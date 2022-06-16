CINNO：芯片紧缺现象缓解 预计柔性AMOLED面板价格将继续下降

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日消息:日前市场研究机构CINNO Research发布6月手机面板行情指出，受市场需求疲软的深入影响，5月LCD智能手机面板价格依然处于下滑通道，且跌幅超过预期。其中柔性AMOLED面板由于芯片紧缺情况缓解，价格下调1美金。

CINNO Research表示，受欧美通胀、疫情等因素的影响，消费者购买力下降且消费情绪亦受到抑制，受此影响各大手机品牌也均下调了今年的出货量，手机面板需求仍处于低位。CINNO Research研判认为，2021年中国市场智能机全年月均库存3100万部，月均销量2620万部，市场5月初库存水平在4000万部。鉴于今年1~4月国内市场手机月度销量连续大幅下跌，4月已跌至1760万部，且5月销量依然不容乐观，目前库存水平相当于当下2个月左右销量水平。

CINNO Research指出，5月柔性AMOLED智能机面板价格下调1美金，主要原因是其驱动芯片紧缺现象有所缓解，将不再成为交付的主要瓶颈，且国内柔性AMOLED面板厂下调价格，以比三星显示（SDC）面板更有优势的价格积极争取新项目订单。5月刚性AMOLED面板整体价格仍保持高位横盘，但受柔性AMOLED智能机面板价格下行以及面板需求低迷的压力，预计刚性AMOLED智能机面板7月价格将随之下调。

（举报）