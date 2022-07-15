微信公众号灰度测试“付费合集”功能 可设置售价、篇数和更新频率

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:据自媒体熊猫人运营社报道，微信公众号近日开始灰度测试“付费合集”功能，支持将多篇文章收录在同一付费合集下。
据了解，在“合集标签”内编辑合集时，可设置合集的售价、预期总篇数和更新频率，便可完成创建一个付费合集，用户购买此合集后即可阅读全部内容。
运营者在编辑图文时，可将单篇图文的付费方式为合集付费，并选定相应的付费合集，发布后对应的付费合集就完成连载更新。更新图文总数达到预设的总篇数之后，即为合集完结。
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微信《微信公众平台运营规范》新增了虚拟货币与数字藏品交易行为规范...微信称，帐号提供与数字藏品二级交易相关的服务或内容的，一经发现此类违规行为，微信公众平台将根据违规严重程度，对违规公众帐号予以责令限期整改及限制帐号部分功能直至永久封号的处理...微信表示，根据国家相关法规，为防范虚拟货币交易炒作风险，微信公众平台对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治...公众号:对于仅提供数字藏品展示和一级交易的公众号，要求提供和国家网信办已备案认可的区块链公司的合作证明作为资质证明，不支持提供二级交
微信公众平台显示，罗永浩的公众号已更名为“交个朋友直播间”...罗永浩在6月13日宣布正式退出微博和所有的社交平台，将“再次埋头创业去了”，随即罗永浩微博、抖音账号均更名为“交个朋友直播间”...罗永浩此前透露新的创业选择是AR，希望能做成下一代计算平台，硬件团队会每年研发一款工程机，原则上仅限内部开发使用，直到商业化条件和整体环境大致成熟后再开售...
比如:今天有个群友私信我，讨论百度收录微信公众号内容的问题，实际上百度搜索做相关尝试性的测试一定有一段时间...那么，百度开始收录微信公众号内容，我们该怎么布局?...根据以往搜索营销的经验，蝙蝠侠IT，将通过如下内容阐述:...既然百度开始收录微信公众号的问题，它就会涉及到搜索排序的问题，因此，我们就有必要借助微信公众号内容被收录的现状，整合一些相关性词库，参与到搜索排名...但这里面有一个潜在的逻辑:微信公众号与百家号内容排序的冲突性问题...但这里面存在一个小问题:就是你发布的微信公众号内容，不一定会被收录....
据@鞭牛士 报道，近日微信公众平台《行为规范》增数字藏品交易行为相关条款，提供数字藏品二级交易服务将被封号...-虚拟货币与现实货币、虚拟币与虚拟币之间的交易和兑换业务；...处罚规则为：一经发现此类违规行为，微信公众平台将根据违规严重程度，对违规公众帐号予以责令限期整改及限制帐号部分功能直至永久封号的处理...今年3月底时，微信就曾针对数字藏品的公众平台进行封号...当时微信官方曾回应称，根据国家相关法规，为防范虚拟货币交易炒作风险，微信公众平台近日对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治......
DXOMARK曾被雷军一句话送上热搜...三四年前，DxOMark可谓是“风头无二”，在各大手机厂商的旗舰机型发布会上，哪怕是高通骁龙芯片，都没有如此高的出场率:华为、小米、荣耀、vivo、一加等等，只要产品稍微在影像上有一些建树，都免不了要拉DxOMark出来秀一秀成绩，以证明自己的实力...然而今年上半年的发布会，网友却发现已经很少能够从手机厂商的发布会上见到DxOMark的评分榜单...
6月24日，快手发布《关于打击欺骗诱导行为的处罚公告》称，发现部分账号利用用户的情感和心理，通过发布虚假或低质内容、制造夸张噱头、利益诱惑等方式，诱导用户进行点赞、点击、转发、关注等，违规获取流量...现进一步针对此类欺骗诱导行为进行专项打击，通过技术手段与人工审查等方式对存在欺骗诱导违规行为的账号进行核查，并根据违规情况对违规账号做出账号限流、账号永久封禁等处罚...6月25日，罗永浩微信公众号已更名为交个朋友直播间，至此，罗永浩所有社交账号包括抖音、微博、头条、微信公众号等均已改名......
今天，DXOMARK官方微信公众号正式上线...
