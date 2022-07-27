男子制售盗版奥特曼皮衣被判3年 非法经营数额达100余万元

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:据上海普陀法院公众号消息，董先生于2021年6月花1.2万元向某工作室订购了一套迪迦奥特曼的全身皮衣。收到货后，他对产品的真伪产生怀疑，于是向奥特曼著作权权利人公司（圆谷制作株式会社）进行核实。该公司发现被侵权后向警方报案。

近日，上海普陀法院审理了该案。

法院查明，自2018年起，朱某、陈某招募员工张某、赵某（均另案处理）生产、复制权利人享有著作权的奥特曼形象皮套、头盔等，并通过网络店铺“某道具定制工作室”等渠道对外销售。其中，朱某负责店铺经营管理，陈某负责协助跟进生产进度、宣传推广等。2021年10月24日，公安机关在朱某处扣押涉案奥特曼形象的皮套、头盔若干。经司法审计，朱某、陈某二人非法经营数额达人民币100余万元。

法院表示，朱某、陈某未经著作权人许可，复制发行其美术作品，其行为均已构成侵犯著作权罪。在共同犯罪中，被告人朱某系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某系从犯，依法应当减轻处罚。经综合考量犯罪金额、社会危害程度等，判处朱某有期徒刑三年，并处罚金人民币三十一万元，陈某有期徒刑八个月二十天（经折抵后），并处罚金人民币二十万元，其他涉案人员案件正在进一步办理。

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