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苏炳添起诉得物侵权 未经授权的肖像图千万别用

2022-06-17 16:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:随着大众版权意识的提高，近年来，关于图片肖像版权的诉讼逐渐增多。其中，有不少自媒体未经授权使用明星肖像照片被告的案例。

企查查APP显示，近日，苏炳添起诉得物侵权，因其未经授权在公众号推文中使用了自己的肖像照片。

版权

对此，得物回应称:去年8月1日，因苏炳添在东京奥运会中跑出优异成绩，得物公众号发布了相关推文。但因工作疏忽，使用了未经授权的肖像图。我们发现后，已于去年删除了该条推文，我们会联系沟通相应的补偿，同时对公众号内容加强审核。未经本人授权使用肖像图确实是不对的，对给苏炳添先生造成困扰，我们致以诚挚的歉意!

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事实上，这样的例子还不少。2020年12月，李现状告咪咕侵犯肖像权，因其分别于2019年7月17日和2019年7月26日在微信公众号咪咕阅读中发布了含有原告肖像的两篇文章。未经授权在文章中擅用原告的肖像图片用于所经营产品的宣传、推广，旨在利用名人效应提高文章的点击量，以牟取不正当利益。最终被判侵权，要求其道歉并向原告李现经济损失10000元。

2022年3月，被称为“娱乐圈第一写手”的自媒体达人@万小刀在其公众号、微博等平台发文称自己被演员@小沈阳给起诉了，并被索赔18.3万。起诉原因也是肖像权纠纷。

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  • iPhone14Max尺寸大小是多少？

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  • iPhone14Max256g大约多少钱？

    7999元iPhone14Max是今年的标准版的大屏型号，它的定位也是比较入门的，因此价格不会太贵，128GB的价格预计是7299元，256GB价格预计是7999元，512GB的价格预计是8999元。这个价格会高于相同存储版本的iPhone14，低于iPhone14Pro。iPhone14Max主要是给那些比较喜欢大屏手机，但是又对摄像头、高刷新率屏幕追求不高的用户设计的，同时苹果也是借此来争夺安卓的大屏手机市场份额。

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    有以下区别。骁龙870巅峰版是vivo S15独家定制的，搭配vivo自研VMET内存增强技术、电竞级散热系统等，提升了编解码加速器、VMET内存增强技术、异构计算系统，此外还提高了内存的访问速度。其他的地方是和骁龙870没有什么特殊的改变，根据vivo的介绍Geekbench5跑分骁龙870巅峰版比普通版本高了100分，此外原神的1小时平均的帧率都提高了14%。总而言之，骁龙870巅峰版是vivo自己优化的版本，比起普通版是好上一些。

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  • 苹果iPhone14Max和14promax区别是什么？

    处理器、屏幕、摄像头、机身材质等不同处理器：iPhone14Max是满血版的A15处理器，台积电5nm工艺；14promax处理器是A16，台积电4nm工艺屏幕：iPhone14Max是6.7英寸的OLED屏幕，60Hz刷新率，刘海屏设计；14promax是6.7英寸的OLED屏幕，120Hz刷新率，药丸屏设计摄像头：iPhone14Max是后置双摄镜头；14promax是后置三摄镜头，还有一颗激光雷达机身材质：iPhone14Max机身边框是铝金属，后壳是玻璃材质；14promax边框是不锈钢，机身后面是磨砂材质

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  • 骁龙870安兔兔跑分多少？

    72.57万分左右。骁龙870CPU得分为195574，GPU得分为243038，内存得分为129731，用户体验得分为157396分，合计72.57万分。骁龙870是1+3+4架构，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。

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  • 苹果iPhone14Max是是A16吗？

    不是iPhone14Max的处理器是满血版的A15，就是iPhone13Pro和iPhone13Pro Max上同款的处理器。A16则是被使用在iPhone14Pro系列上。满血版的A15主要参数是：工艺制程台积电N5P，CPU架构 2×Avalanche+4×Blizzard，GPU架构 Apple Custom 4/5 Cores，内存支持 LPDDR 4x，晶体管数量 150 亿，AI性能为16 Cores Neural Engine，15.8TOPs，Geekbench5跑分成绩是，以iPhone 13 Pro Max为例的跑分是单核1735，多核4647

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  • 骁龙870属于什么档次？

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  • 骁龙870和骁龙865差距有多大？

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  • 苹果iPhone14Max有什么颜色？

    6个颜色iPhone14Max会推出6个颜色，分别是黑色、白色、红色、蓝色、粉色、紫色。高配版本的iPhone14Pro系列会有5个颜色，石墨黑、金色、银色是固定颜色，大概率保留远峰蓝，最后还有一个新的配色。目前猜测今年iPhone14主打的颜色是紫色，之前苹果还未曾将紫色作为主打颜色，但受欢迎程度还是比较高，因此紫色的概率十分大。

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  • 骁龙8 Gen1 Plus和A15哪个好？

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    7299元左右iPhone14Max是iPhone14系列新推出的一个机型，定位是标准版的大屏手机。它的屏幕尺寸为6.7英寸，和14Pro Max大小一样，但是它没有120Hz的高刷新率，屏幕依旧采用了刘海屏的设计，并不是药丸屏，这也是和Pro系列拉开差距的主要配置。iPhone14Max因为价格更便宜，它的摄像头和外观也和iPhone14一样是入门的配置，包括了后置双摄镜头，机身边框是铝金属材质，手机背部是玻璃而非是磨砂材质。

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    不会很长一段时间都传闻智能手机和银行卡、公交卡放在一起时间久了会消磁，但苹果官方曾表示，对于银行卡和公交卡这种磁性较强的卡类，影响不大，但是如果是房卡则可能有影响。另外苹果现在的iPhone14也有MagSafe磁吸功能，搭配苹果自己推出的MagSafe卡包的话，可以有效的降低消磁的风险，消费者可以在苹果官网、直营店或电商平台上搜索和购买这种MagSafe卡包。

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