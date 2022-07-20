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杭州微念赢得子公司杭州尔西文化传媒控制权

2022-07-20 17:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:昨日，微念官方发文称，杭州微念赢得子公司控制权文章称，2022年7月13日，杭州尔西文化传媒有限公司的控制权纠纷案迎来判决，杭州市滨江区人民法院依法宣判，驳回杨子愉（杭州尔西文化传媒现工商登记法定代表人）的所有诉讼请求。

这意味着杭州尔西文化传媒有限公司在依法召开的股东会上罢免杨子愉执行董事、经理职务、更换法定代表人，及要求其移交公司营业执照、公章等资料的决议合法有效。也就是，杭州微念公司依法享有对控股子公司杭州尔西文化传媒的控制和经营权，将根据司法流程加速推进执行落地与交接，适时公布。

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随着判决落地，杭州微念与其子公司杭州尔西文化传媒的商业纠纷案真相也逐渐明朗。在国税总局加强文娱领域从业人员税收管理的背景下，2021年11月，杨子愉以时任尔西文化传媒法定代表人身份公开诋毁杭州微念并单方面宣布解除与后者的合作关系，此事一度登上舆论热搜，尤其引发了公众对于合资公司商业纠纷的讨论。不久后，多位签约KOL与尔西文化传媒高管出具了指纹澄清信，还原了事情真相，杭州微念也对杨子愉的一系列行为提起诉讼。（案号:(2021）浙8601民初2217号)

2022年4月21日，杭州互联网法院微信公众号发布《母子公司生嫌隙，“解约声明”上热搜，法院:构成商业诋毁》一文，文章以不点名的方式，在裁判要点中明确指出“涉案行为构成商业诋毁”，“被告某传媒公司在获取自身竞争优势的同时，不恰当地扰乱市场竞争秩序，构成商业诋毁。”，清晰明确地传达了司法观点，厘清了所谓商业纠纷案的本质。（2021）浙8601民初2217号案一审亦明确判定尔西文化传媒败诉，目前处于二审阶段，杭州微念公司相信司法公正，很快将迎来最终判决。

不难看出，这两起案件的事实和逻辑都非常清晰。我国对于涉及商业与经营活动的各类情况都有着明确的法律规定，试图通过阻挠股东会进行，以及煽动网民情绪、引发群体对立、扰乱舆论视听的行为并不能影响司法的公正判决。我们相信所有的真相也终将会在法律的框架下水落石出。

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    支持一加Ace Pro支持 Wi-Fi 6（802.11ax）、Wi-Fi 5（802.11ac）、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G； 支持 WLAN Display; WLAN 网络分享； 支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO

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  • 酷睿I7 12700H可以搭配3060吗？

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