数据：上半年我国软件业务收入46266亿元 同比增长10.9%

只用核显不可以。做剪辑也是十分吃显卡的，单单靠R7 5800H中的核显自然是不够的，因为R7 5800H的核显是Radeon Vega 8，这个性能大概相当于MX250或者是GTX650TI，如果你仅仅是一些短视频自媒体的剪辑，那么或许是可以用的。但是如果你是专业剪辑，需要用到PR、AE这样的软件，那么R7 5800H是完全不够用的，所以还得看个人需求去。这边建议无论是不是专业剪辑，建议还是搭上一个独立显卡，至少是20系的，不然就用R7 5800H的核显，很可能完成不了工作，影响可比一个显卡值钱，而且内存一定要选择大点的，高分辨率的起码要32GB或者是64GB的内存。