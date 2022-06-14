红旗连锁生活号直播30万人观看，持续在支付宝布局数字化营销

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:近年来受疫情影响，数字转型成为实体店的大趋势，成都本地便利店红旗连锁超市在22周年也玩出了数字化新方式。

记者了解到，6月10日，为庆祝22周年，红旗连锁党委书记、董事长曹世如和伊利集团副总裁郭云龙出现在红旗连锁的支付宝生活号直播间，两人大秀才艺，引发30万人围观。直播间还不断掉落1元爆品券等权益，不少用户留言“抢不到”。

红旗连锁这次直播间的爆红不是偶然，早在2019年初就在探索数字化转型之路。当年，刷脸支付刚开始普及，红旗连锁就率先接入了支付宝刷脸机，到2021年底已经铺设2600余台，成为了红旗连锁沉淀顾客和广告投放的渠道之一。

2021年1月，红旗连锁自研支付宝小程序，顾客可以在小程序上下单，直接寄送到家，也可以领券后到店购买，平均每月上线一到两场爆品券活动，吸引用户到店消费，打通线上线下。一方面凭借线下超3000家门店的推广，另一方面通过私域运营置换支付宝中心化流量，红旗连锁一年时间共发出600万张券，核销率超50%，使得小程序的月活人数维持在10万以上。

红旗连锁在门店内铺设物料引导顾客上支付宝小程序

红旗连锁一直能踩准平台红利期。去年底，支付宝上线生活频道，红旗连锁是第一批入驻的商户，在这次22周年店庆直播中，红旗连锁通过支付宝繁星计划置换了一定公域流量，当天小程序访问量涨到11.5万人，新增4万粉丝，六成以上领券的用户实现了到店消费，为小程序沉淀了一批新的粉丝。

作为川渝一家22年的老品牌，红旗连锁一直没有停止线上运营的尝试，在连锁品牌数字化转型的战场占据了一席之地。

（举报）