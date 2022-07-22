海南网信办对“同城单身”“蜜月”2款APP共处罚款40万元

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:今日，海南省网信办发文称，根据网络巡查发现的问题和线索，依法对“同城单身”“蜜月”2款交友类APP涉嫌违法违规行为进行立案调查。
海南省网信办称，经查实，这2款APP违反《中华人民共和国网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》的违法违规行为事实清楚、证据确凿。海南省网信办依据相关法律法规，对“同城单身”“蜜月”2款APP 实施罚款共计40万元。
经查，海南亚普网络科技有限公司、海南云通网络科技有限公司未切实履行主体责任，对运营开办的“同城单身”“蜜月”2款APP上用户账号及其发布信息管理不力，导致用户账号发布性暗示、性诱导等易使人产生性联想类违法违规信息，影响网络信息内容生态，违反《中华人民共和国网络安全法》第四十七条、《网络信息内容生态治理规定》第十条规定。
其中，“同城单身”APP发现有40个账号共发布47条相关有害信息，“蜜月”APP发现有40个账号共发布54条相关有害信息，情节严重。海南省网信办依据《中华人民共和国网络安全法》第六十八条、《网络信息内容生态治理规定》第三十五条规定，对2款APP运营主体分别实施20万元的行政处罚，并依法约谈运营主体相关负责人，责令立即注销违法违规账号、限期全面整改、健全完善内容安全管理机制、从严处罚责任人。
海南省网信办表示，下一步将持续加大对属地互联网信息内容监管执法力度，通过约谈、通报、责令整改、下架、停更、罚款等手段，坚决查处网上违法违规行为，维护网络信息内容生态天朗气清。
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