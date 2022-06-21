罗永浩所持合伙企业股权解冻

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:天眼查App显示，6月7日，罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结。
据了解，此前，罗永浩所持的北京明匠合信投资管理合伙企业（有限合伙）股权也解除冻结。截至目前，罗永浩持有的该合伙企业股权已全部解冻。
6月12日，罗永浩宣布，正式退出微博和所有的社交平台，再次埋头创业。在债务方面，罗永浩透露称，已发生的直接债务还剩不到一个亿，全还完要到11月前后。
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据罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结，涉及执行通知书文号为（2019）京01财保194号、（2019）京01财保195号...罗永浩在微博宣布，其将退出微博和所有社交平台，再次埋头创业...
由于手机行业创业失败，罗永浩欠下了6个亿的债务，不过他没有做老赖，这两年靠直播带货还债，被网友戏称为真还传，现在只剩下1个亿了，罗永浩债务方面的情况也在好转，即将投入下一次创业...据企查查信息，6月7日，罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结，涉及执行通知书文号为（2019）京01财保194号、（2019）京01财保195号...上述执行通知书涉及的罗永浩所持北京明匠合信投资管理合伙企业（有限合伙）股权也已解冻...6月12日，罗永浩在其个人微博发文称，将退出所有社交平台，埋头创业......
由朱宸慧（雪梨）和林珊珊共同持股的舟山蕴予投资合伙企业新增股权冻结信息，被执行人为朱宸慧，冻结数额716万...该企业成立于2016年8月，朱宸慧为执行事务合伙人及疑似实际控制人...去年11月，雪梨、林珊珊因偷逃税款被处罚...
据工商资料显示，舟山蕴予投资合伙企业（有限合伙）新增股权冻结信息，被执行人为朱宸慧（雪梨），冻结数额716万...虚构业务把从有关企业取得的个人工资薪金和劳务报酬所得8445.61万元，转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税3036.95万元...林珊珊（微博ID：林珊珊_Sunny）则是在2019年至2020年期间，虚构业务把从有关企业取得的个人工资薪金和劳务报酬所得4199.5万元，转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税1311.94万元......
今天下午，多家媒体报道称贾乃亮合伙公司偷逃税被罚”，此话题也冲上热搜，引发不少网友关注...此事经过舆论发酵，贾乃亮本人也火速通过微博回应称：过去几年，投资了两三家公司，本人确实没有权利也没有能力参与经营管理，这些年也从未从投资的公司拿到过任何投资收益，今天这个热搜让我深刻自我反省，以后会加强与创业团队的沟通，定期监督检查...当事的万核网络也第一时间发布了声，其中提到公司已经缴纳了罚款，此次涉及的税务处罚是公司行为，与股东没有任何关系......
近年来，中小企业数字化转型迎来密集政策利好，我国积极推进中小企业数字化转型，整体来看，中型企业和小型企业的信息化与工业化融合水平分别从2017年的49.2%和38.1%，提升到2021年55.7%和51.9%，成为经济破局增长的关键引擎...尚云已携手国内10+省、直辖市，75+核心合伙人、代理商展开深度合作，聚合本地企业资源，引领合伙人赋能企业数字化提供精准的战略指导，激活新生态力量，与合伙人共享新时代红利......
贾乃亮在微博回应称：过去几年，投资了两三家公司，本人确实没有权利也没有能力参与经营管理，这些年也从未从投资的公司拿到过任何投资收益，今天这个热搜让我深刻自我反省，以后会加强与创业团队的沟通，定期监督检查...该公司成立于2015年10月，实缴资本75万元人民币，贾乃亮全资持股的南京亮闪天下影视文化工作室认缴出资10万元，占股4%；李小璐全资持股的北京薪雨瑞璐文化传播工作室认缴出资10万元，占股4%......
各位兄弟姐妹，一年一度的 618 年中大促，昨晚 8 点正式开启了！万和官方商城又来搞事情啦！时间就是金钱，商城推出的“全网底价基础上，前 1 小时下单再返万和V卡”活动，就在昨晚 8 点！！！话不多说，马上转入正题~前1个小时下单，底价再返万和V卡，购买零点洗电热水器XQ9C1前1小时下单，送50元万和V卡...最后是裂变赢V卡：a新注册的一级合伙人可领取 20 元“万和V卡”；b发展注册二级合伙人，该一级、二级合伙人均可领取 20 元“万和V卡”......