前些天，有粉丝在我的新媒体社群里问，微信文章底部怎么插入“关注公众号”的按钮?...其实这是近期微信正在灰度测试的新功能，新上线的一种关注方式，呈现的形式为账号头像+账号名称+多少好友关注+关注按钮...而像观看抖音视频时，点击右上角头像+，立马就关注成功，并且左滑还能立即进入主页（公众号需要上拉到最顶部）...长尾流量可真是微信公众号的痛了，众所周知，像抖音，小红书等平台的短视频内容，过了几个月，甚至几年，都有人观看，点赞从而关注......
昨天，Windows 微信3.7.5内测上线（此前已报名参与内测的用户，在微果酱后台回复“内测”即可下载体验）...当用户在Windows 微信3.7.5内测版本中开启群视频时，摄像头、扬声器等功能改变了位置，并新增画面大小切换功能...此次电脑端的内测更新，可以明显感受到微信在潜移默化地强调自己 to C 的工具属性，这恰恰是很多人在使用过程中逐渐忽略的部分...但也正因为如此，不少用户觉得微信占用的内存越来越大，功能越来越冗杂，也越来越像它的兄弟“QQ”，甚至往“办公软件”的方向试探......
根据B站给出的“哔哩哔哩付费内容购买协议”，UP主付费内容目前仅支持以合集形式购买，B站官方不对交易效果做任何承诺...如果用户想要激励UP主，可以通过充电等方式进行打赏，而且购买了B站年费会员的用户还需要额外付款，充值附赠的B币券也不能用于支付或抵扣付费内容应付价格...
台积电。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。
精细佳能EOS M6 Mark II配备了佳能自主研发的有效像素约 3250 万新APS-C画幅大型图像感应器。具备高分辨力，能精细还原被摄体细节。细节部分也不会模糊，可细致呈现。另外，截取原始图像的约30%也能得到约 1080 万有效像素的画质，可获得A4 尺寸的清晰照片。
没有华为Mate 50E处理器只有骁龙778G版本，没有天玑处理器的版本。Mate 50E搭载的预计是骁龙778G 4G处理器，是一款中端处理器，6nm制程，CPU架构： 4 大核Cortex-A78 2.4GHz4 小核Cortex-A55 1.8GHz CPU核心最高主频2.4GHz GPU型号：Adreno 642L
两款相机对比佳能EOS M6Mark II是EOS M系列最高规格旗舰机型，更新的感光元件，宽容度更高，视频功能丰富，无裁切的4K视频，可以满足业余拍摄视频的需求。3250万高像素，最高30张/秒的RAW连拍。强劲性能作为专业用户来说是很好的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。对于旅游、日常生活记录的家庭用户来说也是非常适合。佳能EOS m50Mark II有竖拍视频，还有取景器在阳光下可以看的更清晰，手柄把持感更好，这些是佳能EOS M6Mark II没有的。两者的参数差不多，如果钱不够充足买佳能EOS m50Mark II也是很好用的。如果预算够多，选择佳能EOS M6Mark II它的参数会更好一些。
至少5年以上。RTX 4090显卡能用多久其实还是需要看个人需求的，就目前游戏的发展情况来看，4090显卡是最起码可以用5年以上是至少的，如果对游戏画面的要求还不是很高的话，那么更长时间也是可以用到的，除非显卡老化损坏。
有佳能EOS M6Mark II内置闪光灯，以夜景为背景进行拍摄时，可提亮人物面部等主被摄体。用户可以根据所需和拍摄场景手动弹起内置闪光灯。
画质高EOS M系列专用的EF-M镜头与EOS M6Mark II的机身设计相得益彰，小巧轻便具有较高便携性。采用了短法兰距的光学设计。还实现了基于APS-C画幅CMOS图像感应器的高画质。佳能EOS M6Mark II具备小型轻便的机身设计，并根据用户的不同品味，提供了正统稳重的黑色与给人以传统旁轴相机感觉的复古银色，供用户选择。佳能EOS M6Mark II配备了对焦模式开关，能够快速在自动对焦与手动对焦间进行切换。此外，还具备了自动对焦启动按钮。采用了可向上翻转约180°、向下翻转约45°的可翻转液晶监视器。方便自拍以及非常规角度的拍摄。相机具备自拍人像模式。自拍时可根据需要设置背景模糊、亮度、驱动模式等。朝向前方的液晶监视器会自动镜像显示，方便确认自己的身姿，轻触屏幕即可完成对焦并释放快门。在拍摄人像方面，可搭配不同的镜头拍出来不一样的感觉，但是画质效果都是不错的。
参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。
没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。
能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。
没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。
防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。
1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。
没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。
不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。
基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。
PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)