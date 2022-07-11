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索尼发布X系列蓝牙音箱 搭载箱专门研发的线形声音扩散器

2022-07-11 15:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月11日消息:索尼今天发布X系列蓝牙音箱，广阔声场系列蓝牙音箱SRS-XE200， SRS-XE300和派对音箱SRS-XG300。

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图片来自 Sony

据介绍，索尼为SRS-XE200和SRS-XE300蓝牙音箱专门研发了线形声音扩散器，它可以使声音饱满有力地传播到更宽广的范围，在音箱前方和侧面的不同角度聆听时，用户可以轻松享受细腻的声音细节和广阔的声场。为进一步提升音效表现，X系列三款产品均搭载了由索尼开发的X-Balanced空间平衡扬声器，相对于传统的扬声器单元，可以营造出更强劲的声压，而且失真更小、声场更宽，音质清晰富有现场感，使聆听体验更细腻、悦耳。

索尼SRS-XG300不仅搭载了X-Balanced空间平衡扬声器，还采用了使低音更强劲的MEGA BASS技术和更具现场感的LIVE SOUND技术。当音乐响起，SRS-XG300作为派对聚会的氛围担当，澎湃带感的节奏伴随着其自带的派对环境灯效， 现场氛围瞬间被轻松点燃。

索尼还对X系列音箱的麦克风上进行了优化，以减少回声对通话的干扰。SRS-XE200， SRS-XE300的机身上配置了麦克风静音按钮，需要时用户通过一键静音功能，可便捷自如地操作切换。

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索尼SRS-XE200和SRS-XE300系列将于7月13日上市，SRS-XG300将于7月20日上市。

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