360：2022年上半年预计净亏损3.48至5.18亿元

可以。RTX 4050 显卡是完全带的动4K显示器的，4050的性能按照爆料是跟3060差不多，所以3060都能带的动4K，那4050也是可以带的动的，4K显示器要求其实没很多人想的那么高，4K显示器只要不是玩3A大作，对画面要求极高的游戏，就日常办公来说是完全无压力的。如果你玩3A大作的话，就4050的性能也是可以带的动，不过一些极其要求画面的游戏或许有掉帧的情况，到时候开2K或者是1080P也是轻松可以解决。