传闻称对贾乃亮过去360天的直播数据进行了深入分析，发现大部分的佣金很低，但是这些商品的销售额高达22亿元，通过这些数据传出了贾乃亮隐佣金、偷逃税等消息......
罗永浩的再创业感言，打动了很多人，在不少人看来，现在的年轻人缺的是罗永浩这种创业精神与理想主义，也需要这种创业情怀与精神...罗永浩的再创业，我们可以吸收他的这种在路上、永不言输、对理想的执着与坚定的创业精神，如果在现实赚钱的问题没有解决的情况下，过于追逐理想与情怀，对于创业者而言，可能是一种危险的情怀误区，有家底有退路，创业试错叫情怀，没家底的创业是背水一战，没有退路下的创业冒险并不适合大多数人，这是创业者需要理性认清的地方......
不是OPPO Reno7不是曲面屏，它采用直屏设计，配备一块6.43英寸AMOLED挖孔屏，2400*1080分辨率、90Hz+180Hz触控采样率、大猩猩五代玻璃。虽然是直屏设计，但在屏幕边缘是采用了2.5D微弧设计的，通过在玻璃和金属直角中框之间的过渡，提升手感。升级了屏幕边缘防误触3.0，依旧是90Hz 刷新率，支持1000Hz 极限触控响应。细看略有颗粒感，整体观感还不错。
有以下差距。对比骁龙865，高通骁龙888有以下优点:1.支持50% 更高的内存带宽（51.2对34.1GB/s）2.具有更小尺寸的晶体管（5对7纳米）3.更高的 GPU 频率 （~43%）4.浮点计算性能提高40%5.晚1年公布6.安兔兔跑分提升20% –807K 与651K7.更好的指令集架构骁龙865是8核64位处理器，采用7纳米FFP工艺制程，频率最高达2.84G赫兹，采用“高通三丛集设计”，CPU架构为Kryo585架构。骁龙888基于三星 5nm 工艺制成， CPU 采用1x2.84GHz （ARM 最新 Cortex X1核心）+3x2.4GHz (Cortex A78)+4x1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno660，采用 X605G modem 基带，支持 WiFi6E、Bluetooth5.2。2020年12月1日，在夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通宣布推出最新一代的旗舰级SoC——高通骁龙8885G移动平台及骁龙X60 5G基带，这是该公司首次在8系处理器中集成5G调制解调器，对于高通顶级8系列芯片组来说，骁龙888是第一次为5G 做出重大改进:它最终将提供完全集成式的 5G 调制解调器，而不像骁龙865（内部包含单独的调制解调器芯片）。
是iQOO10Pro支持5G双卡双待，支持的网络频段包括2G GSM：850/900/1800/1900MHz2G CDMA：BC0/BC13G WCDMA：B1/B2/B4/B5/B84G TD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41/B424G FDD-LTE：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B665G：n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
骁龙870更好。对比之下高通骁龙870的优点：1.支持29% 更高的内存带宽（44对34.1GB/s）2.骁龙870发布时间更迟3.CPU核心频率提高13%（3200与2840MHz）4.更高的 GPU 频率 （~15%）5.安兔兔跑分更高 –696K 与651KAnTuTu Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能：骁龙870跑分为：696867。骁龙865跑分为：651542GeekBench5测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：骁龙870单核分数为1007，多核分数为3387。骁龙865单核分数为934，多核分数为3456。总体而言，骁龙870的性能更加好。
