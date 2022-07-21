真正的新媒体大神们，都是这样做图的，不看错亿！

如果你不知道词云是啥，你看下面这个图就知道了。

在很多大型的峰会的ppt上，都能看到它的身影，它到底为什么这么受欢迎呢?

特点:相比于传统的折线图，扇形图，柱状图等，词云图有着自己的特点:适用范围广、内容更加直接，制作门槛也比较低。

从功能上来说，数据可视化效果不错，可以过滤掉不必要的文本和渲染频率高的关键词，并且可以通过比较字体大小来区分词频。“词云”可以很好地帮助分析标题、内容、消息等。

再者从美学的角度来说，一张漂亮的词云图，能让你的PPT增色不少，也让人看的一目了然。

想要做出一张非常棒的词云图，必须要选择一个好的工具，今天就介绍一款非常有特点的词云工具。

图夫3D词云

地址:https://3d.tufu.cn

相比于其他词云工具，图夫3D词云是我见过唯一一款支持3D功能的词云工具，有了3D功能，对词云的图的制作完美度大大提升，不再局限于传统系统生成的平面图词云图，可以按照自己的想法，单独调整每个文字的立体度和颜色。下面就具体介绍使用方法。

图夫3D词云官网还提供了很多制作好的模板，可以选择参考也可以直接套用!

1、导入文本

支持直接复制粘贴导入文本，单独设置C位文字和背景文字，背景文字支持3中字体渲染。提供了二十多种字体可供使用，也支持上传本地字体。

2、填充补位符

补位符可以填充渲染形状剩余空白的地方，系统有很多图形可供选择，也可以上传本地形状。

3、选择形状

导入文本后，选择左侧功能栏，形状里面有很多素材，可以根据分类来选择自己想要的形状，也可以上传本地形状。

4、插入图

在词云图中插入图案，文字也可以哦，上传图案白底和黑底更好!

5、渲染颜色

颜色可设置单色或者多色，系统有配色方案可以供大家选择。也可以自己配色哦!

6、一键添加动画

做好的词云图可以添加动画效果，动画可以设置时长和回弹效果。

7、下载

下载支持:png、jpg、mp4，还可以导出3D模型、纯色SVG。

图夫3D词云生成器——会打字就能制作3D动画词云

在图夫零基础也可以做出好设计，出好图

官网地址:https://3d.tufu.cn

（举报）