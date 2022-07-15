微信公众号灰度测试“付费合集”功能 可设置售价、篇数和更新频率

站长之家（ChinaZ.com）7月15日 消息:据自媒体熊猫人运营社报道，微信公众号近日开始灰度测试“付费合集”功能，支持将多篇文章收录在同一付费合集下。

据了解，在“合集标签”内编辑合集时，可设置合集的售价、预期总篇数和更新频率，便可完成创建一个付费合集，用户购买此合集后即可阅读全部内容。

运营者在编辑图文时，可将单篇图文的付费方式为合集付费，并选定相应的付费合集，发布后对应的付费合集就完成连载更新。更新图文总数达到预设的总篇数之后，即为合集完结。

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