有以下区别。骁龙865Plus是一款5G处理器、骁龙865处理器的升级版，于2020年7月8日晚推出，性能与骁龙865 处理器相比提升近10% ，旨在为游戏和 AI 应用打造。与标准版骁龙865相比，骁龙865Plus 有三个主要改进:1、Kryo585CPU 的时钟频率最高提升到了3.1GHz，比标准版865提升了10%。2、Adreno650GPU 的图形渲染速度提高了10%。3、新增加了对高通公司 FastConnect6900连接套件的兼容性，该公司称其支持高达3.6Gbps 的 Wi-Fi6E速度。4、骁龙865Plus支持蓝牙5.2，而骁龙865仅支持蓝牙5.1。骁龙865Plus支持最高16GB的2750MHz LP-DDR5内存或2133MHz LPDDR4x内存，与骁龙865相比没有变化。
不是 属于中高档机OPPO Reno7不是旗舰机，所以不能称之为高端机。OPPO Reno7搭载的ColorOS12系统中还带来了一项Omoji表情功能。OPPO Reno7还是使用了智能侧边栏2.0功能，这个功能里集成了多个实用的小工具，包括了录屏、截屏、智能字幕、背景音乐识别、听剧模式等多款实用的小工具。OPPO Reno7还有识别背景音乐功能，只需要在智能侧边栏中，点击识别背景音乐，一般经过几秒钟的时间，就能识别出来。OPPO Reno7照片分享功能，直接用OPPO互传功能传输照片，操作非常简单，支持大量传输，而且传输速度足够快OPPO Reno7作为一款高颜值机型，它的颜值和轻薄手感拿在手上确实是不错的。虽然不是高端机，但是起码可以算的上中高档机型。
三星iQOO10Pro的屏幕供应商是三星，这个屏幕是来自三星E5材质AMOLED屏幕，拥有2K分辨率，120Hz刷新率，是目前三星的顶级屏幕。E5 屏相比于E4 屏也可以降低约5%左右的功耗，节省更多的电量。目前也有很多安卓旗舰手机开始使用这块三星E5屏幕，可以拥有更高的亮度以及更好的节能效率。
有以下机型。1.小米10/10Pro /10至尊纪念版 /10T /10T Pro小米10是小米公司旗下的一款手机，小米称这是一部“为了梦想打造的手机”，也是小米十年之作，于2020年2月13日在国内正式发布，于2020年3月27日在海外正式发布。2.黑鲨3/3Pro /3S腾讯黑鲨游戏手机3是黑鲨科技、腾讯游戏与小米合作研发的一款手机，于2020年3月3日发布，于2020年3月6日正式开售。腾讯黑鲨游戏手机3搭载骁龙865处理器，搭载UFS3.0以及LPDDR5技术，搭载4720毫安电池以及65W快充，搭载塔式液冷散热技术。3.Redmi K30Pro / K30Pro / K30S 至尊纪念版Redmi K30Pro是Redmi于2020年3月24日发布的手机，Redmi K30Pro搭载骁龙865处理器，6400万四摄系统，内置4700毫安电池。4.一加8/8Pro/8TOnePlus8是一加科技旗下的手机产品，于2020年4月14日在海外线上发布，于2020年4月16日在中国大陆发布，OnePlus8搭载骁龙865处理器，内置4300mAh电池，支持30W快充，搭载氢OS系统。5.OPPO Find X2/X2Pro / Ace2/ Reno5Pro+ / Find X3NeoOPPO Find X2是OPPO旗下的一款手机产品，于2020年3月6日发布，OPPO Find X2搭载骁龙865处理器，搭载4800万像素三摄模组，支持SA/NSA双模5G，内置ColorOS 7.1操作系统。6.realme X50Pro5G / 玩家版realme X50Pro是realme品牌旗下的一款手机，于2020年2月24日下午17点在西班牙马德里举办全球发布，于2020年3月12日在中国发布 。7.vivo NEX3S/ X50Pro+vivo NEX3s是vivo研发的手机产品，于2020年3月10日举行发布会正式发布，vivo NEX3s搭高通骁龙865，八核处理器，标配8GB+256GB存储空间，新增AI相册，支持全场景NFC。8.vivo iQOO3/ Neo3/5/5Pro9.vivo APEX2020概念手机10.ZTE Axon10s Pro5G11.红魔5G /5S12.Meizu17/17Pro13.Motorola Edge+14.坚果R215.三星Galaxy S20/ S20+ / S20Ultra / S20FE16.LG V60ThinQ5G17.ASUS Zenfone7/ ROG Phone3STRIX /3STRIX 精英版18.索尼 Xperia1II /5II / Xperia PRO19.Sharp Aquos R5G20.FCNT arrows5G
