这个就不需要多说什么了，之后可以进行转运，经常进行海淘的朋友已经是非常容易操作了，没有海淘经验的朋友，就只能百度下中国香港怎么转运到，找个靠谱的快递公司进行转运，可以百度一下攻略。3.如果嫌麻烦也是可以在淘宝上寻找靠谱的商家进行预定，目前也有很多店家在做这个了。4.除此之外就没有特别好的办法，港版是2022年的年第四季度出，所以耐心等待一段时间就有的买了。
不能iPhone14普通版还是使用60Hz刷新率的屏幕，高配版iPhone14 Pro和14 Pro Max才有使用120Hz的高刷新率屏幕，支持ProMotion技术，可在1Hz-120Hz之间刷新，并且可以支持息屏显示功能，这也和普通版本来开了距离。普通版本的iPhone14继续使用刘海屏的设计，Pro系列则是药丸屏幕，在外观上也有明显的区别，这将是苹果在普通版本和Pro版本在外观方面又一个比较大的设计区别
配置参数如下。1.Steam Deck 包含一个由AMD基于Zen2和RDNA2架构构建的定制加速处理单元（APU） ， CPU 运行一个四核/八线程单元，GPU 运行在八个计算单元上，总估计性能为1.6TFLOPS。CPU 和 GPU 都使用可变时序频率，根据当前处理器的需求，CPU 运行在2.4到3.5GHz 之间，GPU 运行在1.0到1.6GHz 之间，性能大概相当于GTX1050左右。2.Deck在四通道配置中包括16GB LPDDR5 RAM ，总带宽为88GB/s，根据内部存储选项分为三种型号。基本型号包括一个64GB eMMC内部存储单元，运行在PCI Express2.0x1上。中端型号包括通过NVMe SSD 设备提供的256GB 存储，而高端型号包括512GB NVMe SSD 存储单元，后两者均配备运行PCI Express3.0x4的驱动器。所有3个SKU都使用相同的M.2 2230接口进行内部存储。3.额外的存储空间可通过microSD卡槽，同时支持microSDXC和microSDHC格式。4.Steam Deck主机设计为手持使用。它包括一个7英寸（180毫米）触摸屏LCD显示屏，分辨率为1280×800像素，固定刷新率为60Hz ;游戏被配置为尽可能使用垂直同步，该装置的输入装置具有两个指尖、一个方向键、ABXY 按钮、装置每侧的两个肩部按钮、装置后部的四个附加按钮，以及每个指尖下方的两个触控板，拇指杆和触控板使用电容感应，并且该单元还包括一个陀螺仪，以允许对手持模式进行更专业的控制，还包括触觉反馈。5.Steam Deck支持输入设备的蓝牙连接，包括常见的游戏控制器，并包括集成的WiFi网络支持，以满足 IEEE802.11a/b/g/n/ac 标准。Deck 通过数字信号处理器支持立体声输出，包括集成麦克风和耳机插孔，The Deck 包括一个40瓦时的电池，Valve 估计“对于游戏流、较小的2D 游戏或网页浏览等较轻的用例”可以持续7到8个小时，游戏如果帧率保持在30帧可以游玩3到6小时。
可以iPhone14系列手机使用高通骁龙X65基带，支持10Gbps万兆网速。骁龙X65是全球首个符合3GPP Release 16 5G规范的5G调制解调器到天线解决方案，支持全球不同地区的主要频段，也是全球首个10Gbps 5G基带。目前安卓手机中使用的骁龙8 Gen1 处理器、骁龙8 Gen1 Plus处理器，内部集成骁龙X65基带，因此信号能力可以参考使用这些处理器的手机。