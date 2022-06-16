怪兽充电发布2022年季度财报；蔚来发布ES7；爱奇艺否认百度出售其股份

怪兽充电发布2022年第一季度财报
6月15日晚间，共享充电企业怪兽充电发布2022年第一季度财报称，该季度实现营收7.371亿元，同比下滑13%，净亏损9640万元，去年同期净利润1510万元。
财报还显示，截至2022年3月31日，累计注册用户数量为2.989亿，提供的移动电源数达570万个，覆盖了86.1万个POI（兴趣点）。
怪兽充电预计，2022年第二季度营收将达到6.60亿元至6.90亿元。
蔚来发布ES7
昨日晚间，蔚来五座 SUV蔚来 ES7正式发布。
售价方面，电池容量75kWh 版，整车购买方案售价46.8万元，采用电池租用方案售价39.8万元，电池月费980元。
电池容量100kWh 版，整车购买方案售价52.6万元，采用电池租用方案售价39.8万元，电池月费1680元。
首发版电池容量100kWh，整车购买方案售价54.8万元，采用电池租用方案售价42万元，电池月费1680元。
据介绍，蔚来ES7基于蔚来NT2.0平台打造，风阻系数0.263，搭载蔚来最新的自动驾驶技术NAD以及智能系统Banyan·榕树，百公里加速最快仅需3.9秒。
ES7全系标配Brembo高性能四活塞卡钳，杜比全景声以及7.1.4沉浸声音响系统，23扬声器，标配智能空气悬架，轴距约2950mm。标配智能电吸门与隐藏式感应门门把手。
爱奇艺否认百度出售其股份
针对“百度拟出售所持的53%爱奇艺股份”的传闻，爱奇艺回应，消息不实，纯属谣言。
据百度发布的2022第一季度财报显示，2022第一季度，爱奇艺的营收为73亿元，同比下滑9%。截至一季度，爱奇艺日均订阅会员总数为1.01亿。
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