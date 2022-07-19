腾讯聊天消息加密专利公布 可实现加密聊天

站长之家 7 月 19 日讯：天眼查App显示，7月19日，腾讯科技（深圳）有限公司公布“聊天消息的显示方法、发送方法、装置、电子设备及介质”专利。摘要显示，该聊天消息的显示方法包括：在会话界面中显示发送端发送的加密聊天消息；获取第一用户的私钥；根据第一用户的私钥对加密聊天消息进行解密，得到解密聊天消息并显示在会话界面中。本申请实施例解决了现有技术中聊天消息仍存在泄漏高风险的问题。
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聊天信息也可以加密了!天眼查信息显示，7月19日，腾讯科技（深圳）有限公司公布了一项加密聊天新专利，可实现加密聊天...摘要显示，该聊天消息的显示方法包括:在会话界面中显示发送端发送的加密聊天消息;获取第一用户的私钥;根据第一用户的私钥对加密聊天消息进行解密，得到解密聊天消息并显示在会话界面中...
腾讯科技（深圳）有限公司申请的“聊天消息的显示方法、发送方法、装置、电子设备及介质”专利公布...摘要显示，该聊天消息的显示方法包括：在会话界面中显示发送端发送的加密聊天消息；获取第一用户的私钥；根据第一用户的私钥对加密聊天消息进行解密，得到解密聊天消息并显示在会话界面中...
比特币从今年 3 月 29 日的最高点46475. 73 美金下跌至 6 月 18 日的19017. 64 美金，短短三个月跌幅达到了惊人的59%...加密货币“非健康式”的下跌是市场大环境恶化的“天灾”的还是人祸导致的呢？...任何市场在当前的经济环境下，都避免不了调整，更何况对于仅仅发展了十余年的加密货币市场...更有交易所发布公告称遭遇到了挤兑危机因而暂缓提币；加密市场共计有数十家机构或多或少都遭遇了流动性压力等一系列消息，进一步增加了市场的恐慌情绪，将加密市场推进了“至暗时刻”......
中关村在线消息：据企查查APP显示，小米汽车科技有限公司公开“车对车充电电路、充电线束、充电系统及电动车辆”专利...目前电动车主流的充电方式还是使用充电桩，但随着购买新能源车型的用户越来越多，充电桩逐渐变得不够使用，而小米的这项“电动车充电宝”专利就解决了这个问题，以后有电动车在路上没电也可以及时前往“回血”，十分方便...
最新消息是，印度财政部长 Nirmala Sitharaman 周一向议会表示，该国央行（印度储备银行）就加密第一个国家的货币与财政稳定的破坏性影响感到顾虑，并建议实施严厉禁绝的政策...根据定义，加密货币本身是无国界的...对于加密货币行业来说，Nirmala Sitharaman 的回应，算是针对加密货币及相关平台的进一步的挑战...据知情人士所述，印度央行将继续强制要求有银行参与加密货币行业的监管...在印度央行的“软性施压”下，加密货币交易所 Coinbase 在几个月前被迫停止了在当地的交易服务......
斯里兰卡警告其公民不要使用加密货币，在这个南亚国家持续的政治和经济混乱中，加密货币"基本上不受监管"...斯里兰卡央行援引其之前在2018年和2021年发布的警告说，它也没有授权在该国进行任何首次代币发行（ICO）或采矿业务和虚拟货币交易所..."根据CBSL外汇部发布的2017年第12号《外汇法》2021年第03号指示，电子资金转账卡（EFTC），如借记卡和信用卡不允许用于与虚拟货币交易有关的支付，"该银行在其网站上发布的声明中说...主要加密货币的日子也不好过......
升级后的“稀物”不仅在产品视觉和逻辑上焕然一新，更会着重于优质项目的发掘和扶持，鼓励IP方真正做到开拓创新的同时赋能实体经济，以实现“全球领先的新一代原生数字IP发售平台”的产品定位，让用户真正能够在稀物“发现稀缺好物”，认同数字内容的价值...除此之外，据平台负责人表示：“稀物（原加密空间）一直在探索国内原生IP的发展路径，希望数字文创真正回归它本应有的商业价值，并且能够形成丰富的元宇宙生态，赋能实体经济，为此做了不少努力，加密空间是第一步，升级后的‘稀物’将是更进一步！”......
微信聊天窗口一次最多只能发送9张图片，对一些多图需求的用户来说，9张图可能不够用...据网友爆料，微信正在灰度测试聊天图片发送上限99张...微信近期表示，正在内测一个手机号注册两个号的功能，路径：我-设置-切换账号，点击添加账号”会弹出登录其他已有账号”和注册一个新账号”，选择注册一个新账号，然后选择使用当前微信号进行辅助验证就可以注册一个新号...
