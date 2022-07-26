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数据：上半年我国软件业务收入46266亿元 同比增长10.9%

2022-07-26 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:今日，中国信通院CAICT发布了上半年我国软件业务收入情况。报告称，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）运行态势持续向好，软件业务收入连续保持两位数增长，利润总额增势明显，软件业务出口增长加快。

数据显示，上半年，我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%，增速较1—5月份提高0.3个百分点。软件业利润总额4891亿元，同比增长7.3%，增速较1—5月份提高5.4个百分点。

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软件业务出口增速小幅回升。上半年，软件业务出口256亿美元，同比增长4.0%，增速较1—5月份提高1.3个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长9.3%。

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从不同领域看，软件产品收入增长加快。上半年，软件产品收入11427亿元，同比增长10.2%，增速较1—5月份提高0.9个百分点，占全行业收入的比重为24.7%。其中，工业软件产品收入1053亿元，同比增长11.3%。

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信息技术服务收入平稳增长。上半年，信息技术服务收入30296亿元，同比增长12.0%，增速较1—5月份回落0.1个百分点，在全行业收入中占比为65.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4790亿元，同比增长9.3%，占信息技术服务收入的比重为15.8%;集成电路设计收入1279亿元，同比增长15.2%;电子商务平台技术服务收入4499亿元，同比增长16.9%。

信息安全收入增速稳中有升。上半年，信息安全收入755亿元，同比增长11.4%，增速较1—5月份提高0.3个百分点。

嵌入式系统软件收入增速小幅上升。上半年，嵌入式系统软件收入3788亿元，同比增长5.0%，增速较1—5月份提高1.2个百分点。

从地区来看，上半年，软件业务收入居前5名的省份中，北京市、广东省、江苏省、山东省、浙江省软件业务收入分别为9840亿元、8329亿元、6102亿元、4144亿元和3737亿元，分别增长11.2%、8.2%、10.2%、17.8%和5.1%，五省（市）合计软件业务收入32152亿元，占全国比重为69.5%，占比较去年同期回落0.4个百分点。

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