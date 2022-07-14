360：2022年上半年预计净亏损3.48至5.18亿元

站长之家 7 月 14 日讯： 360 发布 2022 年半年度业绩预亏公告称，预计 2022 年上半年度实现归属于母公司所有者的净亏损约为3. 48 亿元至5. 18 亿元，与上年同期相比，出现亏损；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损约为4. 54 亿元至6. 29 亿元。
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2022年第一季度，携程集团净营收41亿元，与去年同期持平；经调整EBITDA为9100万元，归属于公司股东的净亏损为9.89亿元人民币，去年同期为净利润18亿元人民币...2022年第一季度归属于携程网股东的非美国通用会计准则净亏损为3600万元人民币（约合500万美元），相比之下2021年同期归属于公司股东的非美国通用会计准则净亏损为2.04亿元人民币，上一季度归属于公司股东的非美国通用会计准则净利润为3.09亿元人民币......
比亚迪发布公告称，2022年上半年预计实现净利润28亿元-36亿元，同比增长138.59%-206.76%...本集团新能源汽车销量增长势头强劲，屡创历史新高，市场占有率遥遥领先，同比实现迅猛增长，推动盈利大幅改善，并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力...
其中：1、互联网商业化及增值服务业务实现营业收入约27.40亿元-29.40亿元，较上年同期同比下降约7.11亿元-9.11亿元，主要原因系自2022年以来国内多个地区互联网广告投放主体生产经营受到新冠疫情的影响，广告投放预算不及预期，互联网广告主要投放主体所处行业的增速放缓、互联网广告市场终端多元化竞争加剧...
调查结果表明，受通胀与俄乌冲突的持续影响，DRAM 市场需求已经有所下滑...预计到 2022 年 3 季度，制造商的收支也可能失衡...与消费 PC 市场相比，服务器 DRAM 的影响相对要少一些，即使 2022 年 3 季度的预估降幅在 5% 左右...2022 Q2-Q3 / DDR4 与 DDR5 DRAM 价格走势预估（来自：TrendForce）...移动市场方面，本季度智能机销量已较上一季下滑 8%...
三六零公司发布公告称，公司全资子公司三六零私募基金拟将其持有合众新能源汽车有限公司（以下简称“哪吒汽车”）79，994，371.67元注册资本（未实际出资），对应哪吒汽车3.5320%股权转让给嘉兴鑫竹股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳精诚开阔企业管理中心（有限合伙），转让对价为0元...截至2021年12月31日，哪吒汽车资产总额137亿元，负债总额83亿元，资产净额53.6亿元；2021年哪吒汽车营收57.3亿元，净亏损29亿元，扣非后净亏损30.5亿元...
鲁大师 2022 年半年报发布，本次榜单包含手机性能榜、手机芯片榜、手机流畅度排行榜、手机UI流畅度排行榜、手机温度排行榜、PC处理器排行等各大榜单情况...
水滴公司发布2022年Q1财报，Q1水滴公司净营业收入6.487亿元，环比增长7.4%，基于美国通用会计准则（GAAP）实现盈利1.05亿元...Q1水滴公司总运营成本和费用为5.32亿元，同比下降60.4%，环比下降21.5%...平台上的保险产品数量增至408款，Q1产生首年保费18.661亿元，保险产品复购率和续保率分别提升至70%及90%以上...从2021年9月宣布股票回购计划至今年Q1，水滴公司累计以现金方式从公开市场回购了约310万股美国存托凭证，总价值约510万美元......
鲁大师 2022 年半年报发布，其中在本次手机性能榜中，Redmi K50 Pro夺得鲁大师 2022 半年报榜首...仅 1 分钟，电量就可从3%充到17%， 2 分钟电量充到28%， 5 分钟时电量就充到了45%， 10 分钟时电量充到67%， 18 分钟电量充满，这样的速度足以让用户彻底摆脱电量焦虑...拯救者Y90 配备640GB存储是由UFS3. 1 和SSD组成，这是业界第一款配备640GB存储的骁龙8 Gen1 旗舰手机......
京东CEO徐雷在朋友圈发文谈到刚过去的618大促活动：今年的618是京东19年来最艰难的一次，谈不上完美，但很满意...