研究表明，加密货币所有者在向慈善机构捐款时往往比其他投资者更慷慨...
然而在市场低迷的大环境下，Vauld 正面临着严峻的财务危机...Vault 相信可在财务和法律顾问的建议下，达成一个最能保护 Vault 客户利益的解决方案...除了与 Kroll 合作以寻求财务建议，Vault 还与 Cyril Amarchand Mangaldas 和 RajahTann 达成了在印度 / 新加坡的法律咨询合作...Darshan Bathija 补充道：对于暂停业务一事，Vauld 正寻求平台客户的谅解...过去几天时间里，所有提款都在照常处理、且未来也将继续如此......
可以超频。酷睿I912900HX是开放了全核心超频。酷睿I912900HX的P核支持超线程，与 E 核结合使用时可支持24个线程。性能集群上的时钟频率范围为2.3至5GHz，效率集群上的时钟频率范围为1.7至3.6GHz。E 核心的性能应该与旧的 Skylake 核心相似（与Core i7-6920HQ 相比）。所有内核最多可使用30MB 三级缓存。作为 HX 变体，CPU 提供了一个开放的倍频器，因此可以对 CPU 内核进行超频。与类似的 i9-12950HX 相比，12900HX 不提供 vPro 或 ECC 内存支持。
微电影、延时摄影、人像模式等荣耀 X40i的拍摄模式有大光圈、夜景、人像、拍照、滤镜、AI摄影、录像、专业、全景、HDR、延时摄影、水印、双景录像、高像素、微电影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍摄等；前置摄像头：人像、拍照、滤镜、录像、延时摄影、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照等
非常适合。虽然一些模拟器游戏游戏对CPU的要求很高，但是目前要求高的模拟器也就那几个，PS4模拟器才推荐I7的CPU，不过现在模拟器还不够完善，如果你是要玩PSP、PS2、Wiiu这些已经成熟的模拟器，那么酷睿I9 12900HX是足以胜任的，甚至可以说有点大材小用。
有佳能EOS R5 机身外壳的接缝处，电池仓盖、存储卡插槽盖的开闭处采用了密封材料。还在转盘轴等无法进行密封处理的地方采用了高精度零件，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制雨水水滴或灰尘等侵入相机内部。与同样具有防水滴防尘结构的无线文件传输器WFT-R10C、RF镜头或SPEEDLITE 600EX系列外接闪光灯搭配使用，可构建一整套具有防水滴防尘结构的摄影系统。
是荣耀 X40i可以支持双卡双待，支持联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G，移动5G/4G+/4G/2G。卡槽1、 2 可以任意切换为默认移动数据卡。如果两张都是电信卡，副卡（非默认移动数据卡）必须开通电信VoLTE业务，才能同时使用电信双卡。
足够用了。酷睿I9 12900HX的CPU笔记本拿来玩任何游戏都是足够了，当然也是要看剩下的显卡到底是什么配置，不过能买酷睿I9 12900HX的人，想必搭配的显卡自然不会差到哪里去，所以酷睿I9 12900HX拿来玩游戏是非常足够，也不用担心之后有什么游戏带不动的。
支持佳能EOS R5具备8K/4K单帧截取功能，可从8K DCI短片中选择精彩的画面截取为有效像素最高约3540万的高精细单张静止图像。最高29.97P的帧频相当于以约30张/秒的速度进行高速连拍，能够捕捉到运动被摄体更加细致的变化与更加丰富的画面细节。此外，从启用HDR PQ拍摄的8K/4K短片中进行截帧，还可获得HEIF格式的HDR PQ图像。
后置双摄 5000 万像素主摄+ 200 万像素景深镜头荣耀 X40i的前置摄像头 800 万像素摄像头（f/2. 0 光圈），后置5000 万像素高清主摄像头（f/1. 8 光圈）+ 200 万感光景深摄像头（f/2. 4 光圈），另外它还搭配40W快充+4000mAh电池，侧面指纹，3.5mm耳机孔，可惜的是这款手机不支持NFC、不支持WiFi 6、单扬声器、扁平马达，塑料中框+塑料后盖。
有以下区别。12950hx支持intel的那个商用vpro和ecc， 12900 不支持。12950hx为了兼顾长时间稳定运行，锁定了超频上限，而12900hx可实现完整的超频特性，没有设定超频频率上限，完全依赖于厂商设计系统的超频能力，所以如果是纯游戏本的话，12900hx是更好的选择。
