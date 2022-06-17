苏炳添起诉得物侵权 未经授权的肖像图千万别用

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:随着大众版权意识的提高，近年来，关于图片肖像版权的诉讼逐渐增多。其中，有不少自媒体未经授权使用明星肖像照片被告的案例。

企查查APP显示，近日，苏炳添起诉得物侵权，因其未经授权在公众号推文中使用了自己的肖像照片。

对此，得物回应称:去年8月1日，因苏炳添在东京奥运会中跑出优异成绩，得物公众号发布了相关推文。但因工作疏忽，使用了未经授权的肖像图。我们发现后，已于去年删除了该条推文，我们会联系沟通相应的补偿，同时对公众号内容加强审核。未经本人授权使用肖像图确实是不对的，对给苏炳添先生造成困扰，我们致以诚挚的歉意!

事实上，这样的例子还不少。2020年12月，李现状告咪咕侵犯肖像权，因其分别于2019年7月17日和2019年7月26日在微信公众号咪咕阅读中发布了含有原告肖像的两篇文章。未经授权在文章中擅用原告的肖像图片用于所经营产品的宣传、推广，旨在利用名人效应提高文章的点击量，以牟取不正当利益。最终被判侵权，要求其道歉并向原告李现经济损失10000元。

2022年3月，被称为“娱乐圈第一写手”的自媒体达人@万小刀在其公众号、微博等平台发文称自己被演员@小沈阳给起诉了，并被索赔18.3万。起诉原因也是肖像权纠纷。

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