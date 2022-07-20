苹果同意向 MacBook 键盘缺陷支付 5000 万美元进行和解

站长之家（ChinaZ.com）7月20日消息:据路透社报道，苹果公司将支付5000万美元，以解决关于2015年至2019年期间MacBook机器中使用的有缺陷的蝶式键盘的集体诉讼。客户声称，苹果公司知道蝶式键盘有问题，但在继续销售带有该键盘的电脑时隐瞒了这一点。

MacBook Pro、MacBook Air和MacBook机型在2015年和2016年都采用了蝶式键盘，键盘开始推出后不久，客户开始发现到它们很容易发生故障。数以千计的客户遇到了灰尘和其他微粒进入蝶形键盘后，出现了按键重复、粘连和其他故障的问题，导致了对蝶形键盘的巨大争议。

苹果公司最终在2018年6月推出了一项键盘维修计划，但它只涵盖MacBook、MacBook Pro和MacBook Air等机型，为期四年，而且苹果公司只会用另一个蝶式键盘来替换故障蝶式键盘，因此一些客户遇到了重复故障，不再受到保障。诉讼称，苹果公司的维修计划并不充分。

苹果试图对蝶式机制进行迭代，使其更加耐用，蝶式键盘有三代产品，但都出现了问题。苹果最终开始用剪刀式开关键盘取代蝶式键盘，并在2020年淘汰了最后一个蝶式键盘，现在所有的Mac机型都使用了蝶形键之前的更可靠的剪刀式开关机制。

据代表消费者的律师预计更换多个键盘的客户最高可获得395美元的赔偿，更换一个键盘的人可获得125美元的赔偿，更换键帽的人可获得50美元的赔偿。该解决方案是初步的，需要得到监督该案件的法官的批准。

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