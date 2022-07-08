小米12S Ultra开售；通信行程卡时间范围由14天改为7天；周杰伦新专辑开启预售

马斯克称赞中国高铁 马斯克@ElonMusk今日发微博表示:中国和日本的火车都非常赞。我曾经乘坐中国高铁，从北京去西安参观秦始皇兵马俑。对此，有网友发表看法，网友戏称来中国，我开特斯拉带你兜风。

库克发文祝贺乔布斯获总统自由勋章 蒂姆・库克发文称，“今天，史蒂夫被授予自由勋章，这是美国最高的平民荣誉。他是一位有远见的人，他向我们提出挑战，不仅要看透世界的现状，更要预见世界的未来。我们珍藏起对他的记忆，将继续继承他的遗产。”

耐克跑步App中文版正式停运今日，耐克旗下NRC（Nike Run Club）App中文版正式停运。耐克表示，NTC微信小程序已推出跑者专属训练和丰富跑步内容。

i茅台注册人数超1800万 报告显示，目前i茅台全国注册人数超1800万，预约人次达6.9亿，日均活跃用户近200万。

抖音申请对去水印公司强制执行天眼查App显示， 7月7日，福建省厦门市中级人民法院发布抖音关联公司北京微播视界科技有限公司与厦门易启点科技有限公司不正当竞争纠纷案件申请强制执行公告。公告显示，被告易启点公司在其运营的 “一键去水印呀”“易推去水印”等微信小程序、公众号、网站显著位置推广、运营、引导用户可以去除抖音短视频水印，其通过解析视频链接的方法去除抖音短视频水印，并突破抖音技术限制实现下载以及相同视频重复上传。

上海提出培育元宇宙赛道 通知提出的主要目标为:到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。推动建设各具特色的“元宇宙”产业园区，打造一批创新服务平台，加快“元宇宙”产业人才育引，优化生态环境。

今日起上海逐步开放电影院和演出场所 今天（7月8日）起，上海逐步开放电影院和演出场所，这两类文化场所将在各项防控措施有效落实到位的前提下恢复开放，在各区主管部门和疫情防控部门的指导下，完成恢复开放的准备工作，并向属地管理部门报备后，方可开放。

茅台回应冰淇淋价格被爆炒 目前没有跟任何三方电商平台合作，加价都不是茅台方面的行为，建议顾客尽量不要在第三方购买，因为得不到官方的售后保障。另外茅台冰淇淋有一定的保质期，没有收藏价值，所以也不建议消费者加价购买。

网店冒用华为商标被判赔500万 某售卖手机云台的网店为提升销量，在其商品名称中添加“华为”字样，使用“华为”标志，还向消费者展示虚假的华为网络渠道销售授权书。

周杰伦新专辑开启预售 今日0点，周杰伦2022年全新数字专辑《最伟大的作品》在QQ音乐等平台开启预售，售价30元，7月15日00:00正式上线。该专辑共12首歌，包含了6首此前已经公布的作品，以及6首新歌。

钟薛高平均毛利率约60%到70% 据业内专家向分析，钟薛高的生产成本大概是3元到5元，加上运输费用、冷链储藏费用以及经销商零售商的返点等流通费用，每根生产成本约4元到8元。

探店博主用女学生形容鱼头口感 7月6日，四川内江，探店博主被曝在视频中用当地学校女学生形容鱼头口感，引发争议。不少网友认为，该博主的言论是对学校的侮辱，也是对女性的侮辱。7日该博主致歉，称不该为博眼球 逞口舌之快。

SpaceX将为游艇提供互联网服务据报道，SpaceX旗下的Starlink宽带网络服务范围扩展至游艇。不过费用不低，每月要5000美元。每月交5000美元就能享受Starlink Maritime服务，不过最开始还要先交1万美元安装两根高性能卫星天线。

小米12S Ultra开售 今日10点，小米12SUltra全渠道开售。8GB+256GB售价5999、12GB+256GB售价6499、12GB+512GB售价6999。

华为nova10系列新品正式开售 华为 nova10系列、华为 WatchFIT2等多款新品今日正式开售，其中华为 nova10/10Pro 系列今日下午正式发售，搭载高通骁龙778G4G处理器，2699元起。

通信行程卡时间范围由14天改为7天 工信部发布《关于调整“通信行程卡”査询结果覆盖时间范围的公告》称，即日起“通信行程卡”查询结果的覆盖时间范围由“14天”调整为“7天”。

马斯克收购推特交易陷入严重危机 知情人士表示，最近几周，与投资者的谈判已经降温，马斯克的团队已经得出结论，推特的垃圾邮件账户数据无法核实。

印度查封vivo5900万美元资产 印度执法局突击检查了与vivo印度公司关联的48处经营地点，发现vivo印度公司“将大约一半（6247.6亿卢比）”的本地销售额汇到印度境外“以避税”，因此查封了vivo印度公司及关联公司46.5亿卢比(约5900万美元)的银行现金等金融资产。

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