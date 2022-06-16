后疫情时代寻找生意新增量 大人小店：9成客户选择转战支付宝

后疫情时代，商家加速数字化转型，除了布局电商平台外，也在积极寻找新的生意增量。

6 月 16 日，在一场行业研讨会上，数字化服务商大人小店发起人戴政透露，目前服务的商家有超过 9 成转战了支付宝，在生活服务领域支付宝是布局的最佳赛道。据悉，这家公司因为踩准生活服务的风口，在过去半年内连获两轮千万级投资。

据公开信息，大人小店成立于 2021 年 8 月，创立之初即锚定线下三公里生活圈，专注生活服务。在支付宝升级为数字生活开放平台后，成为首批投入其中的服务商，以开设聚合服务小程序的模式，帮线下门店提供低门槛开店和流量营销方案。通过“大人小店”支付宝小程序，商家可低成本快速完成线上开店，并可借助支付宝公域流量为线下门店引流，从而拉动销售。

截至目前，大人小店已在支付宝上帮美业品牌樊文花、餐饮品牌黄门老灶火锅在内的上万家门店实现数字化转型，戴政表示，希望通过数字化方案“让每家街边小店平均每月能多赚 340 块钱”，帮小店抵御疫情带来的风险。

以北京的一家建材店为例，疫情期间，商家通过支付宝生活号线上直播为品牌做推广、寻找潜在用户，同时借力大人小店在支付宝开店，通过发券等打造自己的私域流量池，为疫情后门店复苏做准备。

业务快速崛起的同时，大人小店也受到资本热捧，半年时间，连续获得多闻资本，民航投资基金、新珊资本等的两轮千万级融资。

此前，大人小店多次公开表示要借力支付宝“猛攻私域”。戴政认为，今年做支付宝一定是大趋势，而大人小店已在本地生活赛道率先完成卡位。

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