虽然在手机、平板上追剧日渐流行，但电视作为客厅中坚依然无可取代，大屏幕在看片、玩游戏方面带来的视觉冲击力是碾压级的。尤其当下恰值618年中大促，43英寸电视还不到900元、75英寸巨屏也不到3000元，大家可以很轻松的购买一款自己满意的电视。下面笔者就为大家推荐几款618高性价比的电视，从43英寸的卧室神器到100英寸的客厅巨幕。所谓超高性价比电视，第一要义就是同样的尺寸价格要足够便宜，然后在画质、刷新率、性能、系统、片源、投屏、接口等方面都不能有明显短板。电视就是要看的，画质是最大的卖点，而画质有能细分为分辨率、色
约6.5英寸华为Mate 50E定位的是小屏手机，其屏幕尺寸大约是6.5英寸。这样的尺寸在目前的安卓手机中算是比较小的，但对比iPhone还是比较大。iPhone屏幕的尺寸为6.1英寸和6.7英寸两种，安卓阵营的尺寸都稍微大一点，但Mate 50E屏幕尺寸还是小一点点，也可以算是小屏旗舰。
骁龙778G华为Mate 50E的处理器将会是骁龙778G 4G处理器，6 纳米工艺技术，核心分别是1*A78 2.4GHz+3*A78 2.2GHz+4*A55 1.9GHz，GPU是Adreno 642L，支持LPDDR5 内存跟UFS 3. 1 闪存。该处理器的跑分成绩为：Geekbennch5 单核跑分 800 分，多核 2900 分。性能相当于骁龙 865 的86%。GPU上性能相当于骁龙 865 的64%。安兔兔跑分 54 万分
Ada Lovelace架构。GeForce RTX 4070 将是 NVIDIA 的显卡，预计将于 2022 年推出。该显卡基于 5 nm 工艺，基于 AD104 图形处理器，NVIDIA 的 AD104 GPU 使用 Lovelace 架构，并使用台积电的 5 纳米生产工艺制造。它的芯片尺寸为 300 mm²，是一个大芯片。AD104 支持 DirectX 12 Ultimate（功能级别 12_2）。对于 GPU 计算应用程序，可以使用 OpenCL 版本 3.0 和 CUDA 9.0。此外，DirectX 12 Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。它具有 7680 个着色单元、240 个纹理映射单元和 80 个 ROP。还包括 240 个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。GPU 还包含 60 个光线追踪加速核心。
主要参数如下:兼容镜头:佳能EF-M、EF和EF-S镜头（RF镜头不可用）镜头卡口:佳能EF-M卡口有效像素:约3250万像素 除尘功能:自动、添加除尘数据自动对焦类型:全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式可用的自动对焦点位:最大5481个 对焦覆盖范围:长约88%×宽约100%的面积，长约80%×宽约80%的面积快门类型:电子控制焦平面快门快门速度:1/4000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/200秒监视器尺寸和点数:宽屏，3.0〃（3:2），约104万点亮度调节:手动（7级）角度调节:向上翻转约180°，向下翻转约45°触摸屏技术:电容式4K单帧截取:可将截取的帧保存为JPEG图像电池:电池LP-E17（1块）电池拍摄能力（基于CIPA测试标准）:室温(23℃)约305张、尺寸（宽×高×厚）:约119.6×70×49.2毫米重量:黑色款:约408克（含电池、存储卡）/约361克(仅机身)
有华为Mate 50 Pro支持双系统功能。该手机支持隐私空间，可以在设置下，点击隐私>隐私空间>开启，按照屏幕提示创建隐私空间。双系统功能可以帮助用户更好的保护自己的隐私，该功能目前在少部分的安卓手机内有出现
能。就单单显卡方面RTX4070就足以应付4K的视频剪辑了，但是4K视频剪辑还不只看显卡，你的CPU、内存、硬盘都是需要相对应的配置才能流畅的剪辑4K，所以抛开其他的，就显卡而言，剪辑4K视频的性能是足够了，不用担心，剩下的就是需要从其他方面考虑。
24小时佳能EOS M6Mark II配备了型号为LP-E17电池正常情况下可以续航24小时，如果拍摄视频的话，可以在闲暇期间使用USBType-C接口，为相机进行充电，方便随时补充电量，以消除用户长时间使用相机时对电池续航的担忧。短片拍摄时间:室温（23℃）约1小时20分钟 ※使用充满电的电池LP-E17，并使用短片自动曝光的默认设置拍摄时
能。RTX 4070显卡的性能非常高，绝地求生吃鸡的要求很低，最低配置是显卡 GTX 660或者HD 7850，CPU则是Intel i3-4340/AMD FX-6300，660显卡都是2012年出的，距离今天都10年了，也就是说10年前的显卡都能玩吃鸡，何况是2022年才出的显卡呢？而且绝地求生的顶级配置要求是GTX1070，4070显卡的性能也是秒杀，所以不用担心可以不可以玩吃鸡。
8499EOS M6Mark II拥有约3250万有效像素APS-C画幅感光元件+DIGIC8影像处理器的成像组合。佳能EOS M6Mark II仅机身售价8499（不含内存卡、相机包、大礼包等），佳能EOS M6Mark II黑色款，15-45套机售价8899。
是华为Mate 50 Pro是双卡双待机型，卡槽1，2 可以任意切换为默认移动数据卡。如果两张都是电信卡，副卡（非默认移动数据卡）必须开通电信VoLTE业务，才能同时使用电信双卡。5G/4G网络使用，需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。
GPS、AGPS、GLONASS、北斗等华为Mate 50 Pro支持GPS (L1 + L5 双频) / AGPS / GLONASS/ 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频) / GALILEO (E1 + E5a + E5b三频) / QZSS (L1 + L5 双频) / NavIC
