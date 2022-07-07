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京东开放平台迁移/调整婚庆节庆以及宠物生活类目

2022-07-07 09:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:日前，京东开放平台发布了关于宠物生活类目调整及商品迁移公告和婚庆节庆类目迁移/调整公告。

在宠物宠物类目调整方面，2022年7月京东将对宠物类目做出调整，后续将关闭原有类目。本次调整将于2022年7月11日正式生效。具体如下:

一、于2022年7月25日正式关停“宠物生活”旧类目（如下表）POP招商、POP商家经营权限及POP商品发布权限，同时根据商家现有经营商品，为商家批量开通对应的新类目(如下表)经营权限，后续请商家前往新类目发布新品，如有新增经营类目，请联系运营开通。尚在入驻流程中的商家，可能会收到入驻申请驳回通知，商家需要选择其他适合的类目重新提交入驻申请。

二、请商家于7月25日前在系统中自主操作，依据下表规则，将原类目下涉及的商品迁移至迁入类目。迁移结束后，请核对在新类目下是否需要进行商品信息的调整及补充。发生类目变更的商品将参考新类目下相关规则进行调整:

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针对婚庆节庆类目方面，京东将对婚庆节庆类目做出以下调整，后续将关闭原有类目。本次调整于2022年7月7日正式生效。

一、于2022年7月1日正式关停家居日用-家装软饰-节庆饰品和家居日用-家装软饰-婚庆节庆类目（如下表所示）POP招商、POP商家经营权限及POP商品发布权限，同时根据商家现有经营商品，为商家批量开通家居日用-婚庆节庆下对应的新三级类目(如下表)经营权限，后续请商家前往新类目发布新品，如需新增经营类目，可在商家后台自行申请。尚在入驻流程中的商家，可能会收到入驻申请驳回通知，商家需要选择其他适合的类目重新提交入驻申请。

二、为了提升执行效率，保障类目迁移工作顺利进行，京东将依据下表规则于2022年7月7日至2022年7月10日统一完成迁移，商家无需自主操作。请您务必关注店铺中符合迁移要求的相关商品。迁移结束后，请核对在新类目下是否需要进行商品信息的调整及补充。发生类目变更的商品将参考新类目下相关规则进行调整:

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