6.7英寸LTPS LCD屏幕，2388×1080分辨率荣耀 X40i的屏幕是6.7 英寸 LTPS LCD 屏幕，拥有 2388×1080 分辨率与 1670 万色，侧边实体指纹，提供玫瑰星河、星梦银、墨玉青、幻夜黑四款配色，机身三围162.9*74.5*厚约7.43mm，重约175g。目前智能手机中使用LCD屏幕的已经比较少，因此喜欢LCD屏幕的用户可以考虑这款荣耀 X40i
截止2022年年中排第一。2022年中期，i9-12900HX 是最快的移动 CPU 之一。由于额外的2个性能内核和更高的 TDP，12900HX 在多线程工作负载中应该明显快于12900HK。英特尔声称单线程性能 +17% 和多线程性能 +64% （SPECint_rate_base2017）。在 CrossMark 中，12900HX 应该快33%，并且在硬件中支持 MPEG-2、AVC、VC-1解码、JPEG、VP8解码、VP9、HEVC 和 AV1解码。CPU 支持48个 PCIe 通道，包括16Gen5(x16或2x8)、20Gen4和12Gen3。
实时拍摄约 320 张佳能EOS R5 采用了容量为 2130 毫安时的新锂电池 LP-E6NH，能够带来更持久的电力供应。使用电子取景器可拍摄约 220 张，实时显示下约 320 张，8K DCI短片拍摄约 1 小时 10 分的电池续航。此外，相机还兼容锂电池 LP-E6N与LP-E6，为老用户提供了良好的通用性。
天玑700荣耀 X40i使用的是入门级处理器天玑700，台积电7nm制程工艺，CPU是2*A76 2.2GHz+6*A55 2.0GHz，GPU是Mali-G57 MC2 950MHz，天玑 700 还搭载2133MHz的LPDDR4X内存和UFS2. 2 闪存（支持Turbowrite写入增速技术），支持5G双卡双待和蓝牙5.1。
128GB。酷睿I912900HX支持最高128G内存，它于2022年年中发布，提供8个性能核心（P 核心、Golden Cove 架构）和8个高效核心(E 核心、Gracemont 架构)。P 核支持超线程，与 E 核结合使用时可支持24个线程。性能集群上的时钟频率范围为2.3至5GHz，效率集群上的时钟频率范围为1.7至3.6GHz。
6.7英寸FHD+ LCD屏幕，天玑700处理器荣耀 X40i的基本配置为6.7 英寸 FHD+ LCD屏幕，天玑700 处理器，4000mAh+40W充电，侧边指纹，拍照能力：采用前一后二相机组合，前置相机像素为 800 万像素摄像头，后置相机组合为 5000 万像素高清主摄像头+ 200 万感光景深摄像头
支持佳能EOS R5 相机采用USB Type-C接口，可以通过另售的USB交流适配器 PD-E1 为电池充电或供电拍摄。在拍摄延时短片等需要长时间连续工作的情况下可通过家用电源进行供电，无须担心电池电量。充电时需要关闭相机电源。电池剩余电量约94%及以上时无法进行充电。
没有荣耀平板8的接口方式是Type-C，没有3.5mm耳机孔，如果需要使用3.5mm耳机的话，需要额外使用转接线。目前大多数的手机、平板都取消了耳机孔的设计，这样可以增加内部的空间用以装下其他的零部件。同时随着无线蓝牙耳机的流行，越来越多人选择使用蓝牙耳机。
24线程。酷睿I9 12900HX是基于 Alder Lake 架构的笔记本电脑高端移动 CPU。它于 2022 年年中发布，提供 8 个性能核心（P 核心、Golden Cove 架构）和 8 个高效核心（E 核心、Gracemont 架构）。P 核支持超线程，与 E 核结合使用时可支持 24 个线程。关于线程：线程或执行线程是一个软件术语，指代那些可由单核 CPU 传递或处理的基本有序指令序列。
可以佳能EOS R5配备了可旋转液晶监视器，便于进行自拍和低角度、高角度等非常规角度的拍摄。相机安装在三脚架上时，也能从侧面确认画面。而且携带相机时可以把液晶监视器朝向内侧收纳，以防屏幕损伤。
第12代。酷睿I912900HX是第12代智能英特尔酷睿i9处理器，集成内存控制器支持高达 DDR5-4800和 DDR4-3200的各种内存类型。线程控制器（在硬件中）可以支持操作系统决定在性能或高效内核上使用哪个线程以获得最佳性能。对于 AI 任务，CPU 还集成了 GNA3.0和 DL Boost（通过 AVX2）。