有iQOO10Pro的解锁方式包括了面部识别和屏下指纹解锁两种方式，其中面容解锁方式是采用2D人脸解锁，两种解锁方式可根据用户的喜好需求来决定。人脸解锁方式在大多数情况下都比较自然，不需要额外点击屏幕上的指纹识别区域即可完成，屏下指纹解锁可以支持微信支付、支付宝支付等，安全性相对较高。
非常适合玩游戏。通过一整套全新的 Snapdragon Elite Gaming 功能（仅在骁龙865上提供）来驾驭令人瞠目结舌的桌面级游戏的力量，包括实现极致真实感的桌面前向渲染和移动设备上首个可更新的 GPU 驱动程序。Qualcomm® Kryo™585CPU 可将性能提升25%，以全天提供令人难以置信的效率和超长电池续航时间，为动态、流程密集型体验提供动力。此外，Qualcomm® Quick Charge™ AI 技术可检查电池健康和安全性，以帮助将电池寿命周期延长至200天。 此外骁龙865的功耗发热水平不高，长时间玩游戏也不会感觉很烫手。
区别如下：外观颜色区别：OPPO Reno7 有红丝绒、晨曦金、星夜黑、星语心愿四种颜色；OPPO Reno8 有微醺、晴空蓝、夜游黑三种颜色。外观尺寸区别：OPPO Reno7 高156.8mm，宽72.1mm，厚7.59mm， 重185g；OPPO Reno8 高160.0mm，宽73.4mm，厚7.67mm，重约179g处理器区别：OPPO Reno7 搭载高通骁龙778G；OPPO Reno8 搭载天玑 1300 处理器后置镜头区别：OPPO Reno76400 万像素主摄、800 万像素广角、200 万像素微距；OPPO Reno8 主摄 5000 万、黑白 200 万、微距 200 万。快充区别：OPPO Reno7 支持60W快充；OPPO Reno8 支持80W快充
不严重。比起骁龙870低了评价2、3度，比起火龙骁龙888低了5度左右。1. 小米10PRO5G – 平均温度为32.91°C小米10Pro配备立体散热系统。据该公司称，这款智能手机的冷却系统可确保 CPU 温度降低10.5°C。采用超大均热板表面积的VC液冷+6层石墨层+导热凝胶，据介绍，上市时最大的VC散热板是其三倍比Mate30Pro5G版的VC板大。VC散热面积为3000平方毫米，还支持智能热控（智能CPU频率和电流控制）。这款智能手机采用石墨烯散热材料，为处理器等核心旗舰产品散热。此外，大铜箔和导热凝胶包裹在冷却系统的每个部分。用于覆盖机器内部的每一个小细节。这种设计将确保智能手机在长时间游戏期间无缝运行。尽管有这种“强大”的散热系统，小米10Pro5G 的平均温度却是榜单上最高的。据鲁大师介绍，这款手机的温度高达32.91°C2. LENOVO LEGION PRO – 平均温度为31.99°C这是列表中唯一的 Snapdragon865+ 智能手机，它是一款功能强大的游戏智能手机。我们都可以理解为什么它在这个列表中排名第二。不过，前5名中只有一款骁龙865+ 智能手机，这意味着在散热方面，骁龙865+ 的优化要优于骁龙865SoC。该设备配备144Hz 刷新率显示屏和其他可提高温度的游戏功能。但是，它使用双液体冷却系统，以获得最佳游戏体验，而不会出现任何过热和滞后问题。该公司在双液系统中使用磨砂液。该冷却系统带有14点温度控制矩阵，可实时监测体温。根据鲁大师的排名，2020年发布的Lenovo Legion Pro平均温度为31.99℃，是骁龙865/865+设备过热温度第二高的机型。
铝合金iQOO10Pro的边框是铝合金材质，也是目前绝大多数智能手机使用的材质。铝合金材质相对来说比较便宜，且耐用度高，质量还比较轻，不容易被刮出划痕。除了铝合金材质外，目前智能手机上还会使用不锈钢、钛金属等其他类型材料，但价格也会比较贵，不太适合中端智能手机上。
