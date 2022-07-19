腾讯聊天消息加密专利公布 可实现加密聊天

斯里兰卡警告其公民不要使用加密货币，在这个南亚国家持续的政治和经济混乱中，加密货币"基本上不受监管"...斯里兰卡央行援引其之前在2018年和2021年发布的警告说，它也没有授权在该国进行任何首次代币发行（ICO）或采矿业务和虚拟货币交易所..."根据CBSL外汇部发布的2017年第12号《外汇法》2021年第03号指示，电子资金转账卡（EFTC），如借记卡和信用卡不允许用于与虚拟货币交易有关的支付，"该银行在其网站上发布的声明中说...主要加密货币的日子也不好过......