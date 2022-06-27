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微信表情符号写入判决：它将成为“呈堂证供”

2022-06-27 15:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:近日，江苏高院公众号发布一篇《注意!你发的每一个emoji都有可能成为“呈堂证供”》的文章，文中提到，微信作为常用的通讯工具，已经成为了每个人的日常，熟练运用每一个表情符号，也成为职场人必备技能。但是，你有没有想过，表情符号也有可能成为“呈堂证供”呢?

QQ截图20220627154635.jpg

经检索裁判文书网，2018年以来，全国共有158起以表情符号作为证据的案件，其中2018年8件、2019年23件、2020年66件、2021年61件，增幅明显。那么，对于表情符号的司法认定实践中有什么样的困难?

文中称，表情符号的表意解读具有较强主观性，缺乏统一标准，法院难以精准“翻译”当事人的真实意思。

如在广东地区一起房屋租赁纠纷案中，承租方刘某某在租赁期满后，面对出租方多次提醒、提出加租意愿，既不表示继续承租，也不表示搬离案涉房屋，只是回复了一个“太阳”表情符号。后双方就该表情是否代表达成加租合意产生分歧，出租方起诉至法院并据此主张承租方同意加租，得到了法院的支持。

此外，同一表情符号在不同手机设备中也会存在显示差异，如苹果IOS系统中的“尴尬微笑”表情在安卓系统中显示为“开心大笑”，极易造成双方理解误差。部分“黄赌毒”犯罪案件中，犯罪分子利用表情符号替代敏感词表达隐喻含义以逃避侦查。此外，一些犯罪分子直接将表情符号作为犯罪工具实施犯罪，以增加识别、打击难度。

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    据江苏高院报道，经检索裁判文书网，2018年以来，全国共有158起以表情符号作为证据的案件，其中2018年8件、2019年23件、2020年66件、2021年61件，增幅明显...由于表情符号的含义可能存在多种解读，因此在涉及到切身利益的网络对话中，对于表明态度的关键信息应尽量使用文字形式进行表达，或者选择不容易引起歧义的表情符号，以明确双方真实意思，避免造成不必要的误会和纠纷......

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  • 骁龙780G发热严重吗？

    不严重。骁龙780G的功耗不高，骁龙780G配备了Adreno642GPU，其图形驱动支持 OTA 更新。对于游戏爱好者来说是一个好消息，因为该 GPU 将在游戏过程中提供真正的10bit HDR 分辨率。支持 HDR 游戏、Vulkan 1.1，支持144Hz 刷新率。骁龙 Elite Gaming 旨在帮助将所有顶级 AAA 游戏带到全球移动游戏玩家手中，通过骁龙780G所提供的精选功能，它将帮助 OEM 厂商和消费者更广泛地使用下一代游戏。其中第6代 Qualcomm AI 引擎采用 Qualcomm® Hexagon™770处理器，采用全新架构，融合 AI 加速器。Tensor、Scalar 加速器和 Vector eXtensions 之间的共享内存可实现更快的数据传输，并且每瓦性能比前代产品提高2倍。

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    现在手游基本都带的动。骁龙780G在Geekbench上的跑分为，单核807分，多核为2888分，虽然是2021年发布的芯片了，但是玩现在的主流手游还是没什么问题的，基本游戏都带的动，原神也是可以玩的。骁龙780G配备了Adreno642GPU，其图形驱动支持 OTA 更新。对于游戏爱好者来说是一个好消息，因为该 GPU 将在游戏过程中提供真正的10bit HDR 分辨率。支持 HDR 游戏、Vulkan 1.1，支持144Hz 刷新率。骁龙 Elite Gaming 旨在帮助将所有顶级 AAA 游戏带到全球移动游戏玩家手中，通过骁龙780G所提供的精选功能，它将帮助 OEM 厂商和消费者更广泛地使用下一代游戏。

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    可能是NCVM工艺，呈现金属材质红米K50Ultra很可能和K50Pro一样采用的是NCVM工艺塑料材质，远看呈现出几分金属质感。这种工艺的好处是和金属边框相比，边框重量更轻，可减轻一定的手机重量，增加握持和使用手感，降低成本，产品价格也可以更低，具备更强的性价比，减少机身侧面的划痕，让手机更加美观。目前各大手机厂商在手机的边框上使用过很多种不同材质，包括铝金属、不锈钢、塑料等，每一种材质都由优缺点，但塑料使用的范围是比较大的。

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  • GTX 1630显卡相当于gtx多少？

    根据爆料相当于GTX1050左右。GeForce GTX1630有望搭载台积电12nm制造的TU117-150GPU。这个TU117系统就是GTX1650等用的GPU，预计GTX1650不能用的GPU会改用GTX1630，这款 GTX1630中安装的 CUDA 核心数量预计将限制在512个，大约是 TU117拥有的 CUDA 核心数量的一半。此外，为VRAM安装了4GB运行在12Gbps的GDDR6，总线宽度为64位，带宽为96GB/s，与GTX1650相比，总线宽度和带宽都减少了一半，增加了一半。关于核心频率，GTX1630似乎有一个高达1800MHz ，明显高于 GTX1650的1590MHz。

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  • 尼康Z5是微单吗？

    是尼康Z5是一款全画幅微单数码相机。功能强大，是FX 格式无反光镜相机，具有全面的功能集，可满足照片和视频需求。 其24.3MP CMOS 传感器和 EXPEED6处理器可提供对 ISO51200的宽灵敏度、4.5fps 的快速拍摄和30fps 的 UHD4K 视频。