2019年9月佳能EOS M6Mark II于2019年9月上市，它采用约3250万有效像素的高画质，最高可达约30张/秒的RAW连拍以及无裁切4K短片等功能，强劲性能令其无论是作为专业用户的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。此外，对以旅游、日常生活记录为目的的家庭用户来说，也非常适合。
为300到400W之间。GeForce RTX4070将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD104图形处理器，作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4070通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为300W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4070使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
是华为Mate 50 Pro将会预装HarmonyOS 3.0系统。鸿蒙3.0系统将在2022年7月底发布，该系统延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、 用户关怀等方面带来了全面的提升。鸿蒙3. 0 系统首批支持的设备包括 P50 系列、Mate 40 系列，以及 MatePad Pro 12.6 英寸 2021 款。
可以。RTX 4050 显卡是完全带的动4K显示器的，4050的性能按照爆料是跟3060差不多，所以3060都能带的动4K，那4050也是可以带的动的，4K显示器要求其实没很多人想的那么高，4K显示器只要不是玩3A大作，对画面要求极高的游戏，就日常办公来说是完全无压力的。如果你玩3A大作的话，就4050的性能也是可以带的动，不过一些极其要求画面的游戏或许有掉帧的情况，到时候开2K或者是1080P也是轻松可以解决。
是华为Mate 50 Pro内置双扬声器，可以提供更细腻音质，立体环绕的音效。Mate 50 Pro是华为在2022年推出的旗舰智能手机，屏幕支持120Hz刷新率，HDR10+，内置双扬声器，在影音表现上是目前安卓旗舰手机中十分突出的机型
非常适合。如果你喜欢玩单机大作，又喜欢所有游戏跑最高参数，那么 4050 随着之后新游戏的发售，很可能会不够支撑你开到最高。但是如果你对这些无所谓的话，那么 4050 足以跑市面上的甚至未来几年出来的游戏，而且 4050 的性价比还是不错的，作为普通玩家而言还是够用的。
两款相机对比如下：佳能EOS R7防抖性能:可与镜头协同最高8档防抖;富士XT4防抖性能:可与镜头协同最高6.5档防抖佳能EOS R7对焦性能:全像素双核对焦抓拍快准狠与佳能R5性能一样;富士XT4对焦性能:基本只能用单点对焦拍摄运动物体或者抓拍有点吃力。佳能EOS R7直出色彩:直出色彩优秀拍人像色彩讨喜;富士XT4直出色彩:胶片模拟加持原片直出无压力佳能EOS R7的APP照片传输:传输速度快且稳定;富士XT4的APP照片传输:传输速度慢且容易中断佳能EOS R7相机像素:3250万像素;富士XT4相机像素:2610万像素佳能EOS R7相机颜值:传统单反设计颜值较低;富士XT4相机颜值:复古设计颜值较高佳能EOS R7相机视频性能:4K60帧，4K30帧是7K超采，C-LOG和HDR PQ是10bit422;富士XT4相机视频性能:4K60帧，1080p240帧，同时1080p和4K没有超采。综上，从防抖性能看两款性能相当，对焦性能方面R7完胜，直出色彩XT4小胜，APP照片传输R7完胜，相机像素R7小胜，相机颜值XT4完胜，相机视频性能佳能小胜。
高端显卡。GeForce RTX4050将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2023年推出。该显卡基于5纳米工艺，基于 AD106图形处理器，支持 DirectX12Ultimate。外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD106图形处理器是一个平均尺寸的芯片，芯片面积为203mm²。它具有3840个着色单元、120个纹理映射单元和48个 ROP。还包括120个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有30个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将8GB GDDR6内存与 GeForce RTX4050配对，使用128位内存接口连接。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4050通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为150W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4050使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。
没有华为Mate 50 Pro没有徕卡认证。华为和徕卡的合作已经到期，所以手机上的徕卡Logo也会被华为刚发布的影像品牌XMAGE字样取代，之后在华为手机上不会再出现徕卡的LOGO，可能出现的会是XMAGE。XMAGE是华为在2022年7月发布的影像品牌，华为方面称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。