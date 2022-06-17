主播徐国豪偷逃税被追罚1.08亿 曾为陌陌主播 网易云拥粉90

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:最近，又一位网络主播因为偷逃税被罚了!这个在网易云才90个粉丝，偷逃税近4000万元的主播何许人也?

据了解，这个被罚的主播名叫徐国豪，曾经是陌陌主播。陌陌号:徐泽。曾获年度十大播主、年度十大歌手主播等荣誉称号 ，一度被称为“陌陌”一哥。但目前在陌陌APP上搜索已经没有相关信息。

近期，经江西省抚州市税务局调查发现，网络主播徐国豪在2019年至2020年期间，取得直播打赏收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税1755.57万元，通过虚构业务转换收入性质等方式虚假申报偷逃个人所得税1914.19万元，少缴其他税费218.96万元。为此，江西省抚州市税务局稽查局对徐国豪追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计1.08亿元。

天眼查信息显示，徐国豪共关联1家公司，为江西泽木影视有限公司，该公司成立于2020年12月，徐国豪任法定代表人、执行董事、总经理。该公司去年年报显示，其参保人数为0。

在陌陌直播时，徐国豪的直播内容以唱歌为主，并曾在2020年陌陌年度盛典第一季度男女赛决赛中领跑男女主播榜。虽然其在网易云平台也曾发布了三首单曲，但在该平台只有90位粉丝，人气并不是很高。

因此，这个还不算知名的主播，仅仅两年时间就偷逃税近4000万元让不少网友感到吃惊。

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