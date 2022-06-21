趣AI | AI算法能用于个性化高血压治疗了！

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:近期，国外远程医疗平台 K Health与美国梅奥医学中心（Mayo Clinic 合作开发了一种算法，将有助于为高血压患者提供个性化的治疗方案。

据了解，该算法基于梅奥医学中心探索平台（Mayo Clinic Platform_Discover ），这是一个来自1000万患者的去身份化数据集。

K Health 的100多名初级保健医生现在将使用该算法，旨在缩短诊断和治疗高血压疾病的时间。该预测模型将从梅奥医学中心探索平台获取实时洞察，以“更准确、更有效地”治疗高血压。

K Health 的联合创始人兼首席产品官 Ran Shaul 表示，为患者找到正确的治疗方法需要进行大量试错，可能需要几个月的时间才能将患者的血压降低到正常范围内。

为此，K Health 开发了一种个性化的高血压治疗算法。K Health通过手机和网络应用提供数字健康预约，并使用人工智能和聊天功能来帮助患者根据一个人的年龄、性别和病史了解其他具有类似病情和症状的人是如何诊断和治疗的。

梅奥的去身份化数据集包含6.4亿份临床记录、12亿份实验室测试结果和300万份超声心动图。双方还计划为哮喘和糖尿病等其他疾病开发更个性化的算法。。

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