罗永浩所持合伙企业股权解冻

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:天眼查App显示，6月7日，罗永浩所持北京云上卓智咨询中心（有限合伙）股权被解除冻结。

据了解，此前，罗永浩所持的北京明匠合信投资管理合伙企业（有限合伙）股权也解除冻结。截至目前，罗永浩持有的该合伙企业股权已全部解冻。

6月12日，罗永浩宣布，正式退出微博和所有的社交平台，再次埋头创业。在债务方面，罗永浩透露称，已发生的直接债务还剩不到一个亿，全还完要到11月前后。

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