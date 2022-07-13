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抖音夏日奇遇季活动开启招商 短视频等三大玩法来袭

2022-07-13 17:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:日前，抖音夏日奇遇季活动招商报名正式开启，在7月23日至7月31日期间，参与商家做直播任务可赢得流量。

据悉，本次玩法包括短视频玩法、直播间玩法和直播任务赛。

其中，短视频激励玩法，商家可以发优质短视频，赢流量奖励。活动时间:2022年7月23月-2022年7月30日

平台为扶持活动期间优质短视频的相关玩法。发布短视频内容，达成行业设定的玩法要求的参与者即有机会获得小店随心推优惠券等流量奖励，具体奖励以行业相关规则为准。

好物直播间，商家冲刺重点直播间可瓜分千万流量。报名时间:2022年7月4日-2022年7月31日;活动时间:2022年7月23月-2022年7月31日。

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好物直播间为活动期间平台重点扶持的直播间玩法。平台提供流量扶持或货品补贴，给到各行业符合门槛的达人作者/自播商家，助力其在大促期间冲刺目标，实现跃迁。参与者有机会获得平台的流量扶持或货品补贴，有机会获得主会场及行业分会场的曝光露出。

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参与门槛:玩法参与门槛以各行业实际招商门槛为准，部分行业报名入口仅针对定向邀约的作者展示。

直播任务赛，参与夏日开播，赢平台流量奖励!报名时间:2022年7月4日-2022年7月31日;活动时间:2022年7月23月-2022年7月31日。

直播任务赛为抖音夏日奇遇季各行业的开播冲刺任务赛，完成相应开播任务的作者即有机会获得小店随心推优惠券等流量扶持奖励，具体奖励

金额以行业相关规则为准。

玩法参与名单由平台各行业确定，活动期间已获得平台资源扶持的头部达人/商家等不参与直播任务赛活动。

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    参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。

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  • 佳能EOS M6 Mark II防尘防水吗？

    防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。

    佳能EOS M6 Mark II

  • 4090需要多少w电源？

    1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。

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  • 佳能EOS M6 Mark II有没有防抖功能？

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  • 佳能EOS M6 Mark II存储卡性能参数？

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    佳能EOS M6 Mark II

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