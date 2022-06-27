微信表情符号写入判决：它将成为“呈堂证供”

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:近日，江苏高院公众号发布一篇《注意!你发的每一个emoji都有可能成为“呈堂证供”》的文章，文中提到，微信作为常用的通讯工具，已经成为了每个人的日常，熟练运用每一个表情符号，也成为职场人必备技能。但是，你有没有想过，表情符号也有可能成为“呈堂证供”呢?

经检索裁判文书网，2018年以来，全国共有158起以表情符号作为证据的案件，其中2018年8件、2019年23件、2020年66件、2021年61件，增幅明显。那么，对于表情符号的司法认定实践中有什么样的困难?

文中称，表情符号的表意解读具有较强主观性，缺乏统一标准，法院难以精准“翻译”当事人的真实意思。

如在广东地区一起房屋租赁纠纷案中，承租方刘某某在租赁期满后，面对出租方多次提醒、提出加租意愿，既不表示继续承租，也不表示搬离案涉房屋，只是回复了一个“太阳”表情符号。后双方就该表情是否代表达成加租合意产生分歧，出租方起诉至法院并据此主张承租方同意加租，得到了法院的支持。

此外，同一表情符号在不同手机设备中也会存在显示差异，如苹果IOS系统中的“尴尬微笑”表情在安卓系统中显示为“开心大笑”，极易造成双方理解误差。部分“黄赌毒”犯罪案件中，犯罪分子利用表情符号替代敏感词表达隐喻含义以逃避侦查。此外，一些犯罪分子直接将表情符号作为犯罪工具实施犯罪，以增加识别、打击难度。

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