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  • 尼康Z5电池充电需要多长时间？

    约2小时35分钟尼康Z5是用EN-EL15C电池，充满电需要约2小时35分钟。电源线:将电源线与插头按图示方向连接后，插入电池并插入电源线。电量耗尽的电池将在大约2小时35分钟内充满电。

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    有红米K50 Ultra有立体扬声器，，该手机支持的型号包括MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，还支持AWB Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声 MP4，MKV，AVI，WMV，WEBM，3GP，ASF 播放支持 HDR10/10+ 视频。K50Ultra的外放音效是目前安卓智能旗舰手机中表现不错的，它也是双扬声器的设计，机身顶部和底部分别有一个扬声器。

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  • GTX 1630显卡性能怎么样？

    爆料的性能接近GTX 1050。根据Videocardz 报告，揭示了即将推出的 GPU 的所有关键规格，GeForce GTX1630是一款面向入门级游戏玩家的显卡，规格反映了这一点。据说它基于 GTX1650并进行了“必要的”削减，配备12nm 图灵 GPU，此外GTX1630将配备512个 CUDA 内核，几乎是 GTX1650的一半，同样，它也只有64位内存总线。不过，这也不全是坏消息，据说1630可提供1800MHz 的核心频率速度，根据规格，GTX 1630显卡可能会专注于入门级1080p 游戏，非常适合想要玩图形强度较低的游戏的休闲游戏玩家。

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  • 红米K50 Ultra可以王者荣耀120帧吗？

    可以红米K50 Ultra支持王者荣耀的120Hz刷新率，也可以支持吃鸡游戏的90Hz高刷。K50 Ultra作为一款主打高性价比的手机，在游戏性能方面的表现十分突出，尤其它还搭配了一块120Hz刷新率的直屏屏幕，在玩手游的时候十分方便。目前在安卓旗舰机中，K50 Ultra是比较少见的使用直屏屏幕的机型，它可以让用户在使用的过程中减少误触。

    红米K50

  • GTX 1630价格多少钱？

    据爆料为1000元左右。一些国内零售商声称 GTX 1630 卡的首批出货已经在路上，预计厂商建议零售价约为 1000 元人民币，据说 NVIDIA 的新 GTX 1630 显卡具有 TU117-150 GPU 和 512 个 CUDA 内核。与 GTX 1650 相比，内存总线将从 128 位限制为 64 位，但容量将保持不变（4GB）。75W 的 TDP 也不应该改变，这意味着我们很可能会看到没有外部电源连接器的定制设计，并且可能会限制超频能力。

    GTX 1630

  • 尼康Z5用什么电池？

    EN-EL15C电池尼康Z5使用新的 EN-EL15C 电池，每次充电使用 LCD 可拍摄 470 张照片，使用取景器可拍摄 390 张照片。 该相机兼容其他 EN-EL15 电池：每次充电可拍摄更少的照片。 Z5 可以使用与 Z6 和 Z7 相同的 MB-N10 电池手柄。与Z6相比，Z6充满电为380张，电池方面Z5的性能大大的提高了。

    尼康Z5

  • GTX 1630参数怎么样？

    性能参数如下。GeForce GTX1630将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年6月28日推出。基于12nm 工艺，基于 TU117图形处理器，在其 TU117-150-A1变体中，该卡支持DirectX12。这确保了所有现在的游戏都可以在 GeForce GTX1630上运行。TU117图形处理器是一个平均尺寸的芯片，芯片面积为200平方毫米，晶体管数量为47亿个。与完全解锁的 GeForce GTX1650不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有896个着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce GTX1630上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有512个着色单元、32个纹理映射单元和16个 ROP。NVIDIA 已将4GB GDDR5内存与 GeForce GTX1630配对，使用64位内存接口连接。GPU 以1740MHz 的频率运行，作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce GTX1630不需要任何额外的电源连接器，其额定功率最大为75W。显示输出包括:1x DVI、1x HDMI2.0、1x DisplayPort1.4a。GeForce GTX1630使用 PCI-Express3.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为229毫米 x111毫米 x35毫米，采用双槽散热解决方案。

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  • 红米K50 Ultra支持息屏显示吗？

    支持红米K50Ultra有息屏显示功能，需要用户手动开启。具体操作是:设置——息屏与锁屏——息屏显示开启，同时也可以设置息屏显示的样式，可以设置个性签名、表盘时钟、百变万花筒、数字时钟、精选图案等。当然息屏显示最重要的功能就是在屏幕上显示时间、未接来电信息等等，方便用户第一时间不错过重要的事件。

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  • 尼康Z5值得买吗？

    值得尼康Z5是一款很棒的小相机， 与 Z6II 和 Z7II 相比，我更喜欢Z5的控制和人体工程学设计，而且它是一款全画幅微单相机，具有约2432万有效像素，无反光镜相机。只要你不拍摄运动或者是动作，选择尼康Z5是最好的。

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  • GTX 1630显卡什么时候出？

    爆料消息称6月28日晚上。根据博板堂消息爆料，GTX1630显卡将在2022年6月28日的晚上10点发售（以英伟达官方通知为准）。据悉GTX1630目前正在向全球各地的零售商发货，在推出时应该有足够的库存供大众市场使用。显卡也定为1000元，比英特尔的Arc A380显卡便宜30元，但后者的性能更高，NVIDIA GeForce GTX1630主要是为 OEM 和入门级细分市场而设计的，大部分出货量都将在此处进行。

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