抖音夏日奇遇季活动开启招商 短视频等三大玩法来袭

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:日前，抖音夏日奇遇季活动招商报名正式开启，在7月23日至7月31日期间，参与商家做直播任务可赢得流量。
据悉，本次玩法包括短视频玩法、直播间玩法和直播任务赛。
其中，短视频激励玩法，商家可以发优质短视频，赢流量奖励。活动时间:2022年7月23月-2022年7月30日
平台为扶持活动期间优质短视频的相关玩法。发布短视频内容，达成行业设定的玩法要求的参与者即有机会获得小店随心推优惠券等流量奖励，具体奖励以行业相关规则为准。
好物直播间，商家冲刺重点直播间可瓜分千万流量。报名时间:2022年7月4日-2022年7月31日;活动时间:2022年7月23月-2022年7月31日。
好物直播间为活动期间平台重点扶持的直播间玩法。平台提供流量扶持或货品补贴，给到各行业符合门槛的达人作者/自播商家，助力其在大促期间冲刺目标，实现跃迁。参与者有机会获得平台的流量扶持或货品补贴，有机会获得主会场及行业分会场的曝光露出。
参与门槛:玩法参与门槛以各行业实际招商门槛为准，部分行业报名入口仅针对定向邀约的作者展示。
直播任务赛，参与夏日开播，赢平台流量奖励!报名时间:2022年7月4日-2022年7月31日;活动时间:2022年7月23月-2022年7月31日。
直播任务赛为抖音夏日奇遇季各行业的开播冲刺任务赛，完成相应开播任务的作者即有机会获得小店随心推优惠券等流量扶持奖励，具体奖励
金额以行业相关规则为准。
玩法参与名单由平台各行业确定，活动期间已获得平台资源扶持的头部达人/商家等不参与直播任务赛活动。
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