90HzOPPO Reno7 基于高通骁龙778G打造，PPI达到 409 搭载一块FHD+90Hz刷新率的屏幕，触控采样率为180Hz。其实90hz够用， 120 的电池费电，所以才会选90hz，鱼和熊掌不可兼得，但是 90Hz的屏幕刷新率 ，也同样是可以带来非常顺滑流畅的翻页效果，画面显示色彩生动真实。
2019年12月4日发布。骁龙865是高通（Qualcomm）于2019年12月4日在高通骁龙技术峰会发布的一款移动处理平台处理器。骁龙865移动平台采用高通领先的第5代 Qualcomm® 人工智能 (AI) 引擎，驱动设备上的体验比以往任何时候都更加直观、智能和响应迅速，包括具有情境感知功能的更智能的语音助手。骁龙865采用7纳米FFP工艺制程，频率最高达2.84GHZ。
玻璃后盖iQOO10Pro的机身后盖是普通的玻璃后盖，虽然有一定的耐用性，但整体来看还是大多数的手机后盖一样。但是去年的iQOO9Pro赛道版后盖使用的是芳纶纤维，芳纶纤维拥有密度低、强度高、韧性好、耐高温等特性，且不会像金属材质那样干扰信号，同时这块芳纶纤维材质 3D 后盖只有 12.34 克，相对玻璃版本会更轻。
中规中矩iQOO10Pro在相机方面对比上一代没有提升很大，后置摄像头的主摄是5000万像素，来自三星的模组，整体的拍照性能在同档位的手机中属于中档水平。上一代的iQOO9Pro后置摄像头主要参数是：5000 万像素微云台主摄（三星 GN5 传感器，1/1.57”超大底）+ 5000 万像素超广角鱼眼主摄（支持鱼眼微距，150°鱼眼超广角，开启广角矫正后视角大小为 120°）+ 1600 万像素人像镜头（60mm等效焦段），后置摄像头光圈f/1.75（后置微云台主摄），f/2.27（后置鱼眼广角主摄），f/2.23（后置人像），预计iQOO10Pro的后置镜头参数会和上一代差不多水平
不是OPPO Reno7屏幕不是三星屏，OPPO Reno7属于AOLED材质，AMOLED（Active Matrix/Organic Light Emitting Diode）主动矩阵有机发光二极管(器件)，也称”魔丽屏“。AMOLED屏幕的构造有三层，AMOLED显示屏幕、触摸感应面板跟外面保护的那层玻璃。虽然OPPO Reno7大部分屏幕是三星的，但是也存在少量屏幕是其他品牌的。
看个人需求和经济实力。其实对于大部分人普通人来说RTX 4090都是没必要换的，如果你本身经济实力比较强，对于目前RTX 4090爆料的1到2W元的价格不以为事，那么换4090是没任何问题。RTX 4090在2022年和2023年感觉是有点鸡肋了，有几个缺点：1.现在的游戏已经没有特别吃配置了，按照现在的游戏发展的情况来看，未来几年也不会出现大吃配置的游戏，毕竟游戏产商还是要赚钱的，4090都跑不动，那么谁还会来买游戏呢？就现在不说30系显卡，很多年前的神卡1060也是能带的动市面上的所有游戏，只不过有的需要配置开低，所以除非你是一个强迫症患者，每个游戏必须全开特效，并且感觉不榨干显卡的全部性能就不舒服的人是可以考虑买4090。2.RTX 4090显卡据说此次采用AD102核心，根据小道消息爆料，功耗高达600W甚至更高，那么你准备的电源起码是1000W以上的，那么再多几百瓦都跟空调的功率差不多了，耗电大户。
对比如下:处理器:OPPO Reno7搭载高通骁龙778G;iPhone13搭载苹果A15。电池容量:OPPO Reno7配置4500mAh大电池;iPhone13电池3227mAh。充电:OPPO Reno760W有线快充;iPhone1320W有线快充，15W MagSafe无线充电，7.5W无线充电后置摄像头:OPPO Reno7有6400万像素，主摄，F1.7;iPhone13有1200万像素，长焦摄像头，F2.8。前置摄像头:OPPO Reno7有3200万像素，索尼IMX709，F2.4;iPhone13有1200万像素，F2.2屏幕:OPPO Reno7屏幕采用6.43英寸AMOLED材质屏幕尺寸约156.8×72.1×7.59mm，2400×1080像素;iPhone13屏幕采用6.1英寸OLED材质屏幕，2532×1170像素尺寸约146.7×71.5×7.65mm两者的边框设计和手感都不错，且从价格上OPPO Reno7两千左右出头的价格确实很亲民。